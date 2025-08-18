Economistul și antreprenorul Radu Georgescu a lansat critici dure la adresa modului în care principalele instituții financiare ale României – Institutul Național de Statistică (INS) și Banca Națională a României (BNR) – colectează și procesează date economice fundamentale. Într-o postare pe rețelele sociale, el a relatat experiența sa directă, de peste două decenii, cu raportările către aceste instituții, pe care le consideră complet depășite și ineficiente.

Radu Georgescu a mărturisit că, de mai bine de 20 de ani, trimite lunar rapoarte financiare către INS și BNR, însă calitatea procesării lasă de dorit.

„În anul 2025, INS încă folosește documente Word pentru toate rapoartele sale statistice. Adică un tip de fișier care nu are nicio legătură cu datele statistice”, a scris acesta.

Economistul susține că formatul permite orice tip de exprimare a cifrelor:

„Scriu cum îmi vine: 2.000.000 lei, 2.000 mii lei, 2 mil, două sute milioane. Câteodată pun punct între cifre, câteodată virgulă, câteodată nimic. În 20 de ani nu m-a sunat nimeni de la INS să mă întrebe despre vreo cifră”.

Pentru a testa atenția funcționarilor, Georgescu a recunoscut că și-a propus chiar să treacă mesaje irelevante pe prima pagină, convins fiind că rapoartele nu sunt verificate cu adevărat.

Nici platforma BNR nu scapă de critici. Georgescu a descris aplicația în care companiile introduc date financiare drept „un soft care pare făcut de copii de clasa a IV-a la ora de informatică, cu profesor suplinitor”.

Mai mult, spune el, sistemul solicită completarea manuală a unor informații care există deja la ANAF prin declarațiile fiscale lunare.

„La BNR trebuie să scrii de mână încă o dată toate aceste date. Softul nici măcar nu face validarea informațiilor transmise – validarea ți-o faci singur, adunând cifrele introduse”, a adăugat acesta.

Din perspectiva sa de economist și practician, Georgescu este convins că situația ar putea fi remediată rapid.

„Zece IT-iști buni ar putea digitaliza toate operațiunile statului în maximum șase luni”, susține el.

Implementarea unui sistem coerent ar reduce masiv aparatul birocratic: „Digitalizarea ar face să rămână doar 10% din angajații INS, BNR etc. Ar fi reduceri imense de cheltuieli ale statului”.

În final, Georgescu acuză autoritățile că preferă să transfere costurile ineficienței asupra mediului privat și asupra populației:

„Nu ar fi fost nevoie de creșteri de taxe pentru populație și companii. Dar acest lucru nu se vrea. Guvernul preferă să crească taxele decât să reducă cheltuielile cu bugetarii care fac rapoarte financiare în documente Word”.

Această mărturie ridică semne de întrebare asupra credibilității datelor statistice oficiale, într-un moment în care România se confruntă cu presiuni bugetare și discuții intense privind sustenabilitatea fiscală și necesitatea digitalizării administrației publice.

„Lectia zilnica de economie Saptamana trecuta am fost sunat de mai multi jurnalisti sa comentez datele de la INS ( Institutul National de Statistica) despre PIB-ul Romaniei pe trim 2 Am spus ca nu pot sa comentez nimic deoarece eu nu citesc niciodata datele statistice de la INS sau BNR Motivul pentru care nu pierd timpul sa ma uit pe date statistice : Eu sunt un economist practician De peste 20 de ani trimit lunar la INS si BNR rapoarte cu date financiare ale companiilor Pentru cei care nu stiu ( probabil 99,9% dintre cei care citesc acum nu stiu) In anul 2025, INS inca foloseste documente word pentru toate rapoartele sale statistice!!! Woow Adica un tip de fisier care nu are nicio legatura cu datele statistice In aceste rapoarte despre PIB, inflatie etc, eu scriu cum imi vine la mana 2.000.000 lei, 2.000 mii lei, 2 mil, doua sute milioane Cateodata pun punct intre cifre Cateodata pun virgula Cateodata uit si nu pun nimic In 20 de ani nu m-a sunat nimeni de la INS sa ma intrebe despre vreo data financiara Am inceput sa cred ca nu deschide nimeni rapoartele trimise La un moment dat am vrut sa scriu pe prima pagina „ Doar Dinamo Bucuresti” sa vad daca ma suna cineva La BNR este si mai haios BNR colecteaza datele financiare ale Romaniei ( Cont Curent, Balanta Comerciala etc) intr-un soft care pare ca este facut de niste copii de clasa 4 la ora de informatica Si profesorul este suplinitor deoarece el preda si sport si istorie In anul 2025, in softul BNR la login trebuie sa treci Utilizator.Radu.Georgescu Le-am spus celor de la BNR daca ei au vazut vreo aplicatie pe planeta Pamant in care trebuie sa scrii la login cuvantul Utilizator Datele despre Cont Curent, Balanta Comerciala nu sunt luate de la ANAF Desi contabilii trimit lunar aceste date la ANAF prin declaratiile 390 si SAF-T La BNR trebuie sa scrii de mana inca o data toate aceste date Softul BNR nici macar nu face validarea datelor trimise Validarea ti-o faci singur adunand toate datele trecute in soft Concluzii Eu cred ca 10 IT-isti buni, pot sa digitalizeze toate operatiunile statului in maxim 6 luni Spun acest lucru din perspectiva unui tip care a facut singur 2 aplicatii, desi sunt contabil Digitalizarea statului ar face sa ramana doar 10% din angajatii INS, BNR etc Ar fi niste reduceri imense de cheltuieli ale statului Nu ar fi fost nevoie de cresteri de taxe pentru populatie si companii Dar acest lucru nu se vrea Guvernul prefera sa creasca taxele pentru toti romanii decat sa reduca cheltuielile cu bugetarii de la INS, BNR etc care fac rapoarte financiare in documente word