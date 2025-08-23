Potrivit lui Radu Georgescu, bilanțul BNR pe 2025 arată cheltuieli și beneficii mult peste nivelul altor bănci centrale. El afirmă că salariul Guvernatorului BNR este mai mare decât cel al șefului Rezervei Federale din SUA. Totodată, salariile anuale totale ale angajaților depășesc 500 milioane lei.

Economistul susține că există peste 200 de directori și șefi de departamente, cu salarii ce pot ajunge la 50.000 lei lunar. În plus, angajații primesc prime echivalente cu trei salarii nete, iar în 2025 au fost bugetate cheltuieli de protocol de 14 milioane lei, inclusiv pentru produse de lux.

După publicarea primului articol al economistului, BNR ar fi șters declarațiile de avere ale angajaților de pe site-ul oficial. De asemenea, instituția a emis un comunicat în care a transmis că nu este obligația publicului să cunoască detaliile privind cheltuielile sale.

Georgescu mai susține că doi consilieri ai Guvernatorului, Cristian Bichi și Cătălin Dumitrescu, l-au atacat în mod vulgar pentru curajul de a aduce în atenția publicului aceste informații.

Analizând site-ul de achiziții publice, economistul a semnalat cheltuieli recente considerate excesive. Printre acestea se numără:

3,3 milioane lei pentru produse din carne;

105.000 lei pentru legume și fructe la vila de protocol din Păltiniș;

68.000 lei pentru fructe de mare, tot la vila de protocol din Păltiniș;

583.000 lei pentru mochetă la aceeași vilă;

858.000 lei pentru înlocuirea tâmplăriei;

6,1 milioane lei pentru reparații la restaurantul BNR.

Georgescu subliniază că aceste cheltuieli au loc în timp ce Guvernul vorbește despre austeritate și creșteri de taxe, ceea ce le face, în opinia sa, scandaloase pentru contribuabili.

Economistul afirmă că a lucrat doi ani într-o companie din Elveția și că, într-un stat cu standarde stricte, astfel de cheltuieli ar fi dus la demiterea conducerii în cel mult 24 de ore. El critică lipsa de reacție a Ministerului Finanțelor, a Guvernului și a Curții de Conturi, instituții care ar trebui să supravegheze aceste aspecte.

Radu Georgescu a declarat că este motivat de dorința de a oferi un viitor mai bun celor doi copii ai săi. El afirmă că nu dorește ca aceștia să muncească un an întreg doar pentru a susține salarii „nesimțite” și cheltuieli pe care le consideră iresponsabile. „Vreau să trăiască într-o țară locuibilă”, a subliniat el, accentuând că demersul său este o luptă pentru transparență și responsabilitate financiară.