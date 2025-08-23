Ministerul Finanțelor din Polonia a anunțat intenția de a crește impozitul pe profit pentru bănci cu peste jumătate, de la 19% la 30%, începând cu anul viitor, ca măsură temporară pentru reducerea deficitului bugetar. Ulterior, taxa ar urma să fie redusă treptat.

Propunerea a generat reacții negative pe piețele financiare, unde acțiunile bancare s-au prăbușit, iar zlotul s-a depreciat.

Indicele sectorial WIG-Bank a scăzut cu peste 8% vineri, marcând cel mai abrupt declin de la turbulențele globale din aprilie. Cele mai afectate au fost marile instituții financiare poloneze:

PKO Bank Polski a pierdut 9,6%;

Pekao a scăzut cu 10,3%;

Bank Millennium a înregistrat un recul de 6,4%.

În ansamblu, indicele principal WIG20 a coborât cu 4,1%, iar moneda națională, zlotul, s-a depreciat cu 0,2% față de euro, potrivit Bloomberg.

Guvernul de la Varșovia încearcă să acopere un deficit bugetar care a depășit 6% din PIB, al doilea cel mai ridicat din Uniunea Europeană după cel al României. Creșterea cheltuielilor pentru apărare, pe fondul războiului din Ucraina, a amplificat presiunea asupra finanțelor publice.

Profiturile băncilor au crescut spectaculos în ultimii doi ani datorită ratelor ridicate ale dobânzilor. În prima jumătate a anului 2025, sectorul bancar polonez a raportat un câștig record de 23,3 miliarde zloți (5,4 miliarde euro), în urcare cu 18%. Această evoluție a determinat guvernul să considere băncile o sursă suplimentară de venituri fiscale.

Conform planului, majorarea impozitului ar aduce venituri suplimentare de 6,5 miliarde zloți în 2026 și de peste 20 de miliarde zloți în următorul deceniu. În paralel, se prevede reducerea graduală a impozitului: la 26% în 2027 și la 23% în 2028. Tot din 2027 ar urma să scadă și o altă taxă aplicată activelor bancare.

Totuși, analiștii estimează o diminuare semnificativă a profitabilității. Potrivit calculelor MBank, câștigurile băncilor vor scădea cu 16% în 2026, cu 9% în 2027 și cu aproximativ 3% din 2028. De asemenea, randamentul dividendelor ar putea fi redus cu un punct procentual până în 2027.

Specialiștii avertizează că planul fiscal al guvernului condus de Donald Tusk ar putea eroda atractivitatea activelor poloneze. În opinia analiștilor, incertitudinile privind deficitul bugetar și posibilitatea unor noi taxe ar putea determina investitorii să abordeze piața cu mai multă prudență.

„Această taxă este o surpriză negativă. Investitorii ar putea aborda activele poloneze cu mai multă prudență, temându-se de situația fiscală dificilă și de riscurile legate de noi taxe”, a declarat Kamil Stolarski, analist la Santander Bank Polska.

În ciuda corecțiilor bruște, indicele bancar al Bursei de la Varșovia se menține încă pe plus cu 43% de la începutul anului, însă riscurile fiscale ar putea tempera optimismul investitorilor în perioada următoare.