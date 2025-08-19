Antreprenorul Radu Georgescu a publicat o analiză acidă pe Facebook, în care compară relația tensionată dintre președintele României și premier cu un „cuplu” ajuns la emisiunea „Insula Iubirii” pentru a-și testa fidelitatea. În centrul criticii sale stă politica fiscală și modul în care este comunicată situația economică a țării, scrie Radu Georgescu pe Facebook.

Georgescu reamintește că, în campania electorală, președintele a garantat că TVA-ul nu va crește. În schimb, primul gest major al premierului a fost tocmai o creștere de TVA – o măsură pe care, subliniază el, „nu i-a cerut-o nimeni, nici măcar agențiile de risc”.

În același timp, agențiile de rating S&P și Fitch avertizau în rapoartele lor că majorările de taxe vor frâna și mai mult economia României.

Tensiunile dintre Cotroceni și Palatul Victoria au continuat și la nivelul comunicării externe.

Joi, premierul a declarat într-un interviu pentru Bloomberg că România este „aproape de incapacitate de plată”.

Vineri, agenția de rating Fitch a menținut România la BBB-, ultima treaptă înainte de categoria „junk”, cu perspectivă negativă.

În raport, Fitch a expus problemele structurale ale economiei:

cel mai mare deficit bugetar din UE,

cea mai ridicată inflație,

cele mai mari dobânzi la împrumuturi,

cel mai mare deficit de cont curent și deficit comercial din Uniune.

Dacă premierul a vorbit despre pericolul incapacității de plată, președintele a transmis a doua zi un mesaj optimist, prezentând decizia Fitch drept „o veste pozitivă” pentru România.

„Cum poate fi o veste bună faptul că perspectiva rămâne negativă?”, întreabă retoric Radu Georgescu, care consideră că asemenea declarații ar putea fi plasate într-o piesă de Caragiale.

România a devenit un tablou caragialesc în care gravitatea problemelor economice se împletește cu un spectacol politic absurd.

„Nu știu câtă pâine va fi din toamnă, dar circ sunt sigur că vom avea”, scrie Georgescu, evocând celebra sintagmă „pâine și circ” și subliniind incertitudinea tot mai mare privind stabilitatea economică a țării.

