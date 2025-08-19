Radu Georgescu compară Cotroceniul și Palatul Victoria cu „Insula Iubirii”
Antreprenorul Radu Georgescu a publicat o analiză acidă pe Facebook, în care compară relația tensionată dintre președintele României și premier cu un „cuplu” ajuns la emisiunea „Insula Iubirii” pentru a-și testa fidelitatea. În centrul criticii sale stă politica fiscală și modul în care este comunicată situația economică a țării, scrie Radu Georgescu pe Facebook.
Georgescu reamintește că, în campania electorală, președintele a garantat că TVA-ul nu va crește. În schimb, primul gest major al premierului a fost tocmai o creștere de TVA – o măsură pe care, subliniază el, „nu i-a cerut-o nimeni, nici măcar agențiile de risc”.
În același timp, agențiile de rating S&P și Fitch avertizau în rapoartele lor că majorările de taxe vor frâna și mai mult economia României.
Mesaje contradictorii și reacția piețelor
Tensiunile dintre Cotroceni și Palatul Victoria au continuat și la nivelul comunicării externe.
Joi, premierul a declarat într-un interviu pentru Bloomberg că România este „aproape de incapacitate de plată”.
Vineri, agenția de rating Fitch a menținut România la BBB-, ultima treaptă înainte de categoria „junk”, cu perspectivă negativă.
În raport, Fitch a expus problemele structurale ale economiei:
- cel mai mare deficit bugetar din UE,
- cea mai ridicată inflație,
- cele mai mari dobânzi la împrumuturi,
- cel mai mare deficit de cont curent și deficit comercial din Uniune.
Reacția președintelui și ironia amară
Dacă premierul a vorbit despre pericolul incapacității de plată, președintele a transmis a doua zi un mesaj optimist, prezentând decizia Fitch drept „o veste pozitivă” pentru România.
„Cum poate fi o veste bună faptul că perspectiva rămâne negativă?”, întreabă retoric Radu Georgescu, care consideră că asemenea declarații ar putea fi plasate într-o piesă de Caragiale.
România a devenit un tablou caragialesc în care gravitatea problemelor economice se împletește cu un spectacol politic absurd.
„Nu știu câtă pâine va fi din toamnă, dar circ sunt sigur că vom avea”, scrie Georgescu, evocând celebra sintagmă „pâine și circ” și subliniind incertitudinea tot mai mare privind stabilitatea economică a țării.
Postarea inițială a lui Radu Georgescu
Radu Georgescu revine cu o „lecție zilnică de economie” și descrie, cu ironie amară, relația tensionată dintre președinte și premier ca pe un „cuplu” ajuns la „Insula Iubirii”. Antreprenorul critică faptul că, deși președintele a promis în campanie că nu va crește TVA-ul, primul gest al premierului a fost exact această măsură, ignorată chiar și de agențiile de rating.
„Lectia zilnica de economie
Presedintele Romaniei si Premierul par un cuplu care a mers la Insula Iubirii pentru a-si testa relatia si fidelitatea
Presedintele Romaniei a promis un singur lucru in campania electorala
A garantat ca daca iese presedinte nu va creste TVA-ul in Romania
Ce a facut Premierul?
Primul lucru a fost sa creasca TVA-ul
Desi nu i-a cerut nimeni acest lucru
Nici macar agentiile de risc
Luna aceasta agentiie de risc S&P si Fitch au scris in rapoartele economice ca maririle de taxe vor pune o frana economiei din Romania
Divergentele din cuplu persista
Joi Premierul a dat un interviu in Bloomberg in care spune cu subiect si predicat ca Romania este aproape de incapacitate de plata
Vineri agentia de risc Fitch pastreaza Romania pe ultima treapta inainte de Junk, spunand ca perspectiva economica este negativa
In raport Fitch explica de ce perspectiva economica a Romaniei este negativa:
– Romania are cel mai mare deficit bugetar din UE
– Romania are cea mai mare inflatie din UE
– Statul plateste cele mai mare dobanzi la credite din UE
– Romania are cel mai mare defict de Cont Curent din UE
– Romania are cel mai mare deficit comercial din UE
Ce a facut Presedintele?
Ieri , Presedintele a dat un comunicat in care spune ca ne da o veste pozitiva deoarce Fitch pastreaza perspectiva negativa pentru economia Romaniei
Poftim???
Asta este o veste pozitiva???
Pai avem acelasi rating de acum 6 luni
La un pas de Junk
Perspectiva este tot negativa
Nu s-a imbunatatit nimic
Presupand ca habar nu ai ca BBB- inseamna ultima treapta inainte de Junk
Ca nu te intereseaza ce inseamna perspectiva negativa
Ca nu ai citit raportul in care se mentioneaza toate punctele slabe ale economiei din Romania
Dar sa spui in aceeasi fraza ca dai o veste pozitiva pentru ca perspectiva este negativa, pare ca este din Caragiale
Pare ca piesele lui Caragiale s-au comprimat si a dat nastere la o chestie care se numeste Romania
Caragiale prezenta aspectele grave din economia si politica romaneasca intr-o perspectiva umoristica
Ca si la Caragiale, in Romania nu stii daca sa plangi sau sa razi in hohote
Caragiale vorbeste despre paine si circ
Nu stiu cata paine va fi din toamna in Romania
Dar circ sunt sigur ca vom avea”, scrie Radu Georgescu pe Facebook.