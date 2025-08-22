Potrivit comunicatului de presă al Salrom, că un element esenţial care a făcut posibilă această prelungire a fost implicarea Salrom în modificarea Legii minelor nr. 85/2003, fapt ce a permis crearea cadrului legal pentru obţinerea licenţei şi reluarea activităţii de extracţie în arealul Baia de Fier, oferind astfel o nouă şansă valorificării unei resurse strategice pentru economia naţională.

Societatea a precizat că grafitul reprezintă o materie primă critică şi dificil de obţinut, aflată pe lista Uniunii Europene a materialelor esenţiale pentru tranziţia verde. Acesta este utilizat în fabricarea bateriilor destinate vehiculelor electrice, în sectorul energetic, în industria aerospaţială, precum şi în aplicaţii tehnologice avansate, cum sunt semiconductorii şi grafenul.

Salrom a mai subliniat că „România deţine una dintre cele mai pure resurse de grafit din Europa, iar Salrom devine astfel o companie strategică pentru economia românească în acest context”.

Potrivit sursei citate, Salrom deţine o experienţă îndelungată în exploatarea şisturilor grafitoase din zona Baia de Fier, activitate care s-a desfăşurat în perioada 1979–2006.

„Expertiza acumulată în extracţia şi procesarea grafitului, împreună cu resursa umană calificată pe care Salrom o deţine şi în prezent, oferă companiei o bază solidă pentru reluarea activităţii în condiţii moderne şi sustenabile, în concordanţă cu standardele europene. Obţinerea prelungirii licenţei a implicat sute de ore de muncă, documentaţie tehnică riguroasă, avizări succesive şi dialog constant cu autorităţile implicate. Echipa Salrom a fost şi rămâne motorul acestui proiect, asumându-şi responsabilitatea de a relansa extracţia unei resurse esenţiale pentru industriile viitorului”, se menţionează în comunicatul citat.

Salrom a mai precizat că „a iniţiat discuţii avansate” cu potenţiali finanţatori, atât de pe piaţa internă, cât şi de pe cea internaţională, în vederea identificării celor mai bune soluţii de finanţare, demers început încă din martie 2025, moment în care proiectul a fost declarat de interes strategic la nivelul Uniunii Europene.

„Regretăm că în spaţiul public au apărut afirmaţii care atribuie merite unor persoane ce nu au participat în mod concret la acest proces. Considerăm că efortul real al profesioniştilor care, cu discreţie şi responsabilitate, lucrează pentru proiecte strategice vitale pentru dezvoltarea României trebuie recunoscut şi apreciat ca atare. Salrom îşi reafirmă angajamentul pentru valorificarea durabilă a resurselor minerale naţionale, în interesul statului român şi al dezvoltării economice pe termen lung”, se mai arată în comunicatul citat.

În altă ordine de idei, amintim că România dispune de unul dintre cele mai importante zăcăminte de grafit din Europa, situat la Baia de Fier, în judeţul Gorj. Conform datelor furnizate de Ministerul Economiei, această resursă deosebit de valoroasă are potenţialul de a transforma ţara într-un actor esenţial pe piaţa globală a materialelor strategice, într-un context în care competiţia pentru controlul tehnologiilor de inteligenţă artificială devine tot mai acerbă.

Reprezentanţii ministerului atrag atenţia că nu marile corporaţii sau bugetele uriaşe vor stabili limitele dezvoltării AI, ci accesul la resurse minerale rare, precum grafitul.

Ministerul Economiei a anunţat recent că România a obţinut licenţa de exploatare a zăcământului de grafit, considerat un pas esenţial pentru valorificarea acestei resurse strategice. Potrivit oficialilor, interesul manifestat pentru grafitul românesc este extrem de ridicat, preţurile situându-se deja la aproximativ 200.000 de euro pe tonă. Următoarea etapă vizează asigurarea finanţării şi atragerea tehnologiilor necesare exploatării, iar autorităţile şi-au exprimat determinarea de a valorifica această oportunitate într-un interval de timp mai scurt decât ar anticipa majoritatea. Mai multe puteți citi aici.