Reprezentanții Aeroportului Internațional Sibiu au transmis joi că instituția devine primul aeroport din România care implementează acest sistem, fiind pregătită să integreze tehnologii moderne de control la frontieră datorită echipamentelor performante existente. Sistemul va asigura un nivel ridicat de eficiență și siguranță în procesarea pasagerilor și va contribui la fluidizarea fluxului de călători la controlul de frontieră.

Primul zbor regulat către un stat terț după punerea în funcțiune a EES va fi ruta Sibiu – Londra Luton, cu check-in-ul deschis la ora 16:05 și decolare programată la ora 18:05.

Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este un instrument electronic modern destinat controlului la frontiera externă a Spațiului Schengen. Acesta a devenit operațional la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene începând cu 12 octombrie 2025. În România, implementarea sistemului va fi realizată etapizat, urmând să fie extins treptat și în celelalte puncte de trecere a frontierei, în termen de maximum 170 de zile.

EES înlocuiește ștampilarea manuală a pașapoartelor prin înregistrarea electronică a datelor de intrare și ieșire pentru cetățenii din statele terțe (NON-UE/SEE/Elveția), utilizând date biometrice, precum amprentele digitale și imaginea facială.

Poliția de Frontieră Română precizează că EES se aplică doar cetățenilor statelor terțe care intenționează să efectueze șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile). Sistemul va înregistra data și locul de intrare și ieșire, va colecta date alfanumerice și biometrice (patru amprente digitale și imagine facială) și va calcula automat durata legală a șederii.

Pe durata perioadei de tranziție de aproximativ șase luni, pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual. Scopul implementării EES este de a asigura un control mai sigur și mai eficient, înlocuind treptat ștampilarea manuală, fără a modifica drepturile de circulație existente.

La prima intrare după activarea sistemului, vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va face automat, reducând timpul de așteptare la frontieră. Prelevarea amprentelor se aplică cetățenilor NON-UE, cu excepția copiilor sub 12 ani, a persoanelor pentru care recoltarea amprentelor nu este posibilă și a deținătorilor de permise de ședere sau vize de lungă durată emise de un stat membru UE.

Datele colectate vor fi păstrate timp de 3 ani, sau 5 ani în cazurile de refuz de intrare sau depășire a duratei legale de ședere, respectând strict legislația europeană privind protecția datelor.