Reprezentanții TAROM au precizat că măsura se aplică tuturor zborurilor externe operate cu aeronave de tip Jet. Compania transmite că, în această perioadă, la bord vor fi acceptate „până la patru animale de companie (PETC)”, subliniind că animalele vor zbura în siguranță, alături de proprietarii lor.

„În perioada 20 – 31 octombrie 2025, TAROM va accepta până la 4 animale de companie (PETC) pentru toate zborurile externe operate cu aeronave de tip Jet. Vom avea cu patru suflete mai mult la bord, iar micuții pasageri vor putea zbura în siguranță, alături de cei dragi”, au transmis reprezentanții TAROM.

Până acum, limita maximă era de două animale per zbor. Noua decizie marchează o creștere temporară a capacității, menită să ofere mai multă flexibilitate pasagerilor care călătoresc cu animalele de companie.

TAROM precizează că sunt acceptate doar câini și pisici, în anumite condiții. Animalele de companie trebuie să fie confirmate înainte de zbor, deoarece transportul neconfirmat nu este permis.

Pentru a fi admise în cabina de pasageri, acestea trebuie să fie sănătoase, curate și să nu fie gestante. Proprietarii trebuie să prezinte pașaportul internațional al animalului, cipul de identificare și dovada vaccinurilor la zi, conform cerințelor țării de destinație.

Transportul se face doar în cuști rigide sau genți speciale pentru animale, iar acestea trebuie să rămână închise pe toată durata zborului. Greutatea totală a animalului împreună cu cușca nu poate depăși 8 kilograme, iar containerul nu trebuie să aibă dimensiuni mai mari de 42 x 26 x 20 centimetri.

Pentru animalele provenite din afara Uniunii Europene, accesul este permis doar prin puncte de intrare desemnate pentru control veterinar. În România, acestea sunt Aeroportul Internațional Henri Coandă București și Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca.

Regulile sunt stabilite prin Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 576/2013 din 12 iunie 2013, care reglementează transportul necomercial al animalelor de companie în spațiul european.

TAROM recomandă călătorilor să verifice disponibilitatea locurilor pentru animale înainte de efectuarea check-in-ului, deoarece numărul este limitat la maximum patru per zbor. Compania subliniază că toate măsurile au fost luate pentru confortul și siguranța atât a pasagerilor, cât și a animalelor transportate.