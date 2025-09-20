Un amplu atac cibernetic asupra unui furnizor european de servicii IT pentru aeroporturi a dus, începând de sâmbătă dimineață, la blocaje majore în procesele de check-in și îmbarcare pe mai multe mari aeroporturi din Europa. Printre acestea se numără Heathrow din Londra, Bruxelles și Berlin, unde pasagerii s-au confruntat cu întârzieri prelungite și anulări de zboruri. Informațiile au fost confirmate de operatorii aeroportuari, citați de Reuters.

Incidentul a vizat infrastructura digitală care susține sistemele automate de check-in și boarding, făcând imposibilă folosirea normală a acestora.

Aeroportul din Bruxelles a explicat că a fost nevoie de trecerea la o procedură manuală pentru fiecare pasager, ceea ce a încetinit considerabil fluxul de îmbarcare.

„Acest lucru are un impact major asupra programului de zboruri și, din păcate, va provoca întârzieri și anulări de zboruri”, se arată într-un comunicat publicat de operator pe site-ul oficial.

Responsabilii belgieni au precizat că „furnizorul de servicii lucrează activ la această problemă și încearcă să o rezolve cât mai repede posibil.”

În paralel, echipele tehnice ale aeroportului monitorizează situația și încearcă să limiteze efectele asupra pasagerilor aflați deja în terminale.

La rândul său, Aeroportul Heathrow din Londra a emis un avertisment către pasageri privind întârzierile, făcând referire la „o problemă tehnică” apărută la un furnizor extern. Și aici, fluxurile normale au fost afectate, în special la orele de vârf, ceea ce a dus la aglomerație în zonele de check-in.

Situația a fost confirmată și de aeroportul din Berlin, care a transmis un mesaj vizibil pe site-ul său oficial:

„Din cauza unei probleme tehnice la un furnizor de sisteme care operează în toată Europa, timpul de așteptare la check-in este mai lung. Lucrăm la o soluție rapidă.”

În contextul problemelor apărute, aeroporturile au recomandat tuturor pasagerilor cu zboruri programate în cursul zilei să nu pornească spre terminale înainte de a confirma detaliile călătoriei direct cu companiile aeriene.

Scopul acestei măsuri este de a evita aglomerațiile suplimentare și de a le oferi pasagerilor posibilitatea de a-și reprograma călătoria, în cazul în care zborul este afectat.

Pe de altă parte, aeroportul din Frankfurt a anunțat printr-un purtător de cuvânt că operațiunile sale nu au fost influențate de atacul cibernetic. Reprezentanții au subliniat că verificările efectuate asupra sistemelor proprii nu au relevat probleme și că activitatea se desfășoară normal.

Deși autoritățile nu au oferit încă detalii suplimentare despre originea atacului sau despre actorii implicați, incidentul readuce în atenție vulnerabilitatea infrastructurilor critice la nivel european în fața atacurilor cibernetice.

Aeroporturile depind într-o măsură tot mai mare de sisteme informatice complexe, iar o întrerupere a acestora, chiar și temporară, generează rapid efecte în lanț: întârzieri, pierderi financiare și nemulțumiri din partea pasagerilor.

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că astfel de atacuri pot avea consecințe grave nu doar asupra călătorilor, ci și asupra reputației operatorilor de transport aerian și a încrederii publicului în siguranța infrastructurii digitale.

Autoritățile europene de reglementare ar putea solicita măsuri suplimentare de protecție, mai ales în contextul creșterii frecvenței atacurilor asupra rețelelor critice în ultimii ani.

Pentru moment, atenția rămâne concentrată asupra reluării cât mai rapide a funcționării normale a sistemelor de check-in și îmbarcare. Operatorii aeroportuari continuă să transmită actualizări în timp real, iar pasagerii sunt sfătuiți să urmărească permanent informațiile oficiale înainte de a se deplasa la aeroport.