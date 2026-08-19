Bogdan Ivan îl acuză pe Bolojan că își asumă munca altora: Trebuia doar apăsat un buton

Bogdan Ivan îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a prezentat drept o nouă realizare schema de sprijin de 150 de milioane de euro pentru instalațiile de stocare a energiei în baterii. Într-un mesaj publicat miercuri, 19 august, pe pagina sa oficială de Facebook, fostul ministru al Energiei susține că proiectul fusese inițiat în decembrie 2025 și aprobat de Comisia Europeană în martie 2026. Ivan reclamă totodată întârzierea publicării ghidului solicitantului și afirmă că decalajul are efecte asupra pieței de energie și a costurilor suportate de consumatori.

Bogdan Ivan afirmă că programul pentru dezvoltarea instalațiilor independente de stocare a energiei în baterii nu este un proiect nou, ci o schemă pregătită în perioada în care conducea Ministerul Energiei și finanțată prin Fondul pentru Modernizare. Reacția sa vine după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat alocarea a 150 de milioane de euro pentru noi capacități de stocare.

Fostul ministru susține că proiectul a fost inițiat în decembrie 2025, iar aprobarea Comisiei Europene a fost obținută la 6 martie 2026. Potrivit acestuia, principalele elemente prezentate acum public erau stabilite încă de la momentul aprobării de la Bruxelles.

Schema prevedea o capacitate nouă de stocare de minimum 2.174 MWh, un plafon al sprijinului de 69.000 de euro/MWh și o finanțare maximă de 15 milioane de euro pentru fiecare companie. Selecția proiectelor urma să se facă prin licitație, avantajate fiind companiile care solicită cel mai redus nivel al ajutorului.

Ivan afirmă că, la momentul aprobării schemei, fusese asumat public și termenul pentru lansarea apelului de proiecte, respectiv trimestrul al doilea din 2026.

Principala critică formulată de fostul ministru vizează calendarul în care autoritățile au continuat procedurile necesare pentru accesarea celor 150 de milioane de euro. Bogdan Ivan susține că ghidul solicitantului era practic finalizat încă din primăvară, însă publicarea acestuia a avut loc abia în august.

„Suntem în 19 august. Ghidul solicitantului — practic finalizat încă din primăvară — a fost publicat „ieri”, cu aproape jumătate de an întârziere. Depunerea proiectelor: abia din 1 septembrie. Contracte semnate: în 2027”, scrie Bogdan Ivan pe pagina sa oficială de Facebook.

În interpretarea fostului ministru, calendarul actual înseamnă că documentația necesară lansării schemei a rămas blocată aproximativ patru luni, deși proiectul trecuse deja de etapa aprobării europene.

Bogdan Ivan susține că decalajul nu reprezintă doar o problemă administrativă, deoarece capacitățile de stocare sunt necesare pentru gestionarea diferențelor dintre perioadele în care România produce energie ieftină și cele în care cererea crește, iar importurile devin mai costisitoare. În argumentația sa, bateriile ar permite stocarea unei părți din energia disponibilă în orele cu producție ridicată și utilizarea acesteia ulterior.

Fostul ministru afirmă că, în lunile în care schema nu a avansat, România a continuat să vândă energie la prețuri reduse în timpul zilei și să cumpere mai scump în orele de seară. El consideră că această situație se reflectă atât în costurile de echilibrare a rețelei, cât și în cheltuielile suportate în final de consumatori.

„Întârzierea asta nu e o abstracțiune administrativă — e în factura fiecărui român și în costurile de echilibrare ale rețelei”, susține Bogdan Ivan.

În pofida criticilor privind întârzierea, fostul ministru precizează că susține continuarea proiectului și consideră necesar ca investițiile începute într-un mandat să fie duse mai departe indiferent de schimbările politice sau de persoana care conduce Ministerul Energiei.