Rareș Bogdan îl desființează pe Bolojan după problemele TollRo: „Cel mai nociv guvern”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan și a ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță, pornind de la problemele apărute odată cu lansarea TollRo. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta reclamă blocajele întâmpinate de transportatori și formulează o serie de acuzații la adresa actualei conduceri a Guvernului. Probleme la funcționarea TollRo au fost raportate în prima zi de aplicare a sistemului, după ce anterior CNAIR solicitase amânarea implementării.

Rareș Bogdan susține că problemele noului sistem de taxare rutieră îi afectează direct pe transportatori. Europarlamentarul afirmă că nu au putut fi cumpărate tichete și că aplicația nu a funcționat corespunzător. Probleme tehnice ale sistemului au fost semnalate și de transportatori în cursul zilei de joi.

„Coșmarul continuă! Premierul calamitate care a trimis în șomaj 100.000 de români doar într-un an distruge România în continuare! Bolojan și Miruță îi omoara și pe transportatori! Incredibil!! TollRo, sistemul de taxare rutieră intrat în vigoare azi-noapte, e blocat. Nu s-au putut cumpăra tichete, aplicația nu merge, iar amenzile vor curge! Cine nu poate demonstra kilometrii parcurși, pac amendă! După ce au distrus HoReCa și construcțiile, distrug și transporturile! CNAIR cere amânare cu 6 luni, iar Miruță și Bolojan zic ca nu pot, căci sunt interimari!!! Pac! Pac! Pac! Crește costul transportului de marfă cu 8%. Plus amenzile date din cauza incompetenței celui mai nociv guvern! Este ceva de noaptea minții! Transportatorii trași pe dreapta, industria ospitalității într-o recesiune fără precedent, chiar și IT-ul gâfâie, construcțiile ce să mai vorbim, cele mai puține gaze înmagazinate din istorie, 100.000 de șomeri în plus față de vara-toamna lui 2025.”

Afirmațiile privind numărul șomerilor, situația diferitelor sectoare economice și creșterea cu 8% a costului transportului reprezintă susținerile lui Rareș Bogdan din postare.

Anterior intrării în vigoare, CNAIR ceruse amânarea aplicării TollRo până la 1 aprilie 2027, în timp ce transportatorii solicitaseră fie prorogarea termenului, fie suspendarea temporară a sancțiunilor.

Criticile europarlamentarului nu s-au limitat la TollRo. Rareș Bogdan a enumerat mai multe măsuri pe care le atribuie Guvernului și pe care le consideră nocive.

„A impozitat călugării, se pregătește să taxeze imobilele la valoarea de piață, a umblat la banii persoanelor cu handicap, vrea să taie bursele școlare, e de neimaginat!”

Rareș Bogdan a trecut apoi la situația politică și la tentativele de formare a unui nou guvern, susținând că România putea avea un Executiv cu puteri depline cu mai multe luni în urmă.

„Puteam avea guvern legitim acum 4 luni! Pe Tomac nu l-a vrut Bolojan! Nici pe Veștea, prim-vice PNL, care punea 7 miniștri liberali. Culmea, nici pe Siegfried!! Și-au bătut joc de el! Doar au mimat!!”

Europarlamentarul PNL formulează în continuare o serie de acuzații la adresa lui Ilie Bolojan, inclusiv cu privire la presupusele sale obiective politice. Aceste afirmații reprezintă interpretările și acuzațiile lui Rareș Bogdan, fără ca în postare să fie prezentate dovezi care să le demonstreze.

„Bolojan are un singur scop: să aducă AUR la guvernare, ca să poată critica, iar el să crească în sondaje, pentru a deveni președintele României. Nu are decât orgoliu, îl doare la 25 de kilometri de România. Nu are viziune, nu știe ce înseamnă anvergura economică, macro-management, este un contabil de gogoșerie. El măsoară câtă făină intră într-o gogoașă și o ceartă pe bucătăreasă că pune prea multă, căci crește deficitul! Of, măi dragă țară, pe mâinile cui ai ajuns…”

În cea de-a doua parte a mesajului, Rareș Bogdan face referire la relația cu Statele Unite și la fostul premier Nicolae Ciucă. Europarlamentarul susține că fostul lider PNL ar fi fost sabotat și leagă actuala situație politică de orientarea euroatlantică a României.

„Și totul pentru a-i scoate pe americani din ecuație! Ăsta a fost scopul! E o poveste de durată, oameni buni. L-au sabotat în județele lor pe generalul Ciucă, un militar lângă un război cumplit, un pro-american fără dubiu, un om onest care a pus pe tablă avantajele României și Pentagonul i-a strâns mâna și l-a tratat ca pe un prieten, un om care a știut ca odată cu independența energetică, România devine foarte periculoasă pentru ruși. Și așa a fost adus Bolojan. Ca să dea afară tot ce e american. Americanii care ne-au ajutat să întregim țara, în timp ce alții o ciopârțeau. Planurile lor energetice pentru regiune ne securizează, și avem și Neptun Deep, care va face din România cel mai puternic furnizor din UE. Asta rușii nu vor să accepte. Și acum aveți și explicația: de ce este “trădare de țară” să te întâlnești cu americanii, nu și să servești, din prostie, interesele rușilor. Căutați discursurile lui Ceaușescu și veți vedea cum marxiștii de ieri, progresiștii de astăzi, aliații lui Bolojan, sunt debili. Cine investighează acolo, descoperă lucruri. Să te trezești actor de figurație într-un film care dorește ruptură totală între SUA și UE, miza numărul 1 a trinomului Rusia-China-Iran, și să-ți aduci țara în halul ăsta, pentru ca nu pricepi ce înseamnă să fii bărbat de stat, este dramatic.”

Afirmațiile privind presupusele motive ale lui Bolojan, sabotarea lui Nicolae Ciucă, influențele geopolitice și interesele Rusiei reprezintă acuzațiile și interpretările exprimate de Rareș Bogdan în postarea sa.

La final, Rareș Bogdan insistă că România nu ar trebui să aleagă între apartenența europeană și parteneriatul cu Statele Unite și afirmă că ambele componente sunt importante.