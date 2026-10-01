Noua taxă TollRo vine cu amenzi neașteptate. Cât poate plăti un șofer care nu achită la timp

De la 1 octombrie 2026, vehiculele de marfă și de pasageri cu masa mai mare de 3,5 tone nu mai achită rovinieta, ci sunt taxate în funcție de numărul de kilometri parcurși. Noul sistem, denumit TollRo, stabilește tariful în funcție de categoria drumului utilizat și de norma de poluare a vehiculului.

Schimbarea sistemului de taxare aduce și modificări în ceea ce privește sancțiunile pentru șoferii sau operatorii care nu achită taxa de drum. Valoarea amenzii diferă în funcție de posibilitatea de a stabili distanța parcursă pe domeniul SETRE România și de cuantumul TollRo datorat.

Reamintim faptul că în prima zi de funcționare, aplicația TollRo a întâmpinat probleme tehnice. Sistemul a fost lansat joi, 1 octombrie 2026, la ora 00.00, însă numărul ridicat de utilizatori înregistrați și de tranzacții efectuate a dus la blocarea aplicației.

CNAIR a anunțat că nu va aplica sancțiuni utilizatorilor care nu au reușit să achiziționeze TollRo începând cu 1 octombrie 2026, ora 00.00.

Verificarea achitării TollRo presupune mai multe informații decât controlul efectuat în cazul rovinietei. Agentul constatator trebuie să poată verifica norma de poluare a vehiculului, masa acestuia, efectuarea plății, traseul parcurs și categoria tarifară corespunzătoare.

Legislația stabilește două modalități principale prin care poate fi verificată plata taxei de drum. Prima presupune oprirea vehiculului și verificarea informațiilor prin terminale de interogare.

Acest tip de control poate fi realizat de personalul CNAIR și de inspectorii ISCTR. Polițiștii rutieri și polițiștii de frontieră pot efectua, la rândul lor, verificări în condițiile stabilite de lege.

A doua modalitate este controlul automat, realizat cu ajutorul sistemelor de camere video instalate pe rețeaua de drumuri naționale. Potrivit legii, verificarea automată se efectuează pe întreg domeniul SETRE România, folosind mijloacele automate care fac parte din STRR.

Sistemul automat de control include peste 300 de camere fixe și 50 de camere mobile. Acestea sunt utilizate pentru identificarea situațiilor în care obligațiile privind plata TollRo nu au fost respectate.

Legea 226/2023, prin care a fost introdus sistemul TollRo pentru vehiculele grele în locul achitării rovinietei, stabilește și modul în care sunt identificate, notificate și sancționate situațiile în care taxa de drum nu a fost plătită corespunzător.

În situația în care nu poate fi stabilită distanța parcursă pe domeniul SETRE România, amenda este de 2.000 de lei. Suma este aceeași indiferent dacă vehiculul a parcurs un kilometru sau 300 de kilometri, pentru perioada de 12 ore prevăzută de lege.

Dacă TollRo datorat nu este achitat în termen de 72 de ore, amenda ajunge la 5.000 de lei atunci când nu poate fi stabilită distanța parcursă pe domeniul SETRE România.

Situația este diferită atunci când autoritățile pot determina distanța parcursă de vehicul pe domeniul SETRE România. În acest caz, sancțiunea nu este stabilită printr-o sumă fixă, ci este raportată la valoarea TollRo datorat.

Amenda are un nivel minim reprezentând de 10 ori cuantumul TollRo datorat. Nivelul maxim al sancțiunii ajunge la de 20 de ori valoarea TollRo datorată.

Prin urmare, cuantumul efectiv al amenzii depinde de valoarea taxei de drum care trebuia achitată pentru distanța parcursă și pentru categoria tarifară aplicabilă vehiculului.

Pentru vehiculele cu masa cuprinsă între 3,5 și 7,5 tone, tariful TollRo diferă în funcție de norma de poluare și de tipul drumului utilizat.

Pentru vehiculele Euro VI, tariful este de 0,17 lei pe kilometru pe autostrăzi și drumuri expres și de 0,08 lei pe kilometru pe drumurile naționale.

În cazul vehiculelor Euro V și Euro IV, tariful ajunge la 0,19 lei pe kilometru pe autostrăzi și drumuri expres și la 0,10 lei pe kilometru pe drumurile naționale.

Pentru vehiculele încadrate la Euro III, Euro II, Euro I și non-Euro, tariful este de 0,22 lei pe kilometru pe autostrăzi și drumuri expres și de 0,11 lei pe kilometru pe drumurile naționale.

Pentru vehiculele cu masa cuprinsă între 7,5 și 12 tone, tarifele TollRo sunt mai ridicate și păstrează diferențierea în funcție de norma de poluare și categoria drumului.

Vehiculele Euro VI sunt taxate cu 0,29 lei pe kilometru pe autostrăzi și drumuri expres și cu 0,14 lei pe kilometru pe drumurile naționale.

Pentru vehiculele Euro V și Euro IV, tariful este de 0,33 lei pe kilometru pe autostrăzi și drumuri expres, respectiv de 0,16 lei pe kilometru pe drumurile naționale.

În cazul vehiculelor Euro III, Euro II, Euro I și non-Euro, tariful ajunge la 0,37 lei pe kilometru pe autostrăzi și drumuri expres și la 0,19 lei pe kilometru pe drumurile naționale.

Vehiculele cu masa mai mare de 12 tone au cele mai ridicate tarife dintre categoriile prezentate. Și pentru acestea, valoarea taxei este stabilită în funcție de norma de poluare și de categoria drumului.

Pentru vehiculele Euro VI, tariful este de 0,48 lei pe kilometru pe autostrăzi și drumuri expres și de 0,24 lei pe kilometru pe drumurile naționale.

Vehiculele Euro V și Euro IV sunt taxate cu 0,55 lei pe kilometru pe autostrăzi și drumuri expres și cu 0,28 lei pe kilometru pe drumurile naționale.

Pentru categoriile Euro III, Euro II, Euro I și non-Euro, tariful TollRo este de 0,62 lei pe kilometru pe autostrăzi și drumuri expres și de 0,31 lei pe kilometru pe drumurile naționale.