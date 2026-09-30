TollRo intră în vigoare de la 1 octombrie. Taxarea camioanelor se schimbă. UNTRR: Se poate ajunge la aproape 14.200 de euro pe an

Camioanele de peste 3,5 tone vor intra, de la 1 octombrie 2026, sub sistemul TollRo, în care plata se calculează în funcție de kilometrii parcurși. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) atrage atenția asupra costurilor rezultate și solicită ca, timp de șase luni, transportatorilor să nu le fie stabilită suma fixă de 2.000 de lei atunci când sistemul nu poate determina distanța parcursă din motive tehnice.

Până la introducerea noului sistem, pentru un camion cu masa totală maximă autorizată de cel puțin 12 tone, rovinieta anuală costa 1.425 de euro, indiferent de numărul kilometrilor parcurși.

De la 1 octombrie, costul va fi legat de distanța efectiv parcursă, categoria de drum și norma de poluare a vehiculului.

Potrivit datelor prezentate de UNTRR, Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1.925/2025 stabilește trei grupe tarifare pentru camioanele cu MTMA de minimum 12 tone.

Pentru vehiculele Euro VI, tariful indicat este de 0,24 lei/km pe drumurile naționale și 0,48 lei/km pe autostrăzi și drumuri expres. În cazul Euro V-IV, valorile ajung la 0,28 lei/km, respectiv 0,55 lei/km.

Cele mai ridicate tarife dintre cele prezentate sunt pentru categoria Euro III-0: 0,31 lei/km pe drumurile naționale și 0,62 lei/km pe autostrăzi și drumuri expres.

UNTRR a calculat și impactul pentru un camion care parcurge 10.000 de kilometri lunar, echivalentul a 120.000 de kilometri într-un an.

Pentru un camion Euro III-0 care ar parcurge toți cei 10.000 de kilometri lunar pe autostrăzi și drumuri expres, costul ar ajunge la 6.200 de lei pe lună.

Organizația arată că, în acest scenariu, suma anuală estimată ajunge la aproximativ 14.200 de euro, de aproape zece ori valoarea rovinietei anuale de referință de 1.425 de euro.

UNTRR precizează însă că suma efectiv achitată de fiecare transportator va depinde de numărul kilometrilor parcurși și de tipurile de drum utilizate.

În comunicatul transmis miercuri, organizația face referire și la structura parcului de autocamioane din România.

Potrivit datelor statistice citate de UNTRR, la 31 decembrie 2025 erau înmatriculate 165.737 de autocamioane cu MTMA de peste 3,5 tone. Dintre acestea, 146.022, respectiv 88,1%, aveau o vechime mai mare de zece ani.

Totodată, 103.605 vehicule, reprezentând 62,5% din total, aveau o vechime de peste 20 de ani.

În acest context, UNTRR susține că majorarea costurilor de operare poate diminua resursele pe care firmele le au la dispoziție pentru înnoirea flotelor.

Una dintre principalele nemulțumiri ridicate de transportatori privește situațiile în care sistemul TollRo nu poate stabili distanța parcursă pe rețeaua de drumuri taxată.

Conform informațiilor prezentate de UNTRR, în această situație este datorată suma de 2.000 de lei, aplicată o singură dată într-un interval de 12 ore.

Organizația compară această valoare cu tarifele prevăzute pentru camioanele Euro VI. La nivelurile indicate, cei 2.000 de lei ar echivala cu taxa aferentă unei distanțe de aproximativ 8.300 de kilometri pe drum național sau de aproximativ 4.200 de kilometri pe autostradă.

Uniunea consideră că suma nu ar trebui stabilită atunci când imposibilitatea calculării distanței este provocată de o defecțiune, o eroare de comunicație sau o altă problemă tehnică pentru care transportatorul nu este responsabil.

„UNTRR consideră incorect ca transportatorul să suporte această sumă atunci când distanța nu poate fi calculată din cauza unei defecțiuni, a unei erori de comunicație sau a altei probleme tehnice a sistemului, fără ca transportatorul să fie responsabil.”

Organizația solicită o perioadă de tranziție și stabilizare a noului sistem, în care suma fixă să nu fie aplicată în asemenea situații. Transportatorul ar urma să achite valoarea corespunzătoare kilometrilor parcurși după ce distanța poate fi stabilită corect.