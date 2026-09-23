Transportatorii cer amânarea TollRo până în 2027. Noul sistem de taxare ar trebui să intre în vigoare la 1 octombrie

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită Parlamentului amânarea până la 15 ianuarie 2027 a introducerii TollRo, noul sistem de taxare rutieră pentru anumite categorii de vehicule. Dacă termenul de 1 octombrie 2026 este menținut, organizația cere suspendarea sancțiunilor timp de șase luni, fără eliminarea obligației de plată a taxei.

Potrivit UNTRR, de la 1 octombrie 2026, rovinieta urmează să fie înlocuită de TollRo pentru vehiculele din categoriile C, D, E și F.

Spre deosebire de actuala rovinietă, taxa va fi calculată în funcție de distanța parcursă, categoria drumului, masa maximă autorizată și clasa de emisii a vehiculului.

Rovinietele cumpărate anterior pentru aceste categorii de vehicule nu vor mai fi valabile după trecerea la noul sistem. Tarifele sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1.925/2025.

UNTRR susține însă că sistemul nu este suficient pregătit pentru o lansare însoțită încă din prima zi de sancțiuni.

TollRo ar urma să devină operațional la 1 octombrie, ora 00:00, moment din care ar începe atât obligația de plată, cât și aplicarea sancțiunilor.

UNTRR atrage atenția că transportatorii care se vor afla deja pe drum în noaptea trecerii la noul sistem trebuie să poată utiliza imediat noile soluții de plată.

Organizația susține că Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) a anunțat că este pregătit să înceapă controalele și sancționarea încă din primele ore.

Transportatorii reclamă însă lipsa unei perioade suficiente de testare și consideră că nu ar trebui sancționați pentru eventualele probleme tehnice ale unui sistem asupra căruia nu au control.

Una dintre principalele probleme semnalate de UNTRR este lipsa echipamentelor de bord, cunoscute drept OBU.

Potrivit organizației, interoperabilitatea prin furnizorii Serviciului European de Taxare Rutieră Electronică (SETRE) ar urma să fie disponibilă abia din 15 ianuarie 2027. Până atunci, flotele profesionale ar depinde de aplicația mobilă și de tichetul de rută, prezentate de UNTRR drept soluții alternative.

Organizația compară situația cu cea din Olanda, unde echipamentele de bord ar fi fost distribuite înainte de introducerea noului sistem de taxare, iar testarea ar fi început cu trei luni înainte.

O altă problemă semnalată privește utilizarea simultană a TollRo și RO e-Transport. Potrivit UNTRR, șoferii trebuie să mențină activă aplicația de monitorizare RO e-Transport, iar TollRo ar urma să funcționeze pe același telefon. Organizația susține că, în timpul testelor, cele două aplicații nu au funcționat simultan în condiții stabile.

Problema este amplificată de diferențele dintre sancțiuni. Pentru neutilizarea corespunzătoare a RO e-Transport, UNTRR indică o amendă pentru șofer cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei. În cazul TollRo, sancțiunea ar reveni firmei de transport.

Organizația avertizează și asupra situației în care șoferul ar trebui să urmărească în timpul deplasării dacă aplicația funcționează, dacă există conexiune la internet, suficientă baterie sau sold și dacă sesiunea TollRo nu s-a întrerupt.

În aceste condiții, UNTRR susține că unele companii ar putea ajunge să cumpere telefoane suplimentare pentru șoferi.

Organizația estimează o investiție minimă de aproximativ 300 de euro pentru fiecare șofer, la care s-ar adăuga costul unui nou abonament de telefonie mobilă.

Cele mai expuse ar fi firmele mici. Potrivit datelor prezentate de UNTRR, 82,2% dintre operatorii de transport de mărfuri au mai puțin de cinci vehicule, iar în multe cazuri administratorul firmei este și șofer.

Transportatorii critică și modul de comunicare a problemelor și sancțiunilor. UNTRR susține că notificarea prin poștă poate face ca operatorul să afle despre o problemă după mai multe zile sau chiar săptămâni, timp în care situația s-ar putea repeta.

Principala solicitare a UNTRR este amânarea introducerii TollRo până la 15 ianuarie 2027, astfel încât toate soluțiile de plată, inclusiv OBU, aplicația și tichetul de rută, să fie disponibile și funcționale.

Dacă autoritățile păstrează data de 1 octombrie, organizația cere suspendarea sancțiunilor pentru șase luni. Obligația de achitare a tarifului ar rămâne în vigoare în această perioadă.

UNTRR mai solicită ca erorile neintenționate să fie urmate inițial de o înștiințare de plată și de un termen pentru remedierea problemei, în locul aplicării directe a amenzii.

Transportatorii cer și alerte imediate prin aplicație, e-mail și SMS, posibilitatea de corectare sau anulare a tichetelor de rută și recuperarea sumelor achitate în plus. O altă solicitare este ca utilizatorii să nu fie sancționați atunci când neplata sau întreruperea sistemului este provocată de incidente tehnice care nu le pot fi imputate.