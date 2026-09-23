De pe podium în antreprenoriat: Nancy Abbas și Dalia Florescu vor să schimbe regulile în modelling

La doar 20 de ani, Nancy Abbas și Dalia Florescu au trecut deja prin experiența podiumurilor și a proiectelor internaționale, iar acum fac pasul către antreprenoriat. După ce au cunoscut industria modei din postura de modele, cele două tinere vor să transforme experiența acumulată într-o platformă care să creeze oportunități pentru generația care vine din urmă.

Milano, Dubai, Cannes, Los Angeles, Paris. Sunt câteva dintre locurile în care Nancy Abbas și Dalia Florescu au intrat în contact cu industria internațională de fashion, într-o perioadă a vieții în care mulți tineri abia încep să își contureze direcția profesională.

Pentru ele, experiența din modelling a venit devreme. Au cunoscut castingurile, ședințele foto, prezentările de modă, competiția și presiunea unei industrii în care imaginea este importantă, dar rareori suficientă.

Astăzi, perspectiva lor începe să se schimbe. Nu mai vor să fie doar în fața camerei sau pe podium, ci și în spatele proiectelor care pot deschide uși pentru alții.

Din această tranziție s-a născut Top Model Divine, proiectul fondat de Nancy Abbas și Dalia Florescu, construit la intersecția dintre competiție de modelling, fashion show și platformă de dezvoltare pentru tinerele care își doresc o carieră în domeniu.

Schimbarea de rol spune ceva și despre generația din care fac parte cele două. Pentru Nancy și Dalia, succesul în fashion nu mai înseamnă doar să fii aleasă pentru un proiect. Înseamnă și să ai capacitatea de a construi unul.

După anii în care ele erau cele care se prezentau la castinguri și așteptau un răspuns, astăzi organizează castinguri, selectează modele și lucrează cu tinere aflate la început de drum.

Este o trecere de la imagine la inițiativă și, în același timp, primul lor pas către antreprenoriatul din industria fashion.

„Vrem să schimbăm puțin perspectiva asupra modelului. Frumusețea poate deschide o ușă, dar nu este suficientă pentru a construi o carieră. Contează disciplina, educația, felul în care comunici, încrederea în tine și, mai ales, ce faci cu oportunitatea pe care o primești. Generația noastră nu mai vrea doar să fie imaginea proiectelor altora. Vrem să construim și noi”, spune Nancy Abbas.

În spatele Top Model Divine există o idee pe care cele două fondatoare vor să o ducă mai departe: modelul noii generații nu trebuie definit exclusiv prin apariție.

Poate fi, în același timp, model, student, creator, antreprenor sau organizator. Poate înțelege industria în care lucrează și poate avea propria voce în interiorul ei.

Este și motivul pentru care Nancy și Dalia spun că nu vor să construiască doar un concurs în care cineva primește un titlu la finalul serii.

Obiectivul lor este ca participantele să plece din această experiență cu mai mult: pregătire, expunere, contacte profesionale și acces la oportunități care să poată continua și după încheierea evenimentului.

„Știm cum este să fii foarte tânără și să încerci să îți găsești locul într-o industrie competitivă. Tocmai de aceea vrem să construim ceea ce poate nouă ne-ar fi plăcut să găsim atunci când am început: un loc în care cineva vede potențialul din tine și te ajută să îl dezvolți”, spun Nancy și Dalia.

Prima ediție Top Model Divine a reunit modele, designeri și profesioniști din industria modei. Din juriu au făcut parte nume precum Cătălin Botezatu, Ioana Dorohoi și Adina Temereancă.

Pentru fondatoare, evenimentul a reprezentat și primul test important al unui concept pe care vor să îl dezvolte pe termen lung.

Experiența lor ca modele le-a oferit un avantaj aparte: cunosc vulnerabilitățile începutului de carieră nu doar din exterior, ci pentru că au trecut prin ele.

Au fost tinerele care intrau într-o sală de casting sperând să fie remarcate. Acum încearcă să construiască un cadru în care alte tinere să poată fi descoperite și, mai ales, pregătite pentru ceea ce urmează după acel prim moment de vizibilitate.

Pentru Nancy Abbas și Dalia Florescu, Top Model Divine marchează astfel o schimbare de etapă.

Experiența acumulată în modelling devine punctul de plecare pentru un proiect propriu, iar contactul cu industria internațională este transformat într-o perspectivă asupra modului în care vor să își construiască propriul drum în fashion.

Cele două nu renunță la modelling. Își extind însă rolul.

În loc să rămână exclusiv imaginea unor proiecte create de alții, vor să înțeleagă mecanismele din spatele industriei, să organizeze, să creeze contexte și să dezvolte un brand care poate crește odată cu ele.

Iar acesta ar putea fi unul dintre cele mai relevante pariuri ale generației lor: trecerea de la vizibilitate la construcție.

Următorul pas este deja stabilit. Top Model Divine – Edition II va avea loc pe 21 februarie 2027, în București.

După experiența primei ediții, Nancy și Dalia pregătesc un concept extins, care va reuni noi modele, fashion show-uri și profesioniști din industrie, cu un accent mai mare pe experiența și dezvoltarea participantelor.

Dar, din perspectiva celor două fondatoare, miza nu se oprește la organizarea unui eveniment anual.

„Nu vrem doar să organizăm încă o ediție. Vrem să construim o generație de fete care au curajul să fie văzute, dar și curajul să creeze ceva al lor.”

La 20 de ani, Nancy Abbas și Dalia Florescu sunt încă la începutul propriului parcurs. Diferența este că nu mai privesc industria modei doar din perspectiva celor care așteaptă următorul casting.

Încep să o privească din perspectiva celor care vor să creeze următoarea oportunitate.