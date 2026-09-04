Generația Z nu mai are încredere în sistemul de pensii. Ce îi determină pe tineri să renunțe la contribuții

Tot mai mulți reprezentanți ai Generației Z din Marea Britanie și Europa consideră că nu se vor putea retrage niciodată din activitate. Un studiu realizat de furnizorul britanic de pensii ocupaționale People’s Pension arată că o parte dintre tineri au încetat deja să economisească pentru bătrânețe. Costul ridicat al vieții, salariile stagnante și instabilitatea locurilor de muncă se numără printre principalele cauze. Datele au fost prezentate vineri de Euronews.

Generația Z se confruntă cu dificultăți economice care îi determină pe numeroși tineri să creadă că pensionarea nu va mai reprezenta o etapă accesibilă a vieții. După apariția adepților mișcării FIRE – „Financially Independent, Retire Early”, adică independență financiară și pensionare anticipată –, începe să se contureze o categorie aflată la polul opus: NERDs, abreviere de la „Never Ever Retiring Demographic”.

Termenul îi descrie pe reprezentanții Generației Z și pe milenialii din Marea Britanie și Europa care cred că nu vor putea ieși niciodată la pensie. Din acest motiv, mulți dintre ei consideră inutilă economisirea într-un fond destinat perioadei de după retragerea din activitate.

Un studiu recent realizat de People’s Pension, unul dintre principalii furnizori britanici de pensii ocupaționale, arată că 47% dintre tinerii din Generația Z cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani nu se implică în gestionarea pensiei lor.

Deși mai au câteva decenii până la vârsta pensionării, 12% dintre tineri, echivalentul a 2,2 milioane de persoane, au renunțat deja complet să mai economisească pentru pensie. Aceștia sunt convinși că vor fi obligați să muncească toată viața.

Schimbarea de perspectivă este legată în principal de criza costului vieții, resimțită în numeroase regiuni ale lumii. În acest context, obiective considerate tradiționale, precum cumpărarea unei locuințe, căsătoria, întemeierea unei familii și pensionarea, par tot mai greu de atins pentru mulți tineri.

Salariile care nu au ținut pasul cu scumpirile și valurile tot mai frecvente de concedieri neașteptate, în special în sectoare precum tehnologia, au accentuat instabilitatea. La acestea se adaugă tensiunile geopolitice, care au alimentat inflația.

Ascensiunea categoriei NERDs este explicată atât prin factori socioeconomici și geopolitici, cât și prin modul defectuos în care industria serviciilor financiare comunică cu tinerii despre economisire și pensii.

Rezultatele sondajului evidențiază o ruptură semnificativă între tineri și sectorul serviciilor financiare, iar 36% dintre respondenți consideră că firmele nu comunică în mod corespunzător avantajele economisirii pentru pensie.

Dintre aceștia, 27% cred că societățile financiare sunt preocupate în primul rând să își vândă produsele, nu să ofere educație financiară sau să crească nivelul de informare. Alți 16% critică limbajul complicat și termenii de specialitate utilizați.

Aproximativ 20% dintre tinerii chestionați afirmă că furnizorii de servicii financiare prezintă pensiile drept un subiect lipsit de relevanță și neinteresant.

Diferențele dintre generații sunt vizibile și în percepția asupra informațiilor oferite de companiile de pensii. Doar 13% dintre reprezentanții Generației X și ai generației Baby Boomers consideră că firmele nu explică suficient importanța pensiilor și a economisirii pentru tineri, comparativ cu 29% în cazul Generației Z.

Totodată, 17% dintre tinerii din Generația Z cred că firmele nu folosesc platformele și canalele de comunicare pe care ei le urmăresc în mod obișnuit. În rândul generațiilor precedente, această opinie este împărtășită de numai 4% dintre respondenți.

Aproximativ 70% dintre reprezentanții Generației Z susțin că ar fi economisit dacă ar fi știut că începerea contribuțiilor în jurul vârstei de 20 de ani le-ar putea dubla suma acumulată pentru pensie, comparativ cu situația în care ar începe după 30 de ani.

De asemenea, 63% dintre participanți au declarat că s-au simțit încurajați să economisească după ce au aflat că facilitățile fiscale și contribuțiile angajatorilor pot majora considerabil fondurile acumulate.

Kirsty Ross, director de produs în cadrul People’s Pension, consideră că mesajele alarmiste și limbajul tehnic îi îndepărtează pe tinerii care ar trebui încurajați să economisească.

„Într-o lume în care scenariile financiare sumbre domină discuțiile despre pensii, tinerii care economisesc nu mai sunt atenți. Cercetarea noastră arată că ei nu sunt dezinteresați pentru că nu le pasă, ci pentru că mesajele nu funcționează. Tacticile bazate pe frică și jargonul îi îndepărtează chiar pe oamenii la care trebuie să ajungem”, a declarat Kirsty Ross într-un comunicat.

Reprezentanta People’s Pension susține că informațiile simple și exemplele practice pot produce rezultate mai bune în relația cu publicul tânăr.

„Ceea ce ajunge la ei este sinceritatea, simplitatea și sfatul practic, care arată cum pașii mici făcuți astăzi pot avea un impact uriaș mâine”, a adăugat aceasta.

Tinerii au indicat mai multe soluții care i-ar putea ajuta să înțeleagă mai ușor economisirea pentru pensie, iar cea mai populară propunere a fost introducerea unor bare simple de progres sau a unor instrumente pentru urmărirea obiectivelor, menționate de 31% dintre respondenți.

Aproximativ 26% dintre participanți ar dori să știe că pot începe să economisească sume mici, iar 23% vor mai multe exemple despre modul în care procedează alte persoane de vârsta lor.

Pentru 22% dintre respondenți ar fi utile instrucțiunile clare, prezentate în pași mici și ușor de urmat. Alți 19% consideră că poveștile amuzante și apropiate de experiențele lor ar face informațiile despre pensii mai accesibile.

People’s Pension a ținut cont de aceste răspunsuri și a lansat campania Pension Drop, prin care încearcă să stimuleze discuțiile despre economisirea pentru pensie. Inițiativa folosește influenceri din mediul online, evenimente speciale și personalități din zona de lifestyle.

Iain Stirling, comediant, prezentator de televiziune și ambasador al campaniei Pension Drop, a vorbit despre avantajele economisirii începute la o vârstă cât mai mică.

„Privind în urmă, chiar mi-aș fi dorit să fi început mai devreme. Dacă pui ceva deoparte când ai 20 sau 30 de ani, acest lucru poate face o diferență uriașă mai târziu, vorbim despre zeci de mii de lire sterline. Și înțeleg, oamenii se confruntă acum cu dificultăți reale, banii sunt puțini și chiar și micile plăceri, precum comandarea unei mese, pot părea o cheltuială importantă”, a declarat Iain Stirling în comentariile publicate de People’s Pension.

Prezentatorul a explicat că suma acumulată pentru pensie nu depinde exclusiv de contribuțiile personale ale angajatului.

„Dar realitatea este că pensia ta nu depinde doar de tine. Lucruri precum contribuțiile angajatorului și facilitățile fiscale îți pot oferi un impuls, astfel încât chiar și sumele mici ajung mai departe decât crezi. Nu trebuie să însemne că renunți la lucrurile de astăzi, ci doar că iei decizii inteligente pentru a nu pierde oportunitățile de mâine”, a adăugat acesta.

Iain Stirling le recomandă tinerilor să înceapă prin identificarea furnizorului care le administrează pensia și să verifice dacă au fonduri deschise la mai multe companii.

El a subliniat și importanța unei contribuții personale cel puțin egale cu suma pe care angajatorul este dispus să o plătească, astfel încât salariatul să nu piardă bani care îi sunt oferiți prin schema de pensii. Totodată, Stirling îi sfătuiește pe tineri să își majoreze contribuțiile la pensie de fiecare dată când primesc o creștere salarială sau un bonus.