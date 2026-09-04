Pașaport pentru un nou-născut. Noua strategie a rușilor care face ravagii. Cum procedează

Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și valul de emigrare care a urmat au determinat unele familii ruse să își regândească planurile pentru viitor. Printre strategiile adoptate se numără și alegerea de a naște în alte țări, acolo unde copilul poate primi cetățenia statului respectiv.

Pentru aceste familii, nașterea în străinătate nu ține exclusiv de accesul la servicii medicale. Obținerea unei a doua cetățenii pentru copil poate crea, ulterior, posibilități suplimentare de relocare, studiu, muncă și călătorie pentru membrii familiei.

După declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei și plecarea unui număr important de ruși din țară, a devenit mai vizibil fenomenul cunoscut sub denumirea de „turism de naștere”. Unele femei au început să caute state în care nașterea copilului pe teritoriul național poate duce la dobândirea cetățeniei.

Fenomenul a atras inclusiv atenția autorităților din Argentina, care au început să verifice activitatea unor agenții specializate în servicii destinate femeilor însărcinate. Acestea ofereau pachete care includeau organizarea nașterii, sprijin pentru documente și proceduri legate de rezidență.

Pentru mii de femei ruse, perspectiva ca viitorul copiilor lor să fie legat de o țară aflată într-un conflict militar și tot mai izolată a devenit un motiv pentru căutarea unor alternative externe. În acest context, țările care acordă cetățenie prin principiul jus soli, cunoscut drept „dreptul asupra solului”, au devenit deosebit de atractive.

Argentina s-a transformat, după 2022, în una dintre cele mai căutate destinații. Țara oferea acces fără viză pentru cetățenii ruși, servicii medicale relativ accesibile, cetățenie automată pentru copiii născuți pe teritoriul său și posibilitatea ca părinții să obțină ulterior documente argentiniene.

Pentru familii, interesul nu se limita la pașaportul nou-născutului. Copilul dobândea automat cetățenia argentiniană și drepturile asociate acesteia, în timp ce părinții puteau solicita rezidența permanentă și, ulterior, cetățenia.

Statutul de rezident permitea locuirea și munca legală în Argentina, desfășurarea unor activități economice și accesul la majoritatea drepturilor acordate rezidenților permanenți. Existau, de asemenea, proceduri prin care și alți membri ai familiei puteau să își regularizeze statutul.

Pașaportul argentinian reprezenta un avantaj suplimentar, prin posibilitățile largi de călătorie fără viză. În același timp, legislația argentiniană nu impunea renunțarea la cetățenia rusă, iar absența serviciului militar obligatoriu era un alt element luat în calcul de unele familii.

Agențiile specializate în turism de naștere au exploatat comercial această combinație de avantaje. Serviciile promovate depășeau simpla organizare a nașterii și includeau sprijin pentru documente, obținerea rezidenței și procedurile ulterioare de naturalizare.

Pentru potențialii clienți, aceste servicii puteau reprezenta o soluție integrată pentru relocarea familiei. Publicitatea agențiilor prezenta nașterea unui copil în Argentina drept o posibilitate de a obține mai rapid un al doilea pașaport și de a crea condițiile pentru mutarea ulterioară a părinților.

Potrivit autorităților argentiniene, aproximativ 10.500 de femei ruse însărcinate au intrat în țară numai în 2022. O parte dintre acestea au ajuns cu puțin timp înainte de naștere și au plecat după ce au obținut documentele copilului.

Autoritățile au estimat că aproximativ 7.000 dintre femeile respective au părăsit Argentina aproape imediat. Potrivit publicației The Wall Street Journal, până la jumătatea anului 2024, aproximativ 75.000 de ruși se mutaseră în Argentina de la începutul războiului, iar în anumite zone din Buenos Aires se formase deja o „Mică Rusie”.

Creșterea numărului de sosiri a determinat autoritățile argentiniene să analizeze mai atent practicile unor agenții care ofereau servicii complete. Au fost investigate firme care organizau nașterea, sprijineau obținerea documentelor și ofereau asistență pentru procedurile de rezidență și cetățenie.

După venirea la putere a președintelui Javier Milei, regulile privind imigrația au devenit mai stricte. Părinții unui copil născut în Argentina nu mai puteau transforma nașterea acestuia într-o cale rapidă către obținerea propriei cetățenii.

Naturalizarea presupune acum cel puțin doi ani de ședere legală în țară. Totodată, accesul străinilor fără statut legal la servicii medicale gratuite a fost restricționat, iar pentru persoanele care intră în Argentina au fost introduse cerințe suplimentare.

Schimbarea regulilor s-a reflectat și în numărul solicitărilor de rezidență. Dacă în 2023 cetățenii ruși au depus peste 7.000 de cereri pentru permise de ședere în Argentina, până la jumătatea anului 2025 numărul acestora coborâse sub 2.000.

Odată cu restrângerea acestei rute, atenția familiilor ruse s-a îndreptat către alte state care păstrează reguli favorabile pentru copiii născuți pe teritoriul lor. Brazilia a devenit una dintre principalele alternative, mai ales în 2026.

Potrivit Deutsche Welle, numărul rușilor care călătoresc în Brazilia a crescut după ce Argentina și-a înăsprit politica migratorie. Pentru familiile interesate de obținerea unei a doua cetățenii pentru copil, legislația braziliană oferă în continuare avantaje importante.

Pașaportul brazilian este considerat unul dintre cele mai puternice documente de călătorie și permite accesul fără viză în 161 de țări, inclusiv în state din spațiul Schengen și în Regatul Unit. Titularii pot, de asemenea, solicita o viză americană cu valabilitate de până la 10 ani.

Un copil născut în Brazilia dobândește automat cetățenia braziliană și primește un certificat de naștere. În același timp, acesta poate obține și cetățenia părinților prin procedurile consulare corespunzătoare, ceea ce îi permite să dețină două pașapoarte.

Legislația braziliană prevede și o procedură simplificată pentru copiii mai mari ai familiei. Aceștia pot obține cetățenia braziliană în primul an de ședere în țară, o posibilitate considerată specifică sistemului brazilian.

Părinții nou-născutului și bunicii acestuia pot solicita drept de ședere, cu posibilitatea naturalizării ulterioare. Pentru părinți, un an de rezidență și demonstrarea cunoștințelor de limba portugheză sunt suficiente pentru naturalizare, în timp ce bunicii trebuie să locuiască în Brazilia timp de patru ani.

Datele privind naturalizările indică, de asemenea, creșterea interesului. În 2024, 477 de ruși au obținut cetățenia braziliană, iar în 2025 numărul a ajuns la 613. Mai mult de jumătate dintre noii cetățeni au fost femei.

Brazilia și Argentina nu sunt singurele țări analizate de familiile ruse. Chile, Statele Unite, Canada și Mexicul se numără printre destinațiile luate în calcul, alegerea fiind influențată de posibilitatea dobândirii cetățeniei, nivelul serviciilor medicale, costuri, timpul necesar pentru obținerea documentelor și perspectivele de legalizare a șederii familiei.

Chile ocupă un loc important printre destinațiile din America Latină. Un copil născut pe teritoriul chilian poate primi cetățenia, iar părinții beneficiază de proceduri simplificate pentru legalizarea șederii. Pașaportul chilian oferă, la rândul său, acces fără viză în numeroase țări.

Un alt element luat în calcul este sistemul medical. Clinicile private din Santiago și din alte orașe mari dispun de infrastructură medicală modernă, iar costurile pentru monitorizarea sarcinii și naștere sunt, în general, mai mici decât în Statele Unite.

Statele Unite rămân una dintre cele mai cunoscute destinații pentru turismul de naștere. Conform celui de-al 14-lea Amendament al Constituției americane, un copil născut pe teritoriul Statelor Unite dobândește automat cetățenia, indiferent de statutul părinților.

Costurile sunt însă considerabil mai ridicate decât în multe țări din America Latină. Cheltuielile pentru naștere, cazare, asigurare și servicii juridice pot ajunge la zeci de mii de dolari.

În ultimii ani, autoritățile americane au intensificat măsurile împotriva turismului organizat pentru nașteri. O atenție deosebită este acordată situațiilor în care vizele turistice sunt utilizate în principal pentru a permite nașterea în Statele Unite și obținerea cetățeniei americane pentru copil.

Canada păstrează principiul cetățeniei prin naștere. Un copil născut în această țară dobândește cetățenia, iar familiile sunt atrase și de nivelul de siguranță, sistemul medical și serviciile sociale.

Costurile reprezintă însă un factor important, iar în cazul anumitor servicii medicale perioadele de așteptare pot fi mai mari decât în clinicile private din unele țări latino-americane.

Mexicul a devenit o altă destinație luată în calcul. Copiii născuți pe teritoriul mexican primesc cetățenia, iar proximitatea față de Statele Unite constituie un avantaj pentru familiile interesate de un al doilea pașaport pentru copil. Serviciile medicale din clinicile private pot fi, de asemenea, mai puțin costisitoare decât cele din America de Nord.

Elveția este căutată în special de familiile cu resurse financiare mai mari, dar dintr-un motiv diferit. Țara nu acordă cetățenia automat prin naștere, însă este recunoscută pentru nivelul ridicat al serviciilor medicale și al îngrijirii materne.

În acest caz, nașterea în Elveția este asociată mai degrabă cu accesul la servicii medicale premium decât cu obținerea unui al doilea pașaport.

Creșterea numărului de persoane care călătoresc special pentru ca un copil să dobândească cetățenia unei alte țări a determinat mai multe guverne să își revizuiască politicile.

Una dintre cele mai stricte soluții a fost renunțarea la acordarea necondiționată a cetățeniei prin naștere. Irlanda, Australia și Noua Zeelandă au introdus reguli prin care simplul fapt că un copil se naște pe teritoriul țării nu mai este suficient pentru acordarea automată a cetățeniei în toate situațiile.

În Irlanda, schimbarea a venit după referendumul din 2004. În prezent, în majoritatea cazurilor, cel puțin unul dintre părinți trebuie să fie cetățean al țării sau să dețină drept de rezidență permanentă pentru ca regulile privind cetățenia copilului să se aplice.

Regatul Unit, Australia și Noua Zeelandă au adoptat, de asemenea, politici mai restrictive decât principiul necondiționat al cetățeniei prin naștere.

Argentina a ales o altă variantă. Copiii continuă să primească cetățenia, însă părinții nu mai pot folosi nașterea copilului drept o cale rapidă către propriile documente. Schimbarea a redus atractivitatea țării pentru turismul de naștere.

Statele Unite au păstrat dreptul la cetățenie prin naștere, dar au intervenit asupra mecanismului de acces al femeilor străine în țară.

Din 2020, funcționarii consulari americani pot refuza vizele turistice atunci când consideră că principalul scop al călătoriei este nașterea în Statele Unite pentru obținerea cetățeniei americane de către copil.

Autoritățile au intensificat și măsurile împotriva intermediarilor care organizează astfel de călătorii. În acest context, au fost luate măsuri și împotriva unor persoane implicate în scheme de turism pentru nașteri, inclusiv prin revocarea unor vize.

Hong Kong a adoptat o abordare diferită după ce s-a confruntat cu un număr mare de femei însărcinate venite din China continentală. Autoritățile au introdus înregistrarea prealabilă obligatorie la maternități, cote pentru femeile străine și controale mai stricte la frontieră.

Măsurile au dus la o scădere puternică a numărului de cazuri asociate turismului de naștere.

Canada menține cetățenia necondiționată prin naștere, însă tema turismului de naștere a devenit tot mai prezentă în dezbaterea politică.

Datele studiilor canadiene indică peste 5.400 de nașteri ale unor persoane nerezidente în țară în anul financiar 2024-2025. Aceste cifre au alimentat solicitările unor politicieni pentru revizuirea regulilor existente.

Pentru familiile ruse care au părăsit țara după începutul războiului împotriva Ucrainei, nașterea în străinătate a ajuns astfel să fie legată de planurile de migrație. În țările care acordă cetățenie prin naștere, pașaportul copilului poate fi asociat cu posibilitatea unor proceduri ulterioare pentru părinți.

În același timp, experiența Argentinei arată că astfel de politici se pot modifica atunci când autoritățile consideră că sistemul de imigrație este folosit în mod excesiv. Brazilia reprezintă în prezent una dintre destinațiile către care s-a mutat interesul, în timp ce mai multe state continuă să își ajusteze regulile privind nașterea copiilor cetățenilor străini pe teritoriul lor.