Fontana di Trevi adună 1,5 milioane de euro într-un an. Cum sunt folosiți banii adunați

Mii de turiști aruncă monede în Fontana di Trevi, sperând că gestul le va asigura revenirea la Roma. Ritualul aduce anual aproximativ 1,5 milioane de euro. Banii sunt colectați periodic și folosiți pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile din capitala Italiei. Fondurile finanțează cantine sociale, adăposturi, servicii medicale și programe destinate familiilor cu venituri reduse, relatează Mediafax.

Fontana di Trevi este locul în care milioane de vizitatori respectă un ritual devenit cunoscut în întreaga lume și contribuie, fără să știe întotdeauna, la finanțarea unor importante proiecte sociale. Turiștii se așază cu spatele la fântână, țin moneda în mâna dreaptă și o aruncă peste umărul stâng.

Tradiția este legată de legenda potrivit căreia persoanele care aruncă o monedă în apă se vor întoarce cândva la Roma. Pentru numeroși turiști, gestul a devenit o etapă aproape obligatorie a vizitei în capitala Italiei.

Monedele nu rămân însă în bazin și nici nu dispar odată cu golirea apei. În spatele obiceiului turistic funcționează o operațiune organizată de colectare, securizare, curățare și valorificare a banilor.

Fântâna este golită și curățată de mai multe ori pe săptămână. Operațiunile sunt desfășurate, de regulă, dimineața devreme, înainte ca piața să fie ocupată de numărul mare de vizitatori care ajung zilnic la monument.

Angajații companiei de utilități pompează apa din bazin și delimitează zona în care se desfășoară intervenția. Monedele rămase pe fundul fântânii sunt strânse ulterior cu aspiratoare speciale și mături de mari dimensiuni.

După colectare, banii sunt introduși în saci sigilați. Întreaga procedură se desfășoară sub supravegherea poliției, măsură adoptată pentru prevenirea furturilor.

Într-o singură zi pot fi recuperate monede în valoare de aproximativ 3.000–4.000 de euro. Pe parcursul unui an, suma totală ajunge la circa 1,5 milioane de euro.

Banii strânși din Fontana di Trevi au o destinație socială stabilită oficial, iar gestul simbolic al turiștilor se transformă într-o sursă de ajutor pentru oamenii aflați în dificultate. Din 2001, fondurile colectate sunt direcționate către Caritas Roma, organizație umanitară a Bisericii Catolice.

Înainte de a putea fi folosite, monedele scoase din apă trec prin mai multe etape de procesare. Acestea sunt curățate, uscate și sortate în funcție de valoare și de moneda națională căreia îi aparțin.

În bazin nu ajung doar euro, deoarece Roma este vizitată de persoane din întreaga lume. Monedele străine sunt separate de cele europene și schimbate ulterior în euro.

Sumele obținute sunt alocate proiectelor sociale destinate persoanelor care se confruntă cu probleme financiare sau care nu dispun de o locuință. Printre beneficiari se află oamenii fără adăpost și familiile cu venituri mici.

Fondurile contribuie la funcționarea cantinelor sociale și a adăposturilor, dar și la oferirea unor servicii medicale gratuite. O parte dintre bani susține supermarketurile sociale, de unde persoanele cu resurse financiare reduse pot primi alimente și alte produse de bază.

Gestul făcut de vizitatori pentru îndeplinirea unei dorințe produce, în acest mod, un ajutor concret pentru numeroase persoane aflate în situații dificile.

Destinația monedelor din Fontana di Trevi a provocat o dispută după ce autoritățile locale au analizat posibilitatea transferării fondurilor către bugetul Romei. Administrația intenționa să folosească banii pentru întreținerea monumentelor, realizarea unor lucrări de infrastructură și acoperirea altor cheltuieli locale.

Propunerea a generat reacții puternice în societatea italiană. Reprezentanții publicului, ai presei și ai Bisericii Catolice s-au opus retragerii banilor de la organizația care îi utiliza pentru finanțarea proiectelor sociale.

Presiunile exercitate asupra autorităților au dus la abandonarea planului. Fondurile au continuat să fie direcționate către Caritas Roma, iar destinația socială stabilită pentru monedele recuperate din fântână a fost păstrată.

Pentru turiști, aruncarea unei monede în Fontana di Trevi rămâne legată de speranța unei reveniri la Roma. Milioanele de monede adunate anual formează însă un fond de aproximativ 1,5 milioane de euro, din care sunt finanțate servicii de hrană, adăpost și îngrijire medicală pentru persoanele vulnerabile.