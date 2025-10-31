În postarea de pe Facebook, Elena Udrea a menționat că, deși nu mai este permis să arunci bani în Fontana di Trevi pentru a ți se îndeplini o dorință, dorința sa cea mai mare, de a fi alături de fiica sa și de a-i arăta lumea, s-a realizat.

Aceasta marchează o ocazie specială pentru Elena Udrea de a petrece timp de calitate cu Eva și de a-i arăta locuri importante din capitala Italiei, inclusiv celebrul monument Fontana di Trevi, recent renovat.

„Chiar dacă nu este permis să mai arunci bani în Fontana di Trevi pentru a ți se îndeplini o dorință, după ce a fost renovată, dorința mea cea mai mare a fost ascultată și împlinită de Dumnezeu: să fiu cu fetița mea și să pot să îi arăt lumea. De data asta, eu și Eva la Roma”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Postarea a atras imediat mai multe reacții din partea urmăritorilor săi. Aceștia au scris că îi doresc o vacanță frumoasă și multă sănătate și iubire.

„Vacanță frumoasă! Fiți binecuvântate cu sănătate, pace, iubire și bucurii!”, a scris un urmăritor în secțiunea de comentarii a postării.

Amintim că Elena Udrea a început să-și recapete stilul și viața plină de culoare după perioada petrecută în închisoare. Anterior, aceasta a vizitat un salon de frumusețe și a ieșit complet schimbată față de cum a fost văzută în ziua eliberării.

Fostul ministru și-a readus bretonul la nivelul sprâncenelor, pentru un look elegant și stilat. Fotografia publicată pe rețelele de socializare arată unghii roșii și ruj asortat, evidențiind un aspect plin de energie și rafinament.

Pentru vizita la salon, Udrea a purtat pantaloni negri, top de aceeași culoare și un blazer alb-crem, completând un look de femeie chic. La cei 51 de ani, fostul ministru al Turismului impresionează prin aspectul său îngrijit, similar cu cel de dinainte de perioada petrecută după gratii