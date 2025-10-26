Românii își prelungesc vara. Ce destinații însorite aleg în această toamnă

În perioada septembrie – noiembrie 2025, rezervările pentru city break-uri și vacanțe scurte au înregistrat o creștere de 13,6% față de anul precedent, iar prețul mediu al biletelor a scăzut cu 2%. În general, zborurile de toamnă sunt cu 18% mai ieftine decât cele de vară, transformând acest sezon într-o opțiune atractivă pentru călătorii care doresc să profite de tarife mai accesibile.

Românii continuă să prefere destinațiile clasice europene pentru escapadele de toamnă: Italia, Spania, Regatul Unit, Franța și Germania conduc topul țărilor alese, iar orașe precum Roma, Milano, Londra, Paris, Barcelona și Madrid înregistrează creșteri constante. Printre favoritele din sudul Europei se numără și Bari (+175%), Larnaca (+61%) și Malta (+81%), arătând că dorul de soare rămâne puternic chiar și în Europa.

Totuși, datele Kiwi.com relevă o tendință tot mai clară: românii merg mai departe ca oricând pentru vacanțele de toamnă. Rezervările către destinații exotice și de aventură au crescut semnificativ comparativ cu anul trecut: Madagascar (+1100%), Curaçao (+850%), Capul Verde (+550%), Ecuador (+450%), Costa Rica (+167%), Tanzania (+116%) și Argentina (+103%).

La nivel de orașe, destinații precum Buenos Aires (+1000%), Panama City (+1000%), Guadalajara (+700%), Labuan Bajo (+900%) și Willemstad, Curaçao (+850%) se numără printre cele cu cea mai rapidă creștere. Cappadocia (Nevşehir, +1200%) și El Nido, Filipine (+600%) confirmă apetitul tot mai mare pentru experiențe unice și soare dincolo de Europa. Și Qatar devine tot mai atractiv, atât ca hub pentru zboruri lungi, cât și ca destinație în sine.

Românii aleg să își optimizeze timpul și bugetul: majoritatea călătoriilor de toamnă rămân scurte (3-4 zile), dar prețurile mai mici și vremea plăcută încurajează deciziile spontane. Pentru tot mai mulți, toamna devine sezonul preferat pentru vacanțe: mai puțin aglomerată, mai accesibilă și suficient de caldă pentru a fi plăcută.

De asemenea, călătoriile solo câștigă popularitate. Rezervările individuale, mai ales pentru city break-uri și destinații culturale, sunt în creștere, oferind flexibilitate, costuri reduse și libertate – perfecte pentru ritmul relaxat al călătoriilor de toamnă.