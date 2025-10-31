Indicele pan-european Stoxx 600 a înregistrat o scădere de 0,2% la Londra, majoritatea burselor și sectoarelor raportând pierderi. CAC 40 din Franța a coborât cu 0,7%, FTSE MIB al Italiei cu 0,3%, în timp ce FTSE 100 din Marea Britanie a rămas aproape de nivelul de deschidere. În Germania, DAX a oscilat ușor deasupra liniei de zero.

Potrivit datelor Eurostat, produsul intern brut al zonei euro a înregistrat o creștere de 0,2% în trimestrul al treilea, depășind estimările de 0,1%. În același timp, Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut pentru a treia oară consecutiv rata facilității de depozit la 2%, după ultima reducere din iunie.

Ziua a fost marcată de publicarea unor noi rezultate financiare trimestriale. Airbus a raportat o creștere de 14% a veniturilor, ajungând la 17,8 miliarde de euro, și o majorare de 42% a profitului operațional, la 1,75 miliarde de euro, datorită livrărilor mai mari de aeronave comerciale și extinderii serviciilor pentru elicoptere. Acțiunile companiei au urcat cu 2,7%.

În sectorul bancar, ING Groep a înregistrat un profit net de 1,79 miliarde de euro, depășind așteptările analiștilor, ceea ce a dus la o creștere a acțiunilor de peste 5%. De asemenea, Standard Chartered a raportat un profit înainte de impozitare de 1,8 miliarde de dolari, depășind estimările, iar acțiunile au avansat cu 3,3%.

Shell a înregistrat un profit ajustat de 5,4 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, peste așteptări, și a anunțat un nou program de răscumpărări de acțiuni în valoare de 3,5 miliarde de dolari. Acțiunile companiei au fluctuat în prima parte a ședinței, revenind ulterior pe creștere ușoară (+0,3%).

Investitorii internaționali au urmărit întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, care s-a încheiat cu un acord pe un an privind exporturile de metale rare și minerale critice, precum și cu o reducere a tarifelor americane pentru produsele legate de fentanyl la 10%.

Între timp, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a declarat că o nouă reducere a dobânzii în decembrie „nu este o concluzie certă”, în ciuda scăderii recente cu 25 de puncte de bază, care a adus dobânda fondurilor federale la intervalul 3,75%–4%.

Pe piețele americane, rezultatele marilor companii tehnologice au avut efecte mixte: Alphabet a înregistrat o creștere de 9% a acțiunilor datorită veniturilor solide, în timp ce Meta și Microsoft au scăzut cu aproximativ 9%, respectiv 2%.