Elena Udrea, mândră de fiica sa. Eva și-a deschis propria „afacere”: Preț bun

Elena Udrea continuă să împărtășească pe rețelele sociale momente din viața de familie. De această dată, fostul ministru le-a povestit urmăritorilor despre inițiativa fiicei sale, Eva, care a găsit o modalitate ingenioasă de a valorifica cireșele culese din grădina casei.

După ce zilele trecute le-a arătat fanilor imagini cu cireșele coapte din Corbeanca și cu micuții care le culegeau direct din pomi, Elena Udrea a revenit cu o nouă postare care a atras atenția urmăritorilor.

Fostul ministru a publicat o fotografie în care Eva apare alături de prietena sa, Medeea, lângă un stand improvizat pentru vânzarea fructelor culese din curte.

Mesajul postat de Elena Udrea a stârnit numeroase reacții și aprecieri din partea internauților.

„Prima “afacere” a Evei! Cireșele pe care le-a cules în curte, le vinde împreună cu prietena ei Medeea, trecătorilor doritori de fructe eco. Preț bun, 5 lei punguța!😄”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Postarea vine la după ce Elena Udrea le-a arătat urmăritorilor imagini din Corbeanca, localitatea în care locuiește împreună cu familia sa.

Atunci, fostul politician vorbea despre atmosfera specifică începutului de vară și despre numeroșii pomi fructiferi care se găsesc în gospodăriile din comună.

În imaginile publicate recent, Eva pare să fi transformat recolta de cireșe într-o mică lecție de antreprenoriat, oferind fructele trecătorilor la un preț simbolic.

În ultimele luni, Elena Udrea a publicat frecvent fotografii și mesaje legate de activitățile fiicei sale. Fie că este vorba despre concursuri școlare, vacanțe sau momente petrecute în familie, Eva este adesea în centrul atenției în postările fostului ministru.

Internauții au reacționat pozitiv și la această nouă apariție, mulți apreciind inițiativa celor două fetițe și spiritul lor antreprenorial.

Deși și-a orientat în ultimii ani atenția mai ales către familie și viața personală, Elena Udrea continuă să urmărească atent scena politică și să își exprime opiniile în spațiul public. Recent, după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, fostul ministru a reacționat pe Facebook și a comentat decizia luată de Nicușor Dan.

În opinia sa, numirea lui Eugen Tomac nu a fost o surpriză pentru cei care cunosc culisele politicii, deoarece numele acestuia circula deja în spațiul public înainte de anunțul oficial. Totodată, Elena Udrea a amintit de colaborarea pe care a avut-o cu Tomac în perioada Partidului Mișcarea Populară, formațiune în care au activat împreună.

Fostul ministru a vorbit în termeni apreciați despre Eugen Tomac, pe care îl consideră unul dintre cei mai apropiați colaboratori pe care i-a avut în ultima etapă a carierei sale politice. Udrea a evidențiat seriozitatea, discreția și capacitatea acestuia de a construi relații de încredere.

În același timp, ea și-a reafirmat convingerea că România are nevoie de un premier cu o experiență solidă în economie, capabil să gestioneze dificultățile cu care se confruntă țara în această perioadă.

„Cunoscătorii știau ca odată anunțat pe surse acest nume, el va fi și propunerea lui Nicușor Dan. Ca atunci când chiar numele lui Nicușor Dan a fost anunțat ca și posibil candidat la Președinție. Inocenții se minunau și se minunează, cum de a apărut aceasta variantă, Tomac?

Părerea mea despre Eugen, ca unul dintre cei mai apropiați colaboratori pe care i-am avut în ultima parte a carierei mele politice, la PMP, este una foarte bună! Un om pe care te poți baza, constructiv, relativ discret, serios, cu mult bun simț comparativ cu marea majoritate a politicienilor.

Față de susținerea mea anterioară ca avem nevoie de un Prim Ministru priceput la economie, să ne scoată din dezastrul în care ne aflăm, nu mă dezic. Cred ca era mai bun din acest punct de vedere Bogdan Drăgoi, Alin Tise, chiar și Alexandru Nazare, chiar dacă el nu a avut nicio reușită în mediul privat, ca ceilalți doi amintiți. Sau alții cu astfel de profil”, a scris Udrea pe Facebook.