Elena Udrea rupe tăcerea. Mărturisire sfâșietoare despre fiica sa: Cu greu mă stăpânesc

La aproape un an de la eliberarea sa din închisoare, Elena Udrea vorbește despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa: anii în care a fost despărțită de fiica sa, Eva. Fostul ministru a rememorat momentele dureroase prin care a trecut familia sa și a povestit cum a resimțit copilul lipsa mamei.

La aproape un an după revenirea acasă, Elena Udrea a ales să vorbească deschis despre impactul pe care perioada detenției l-a avut asupra familiei sale. Fostul politician a acordat un interviu alături de fiica sa, Eva, chiar în cadrul școlii unde aceasta este elevă în clasa I.

În cadrul discuției, Elena Udrea a rememorat anii în care a fost departe de copil și a explicat că una dintre cele mai mari suferințe a fost faptul că Eva a trebuit să crească fără prezența constantă a mamei sale.

Potrivit acesteia, fetița a evitat mult timp să discute despre perioada în care mama sa a fost încarcerată, preferând să nu retrăiască acele momente.

„Eva mult timp nu a pomenit de faptul că eu am fost plecată, nu voia să se gândească la asta, cu greu mă stăpânesc să nu mă infurii pe tot ce s-a întâmplat, și pe toți cei care au făcut răul acesta copilului meu”, a declarat Elena Udrea.

După ce au putut petrece din nou timp împreună, au existat momente în care Eva i-a povestit mamei sale cum a resimțit absența acesteia la diferite evenimente din copilărie.

Pentru Elena Udrea, una dintre cele mai emoționante mărturisiri a venit atunci când fiica sa i-a explicat cum se simțea în situațiile în care ceilalți copii erau însoțiți de mamele lor.

„Când tu lipseai și mergeam la petreceri cu mămici, eu mereu mă gândeam că sunt singura care nu are și ea mămica lângă ea”, i-ar fi spus Eva.

Fostul ministru a recunoscut că astfel de discuții au fost printre cele mai dificile momente de după reunirea familiei, deoarece au scos la iveală efectele emoționale ale separării asupra copilului.

Elena Udrea a vorbit și despre prima despărțire de fiica sa, petrecută la scurt timp după nașterea acesteia în Costa Rica.

Eva s-a născut prematur, iar situația a fost cu atât mai dificilă cu cât fetița avea nevoie de îngrijiri medicale speciale în primele zile de viață.

„Prima dată când m-au luat de lângă Eva avea 10 zile, în Costa Rica. Abia se născuse. Am născut prematur. Era un copil care încă stătea la aparate. Abia ajunsesem acasă și m-au luat de lângă ea și, poate atunci a contat mai mult, pentru că fiind un bebeluș de 10 zile, avea nevoie de mamă”, și-a amintit Elena Udrea.

Potrivit acesteia, acea perioadă a rămas una dintre cele mai dureroase experiențe din viața sa, atât pentru ea, cât și pentru copil.

În anii care au urmat, întâlnirile dintre Elena Udrea și Eva au fost rare și încărcate emoțional. Fostul politician își amintește că fiecare revedere era urmată inevitabil de o nouă despărțire.

„Când venea la început, era atât de mică încât mă puneam în genunchi ca să o pot îmbrățișa și să o pup”, a povestit aceasta.

Astăzi, Elena Udrea spune că încearcă să recupereze timpul pierdut și să fie cât mai implicată în viața fiicei sale. Relația dintre cele două este una apropiată, iar Eva se bucură acum de prezența zilnică a mamei sale, după anii în care au fost nevoite să trăiască separate.