Eugen Tomac întâmpină deja obstacole. Sergiu Constantinescu a respins categoric desemnarea acestuia ca premier: Reprezintă moștenirea lui Traian Băsescu

Deputatul PSD Sergiu Constantinescu a publicat un mesaj pe Facebook după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, în care își exprimă poziția fermă împotriva susținerii unui astfel de guvern.

Acesta afirmă pe pagina sa de socializare că nu găsește niciun motiv pentru a vota un guvern condus de Eugen Tomac, dar notează că există mai multe argumente pentru care nu ar susține această variantă.

Primul motiv invocat este legat de faptul că România nu ar trebui condusă, în opinia sa, de liderul unui partid care nu a reușit să intre în Parlament. El consideră că milioane de români au votat formațiuni parlamentare, iar o astfel de desemnare ar reprezenta o sfidare la adresa acestora, deoarece pune în fruntea Guvernului un politician care nu a obținut suficient sprijin electoral pentru a ajunge în Legislativ.

„De ce aș vota un guvern condus de Eugen Tomac? Sincer, nu găsesc niciun motiv. Găsesc însă cel puțin cinci motive pentru care nu l-aș vota niciodată. 1. Pentru că România nu poate fi condusă de liderul unui partid care nu a reușit să intre în Parlament.

Milioane de români au votat partide parlamentare. Mi se pare o sfidare la adresa acestora să li se spună că soluția pentru România este șeful unui partid care nu a convins suficienți cetățeni să îl trimită în Legislativ”, a scris acesta pe Facebook.

Al doilea motiv invocat de deputat este că Eugen Tomac reprezintă continuarea moștenirii politice a lui Traian Băsescu. El asociază această perioadă cu tăieri bugetare, conflicte politice permanente și o atitudine ostilă față de PSD și față de o parte importantă a populației, susținând că România nu are nevoie de o revenire a acestui model politic.

În al treilea punct, Sergiu Constantinescu afirmă că nu a uitat perioada politică asociată cu guvernările anterioare conduse de Traian Băsescu, despre care spune că a fost marcată de atacuri politice, umiliri publice și transformarea unor persoane în ținte politice. El susține că nu poate ignora rolul celor care au susținut sau au profitat de acea perioadă.

Al patrulea motiv invocat este lipsa de experiență administrativă relevantă pentru funcția de prim-ministru. Deputatul PSD consideră că România are nevoie de un lider care a gestionat sisteme complexe, bugete importante și rezultate concrete, afirmând că funcția de prim-ministru nu ar trebui să fie o recompensă politică pentru persoane fără susținere parlamentară.

Al cincilea motiv este respingerea revenirii unei generații politice pe care, în opinia sa, electoratul român a sancționat-o deja. El face referire la PMP, Elena Udrea, Traian Băsescu și Eugen Tomac, susținând că românii au evaluat deja această echipă prin vot și cunosc rezultatele sale politice.

„2. Pentru că Eugen Tomac este unul dintre ultimii oameni politici care încă reprezintă moștenirea lui Traian Băsescu. Aceeași perioadă a tăierilor, a conflictelor permanente, a disprețului față de PSD și față de milioane de români care nu gândeau „corect” politic. Nu cred că România are nevoie de o copie a unui model care a divizat țara ani la rând. 3. Pentru că nu am uitat. Nu am uitat cum PSD a fost demonizat. Nu am uitat cum oameni au fost umiliți public. Nu am uitat cum camarazi și colegi au fost transformați în ținte politice. Nu am uitat cine a aplaudat și cine a profitat politic de acea perioadă. 4. Pentru că nu văd experiența care să justifice o asemenea funcție. România are nevoie de un prim ministru care a administrat sisteme complexe, a gestionat bugete mari și a demonstrat rezultate concrete. Funcția de prim ministru nu este un premiu de consolare pentru politicieni rămași fără partid parlamentar. 5. Pentru că refuz să legitimez revenirea unei generații politice pe care românii au sancționat-o deja. PMP, Elena Udrea, Traian Băsescu, Eugen Tomac. Românii cunosc această echipă. Au văzut ce poate. Au judecat-o la vot”, a mai scris deputatul PSD.

În finalul mesajului, deputatul PSD subliniază că este ales să reprezinte cetățenii care susțin solidaritatea, dezvoltarea și respectul pentru comunitățile locale și că nu consideră potrivit să voteze un guvern condus de un lider care, în opinia sa, nu reflectă aceste valori.

El mai afirmă că România are nevoie de un nou început orientat spre viitor, nu de revenirea unor proiecte politice asociate cu perioada Băsescu, pe care le consideră depășite.

„Eu sunt deputat PSD. Am fost ales să reprezint oamenii care cred în solidaritate, dezvoltare și respect pentru comunitățile locale. Nu am fost ales să ridic mâna pentru instalarea la Palatul Victoria a unui om care simbolizează exact opusul a ceea ce am susținut în toată activitatea mea politică. Dacă România are nevoie de un nou început, atunci trebuie să privească spre viitor. Nu să scoată de la naftalină oamenii și proiectele politice ale epocii Băsescu”, a conchis acesta.

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