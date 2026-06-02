Traian Băsescu, anunț despre viitorul premier: Singura soluție credibilă propusă de fostul președinte

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat marți că desemnarea unui premier surogat nu este o soluție viabilă. Potrivit acestuia, ideea unui „guvern al meu”, prin numirea unui candidat fără partid parlamentar, reprezintă o eroare.

Băsescu consideră că singura opțiune credibilă pentru stabilitatea țării este menținerea alianței și desemnarea unui alt premier de la PNL sau PSD, diferit de Sorin Grindeanu.

„Nu merge cu premier surogat! Tergiversarea desemnării unui premier și a formării unui guvern solid, cu o susținere certă în Parlament, deteriorează rapid situația politică, economică, socială și de securitate a țării, agravată și de faptul că șeful armatei este pus sub urmărire penală”, a transmis fostul președinte.

Băsescu a criticat partidele parlamentare pentru prioritizarea intereselor politice și de grup în defavoarea interesului național. El a subliniat că orgoliile și liniile roșii dintre formațiuni nu justifică sustragerea de la responsabilitate.

„Din păcate, pentru partidele parlamentare orgoliile, interesele de partid și ale clientelei politice sunt mai presus de interesul ca țara să beneficieze de un guvern solid într-o perioadă de criză. Partidele Alianței trebuie să știe că prin “linii roșii” și acuzații reciproce nu pot justifica nici sustragerea de la asumarea răspunderii și nici sabotarea intereselor legitime ale țării într-un moment de criză”, a adăugat Traian Băsescu.

Fostul președinte a reiterat că respectarea protocolului actualei alianțe rămâne singura cale viabilă. El a precizat că, dacă liberalii nu își mai asumă desemnarea unui premier, soluția ar fi un candidat din PSD, altul decât Grindeanu.

„Singura soluție credibilă și utilă pentru țară este menținerea Protocolului Alianței și desemnarea unui premier din partea PNL, altul decât Bolojan sau, dacă liberalii nu își mai asumă această responsabilitate, desemnarea unui premier din partea PSD, altul decât Grindeanu. Ideea unui „guvern al meu”, prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar, este o eroare”, a punctat Traian Băsescu.

Fostul președinte a subliniat riscul instabilității politice în cazul unui guvern fără susținere parlamentară. El a avertizat că un astfel de executiv ar fi unul slab, afectând atât bugetul, cât și politicile publice.

Fostul șef de stat a menționat, de asemenea, că numai un guvern solid, sprijinit de o majoritate parlamentară clară, poate gestiona efectele crizelor politice și economice și poate lua decizii coerente pentru țară.