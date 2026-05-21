Sorin Grindeanu a reafirmat poziția PSD privind negocierile politice și posibilitatea formării unei noi majorități parlamentare, subliniind că partidul are două „linii roșii” pe care nu este dispus să le depășească în actualul context politic.

Întrebat despre scenariul unui guvern format din PSD, PACE și AUR, liderul social-democrat a precizat că PSD nu va intra într-o formulă de guvernare alături de AUR și nu susține continuarea unei formule administrative asociate cu stilul de conducere atribuit lui Ilie Bolojan.

„Spun, cred că pentru a suta oară, că noi am spus două lucruri la Cotroceni, în urmă cu câteva zile, când am fost la consultări, dar am spus şi înainte de asta, că nu facem majoritate cu AUR şi că, evident, a doua linie roşie e cea legată de o majoritate în fosta coaliţie care se ducă, dacă s-ar putea, constituţional, deşi nu se poate, iarăşi, la un management de tip Ilie Bolojan, ceea ce PSD-ul nu poate să susţină”, a arătat Sorin Grindeanu.

Declarațiile liderului PSD vin în contextul negocierilor politice privind configurarea unei noi majorități parlamentare și al discuțiilor purtate la Palatul Cotroceni între partidele parlamentare și președintele României.

Președintele PSD a afirmat că, în acest moment, Administrația Prezidențială nu a transmis oficial convocarea unei noi runde de consultări, însă consideră că discuțiile purtate în această săptămână au avut rolul de a centraliza condițiile și limitele impuse de fiecare partid politic.

Sorin Grindeanu a explicat că președintele și echipa sa încearcă să identifice o formulă care să țină cont de „liniile roșii” ale formațiunilor parlamentare și care să poată genera o majoritate funcțională.

„Nu avem în acest moment o adresă de la Administraţia Prezidenţială cum că s-ar relua. Eu, cum am perceput discuţiile şi consultările din această săptămână, am mai spus, mi s-a părut că domnul preşedinte şi echipa domniei sale a strâns constrângerile pe care le are fiecare partid, adică acele linii roşii şi încearcă să găsească o soluţie pe care probabil o să o propună la runda a doua de consultări. De aceea mă aştept să existe această a doua rundă”, a precizat Sorin Grindeanu.

Afirmațiile liderului PSD apar într-un moment în care scena politică este marcată de negocieri intense privind viitoarea structură guvernamentală și posibilitatea constituirii unei majorități stabile în Parlament.

În declarațiile făcute joi la Parlament, Sorin Grindeanu a criticat și activitatea Guvernului, afirmând că Executivul nu a implementat reforme concrete în aproape un an de mandat și că multe dintre măsurile prezentate public au avut mai degrabă un caracter de imagine.

Liderul PSD a susținut că disponibilizările sau publicarea informațiilor despre patrimoniul RAPPS nu pot fi considerate reforme structurale și a cerut o schimbare de abordare în ceea ce privește discursul politic și administrativ.

„Daţi-mi voie să spun că eu, până acum, în 11 luni nu am văzut vreo reformă venită din partea guvernului. Am văzut doar declaraţii sau intenţii despre a face anumite reforme”, a spus preşedintele PSD, la Parlament.

Sorin Grindeanu a continuat criticile la adresa actualei conduceri executive și a afirmat că măsurile promovate în spațiul public nu reprezintă schimbări administrative de fond.

„Să dai oamenii afară nu înseamnă că faci reforme. Să pui în transparenţă publică toate imobilele RAPPS, ceea ce eu n-am nimic împotrivă, ca să fiu cât se poate de clar, nu înseamnă reformă. Astea sunt lucruri de imagine”, a adăugat el.

În același context, liderul social-democrat a făcut referire și la Ilie Bolojan, despre care a spus că ar trebui să se delimiteze de logica unei campanii electorale permanente.

„De aceea şi spuneam în urmă cu câteva zile că l-aş îndemna să iasă din campania electorală pentru alegele prezidenţiale pe Ilie Bolojan. Mai sunt patru ani până atunci”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

