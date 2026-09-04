Ce pregătește Ferrero în România. Gigantul din spatele Nutella a cumpărat deja terenul

Grupul italian Ferrero, unul dintre cei mai mari producători de dulciuri ambalate din lume, se pregătește să înceapă producția în România. Compania, cunoscută pentru branduri precum Nutella, Kinder, Ferrero Rocher, Raffaello și Tic Tac, ar urma să deschidă o fabrică într-un oraș important

Potrivit mai multor surse citate de ZF, Ferrero a cumpărat deja terenul destinat investiției. Grupul italian are afaceri anuale de aproape 20 de miliarde de euro, valoare care depășește cifra de afaceri cumulată a întregii industrii alimentare din România.

Ferrero este una dintre cele mai importante companii de origine italiană, fiind indicată drept a 13-a cea mai puternică afacere din Italia. Extinderea producătorului de dulciuri pe piața românească marchează o etapă importantă în dezvoltarea operațiunilor grupului în regiune.

Informațiile despre proiect au fost obținute de ZF de la mai multe surse, în timp ce compania nu a oferit inițial detalii despre investiția de la Timișoara.

Reprezentanții Ferrero au fost contactați și de Profit.ro, însă compania nu a dorit să comenteze atunci proiectul noii fabrici. Giuseppe Papa, reprezentant al grupului, a transmis că informațiile despre investiție nu pot fi oferite în această etapă.

Declarația companiei a fost: „În acest stadiu, nu suntem în măsură să facem comentarii. Dacă vor exista noutăți pe care le vom putea comunica pe viitor, vom reveni”, a declarat Giuseppe Papa.

În paralel, italienii au înființat în 2026 o nouă societate, Ferrero România Industrial SRL. Compania are codul CAEN 1082, aferent activității de fabricare a produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase.

Înființarea acestei firme vine în contextul informațiilor potrivit cărora Ferrero pregătește lansarea producției în România. Terenul pentru viitoarea unitate de la Timișoara ar fi fost deja achiziționat de grupul italian, potrivit surselor citate.

Investiția este anunțată într-o perioadă în care marile companii din industria alimentară își extind capacitățile de producție în Europa Centrală și de Est. Astfel de investiții urmăresc reducerea costurilor logistice și apropierea producției de piețele din regiune.

Amplasarea unei fabrici Ferrero în România ar putea transforma țara într-un punct important de producție și distribuție pentru mai multe piețe europene. Extinderea capacităților în această zonă este legată de nevoia companiilor de a răspunde mai rapid cererii și de a eficientiza fluxurile logistice.

Proiectul este așteptat să ducă și la apariția unor noi locuri de muncă. Totodată, investiția ar putea stimula colaborarea dintre producător și furnizorii locali de materii prime, servicii și logistică.

Noua fabrică ar putea avea efecte și asupra comunității în care va fi amplasată. Investiția este asociată cu creșterea veniturilor și cu posibilitatea atragerii altor companii interesate de sectorul alimentar.

Ferrero este unul dintre cei mai cunoscuți producători de dulciuri la nivel mondial. Grupul are în portofoliu 35 de branduri, iar produsele sale sunt comercializate în peste 170 de țări.

Compania italiană funcționează în continuare ca o afacere de familie și se află la a treia generație. Averea familiei Ferrero își are originile într-o patiserie de familie din nordul Italiei, unde alunele erau folosite pentru a extinde crema de cacao.

Ferrero a fost lansat în 1946 ca un mic producător de patiserie din Alba, Italia. Compania s-a dezvoltat treptat și a trecut de la activitatea inițială la producția de dulciuri, extinzându-și operațiunile în afara Italiei.

După cel de-Al Doilea Război Mondial, grupul a început să deschidă facilități de producție și birouri peste hotare. Expansiunea internațională a contribuit la transformarea companiei într-unul dintre principalii producători de dulciuri din lume.

În anii ’60, Ferrero a lansat mărcile Nutella și Kinder Chocolate. Ulterior, compania și-a extins portofoliul cu produse precum bomboanele Tic Tac și Ferrero Rocher.

Astăzi, grupul italian are o prezență internațională extinsă, cu branduri comercializate în peste 170 de țări, iar România se pregătește să intre în rețeaua sa de producție prin proiectul fabricii de la Timișoara.