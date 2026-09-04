Volkswagen pregătește încă 50.000 de concedieri. Patru fabrici au un viitor incert

Consiliul de Supraveghere al Volkswagen a aprobat joi un amplu program de restructurare, care prevede eliminarea altor 50.000 de locuri de muncă la nivel mondial. Grupul auto german intenționează să desființeze astfel, în total, 100.000 de posturi până în 2030. Planul include reducerea gamei de modele și reevaluarea activității desfășurate în patru fabrici din Germania, relatează BBC.

Volkswagen va renunța la încă 50.000 de locuri de muncă prin noul program aprobat de conducere, după ce grupul anunțase în martie eliminarea unui număr similar de posturi până la sfârșitul deceniului. Măsurile formează cea mai amplă restructurare din istoria de aproape nouă decenii a companiei.

Grupul, din care fac parte mărcile Audi, Porsche, Skoda și Volkswagen, intenționează să reducă în total 100.000 de posturi până în 2030. Conducerea analizează și viitorul a patru unități de producție din Germania.

Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, a declarat joi că aprobarea programului reprezintă un „semnal puternic” pentru viitorul companiei, care „își asumă responsabilitatea pentru întreaga noastră forță de muncă”.

Blume anunțase încă din luna iulie că grupul analizează posibilitatea eliminării celor 50.000 de posturi suplimentare.

Investitorii au reacționat pozitiv la aprobarea planului de restructurare, iar acțiunile Volkswagen au avansat vineri dimineață cu aproximativ 7% la Bursa din Frankfurt.

Producătorul modelului Golf se confruntă cu o scădere a profiturilor, provocată de diminuarea vânzărilor și de intensificarea concurenței, în special din partea companiilor auto chineze.

Situația financiară a grupului s-a deteriorat puternic în ultimii ani, pe fondul reducerii vânzărilor în China, o piață care s-a numărat anterior printre cele mai importante pentru Volkswagen.

Compania a înregistrat rezultate mai slabe și în Statele Unite. Evoluția a fost influențată parțial de taxele vamale aplicate importurilor de automobile de administrația președintelui Donald Trump.

Programul de restructurare prevede și o schimbare majoră a portofoliului Volkswagen, compania urmând să reducă până în 2035 cu 50% numărul modelelor fabricate. În același interval, complexitatea ofertei va fi diminuată cu 75%.

Grupul va acorda prioritate „celor mai atractive vehicule” și va produce un număr mai mare de unități din fiecare model păstrat în portofoliu. Strategia ar trebui să permită reducerea costurilor de producție.

Volkswagen a explicat că este necesară „o ajustare fundamentală a capacității globale a forței de muncă” pentru protejarea competitivității companiei, în contextul schimbării cererii și al transformărilor tehnologice din industria auto.

Conducerea grupului a precizat că „va fi necesară o ajustare a forței de muncă la nivelul întregului grup, de aproximativ 50.000 de posturi, inclusiv funcții de conducere”.

Compania analizează soluțiile disponibile pentru unitățile din Emden, Zwickau, Hanovra și Neckarsulm, unde capacitatea de producție depășește cererea actuală.

Volkswagen nu a confirmat închiderea fabricilor, dar a precizat că activitatea acestora va fi reevaluată. „Sunt analizate utilizări alternative pentru aceste fabrici”, a transmis grupul.

Christianne Benner, președinta IG Metall, cel mai mare sindicat industrial din Europa, și vicepreședinta Consiliului de Supraveghere al Volkswagen, a declarat că reprezentanții companiei au „luptat din greu pentru soluții bune” în vederea gestionării unei „situații de criză”.

Volkswagen avea la nivel mondial peste 660.000 de angajați la finalul anului 2025. Portofoliul grupului include, pe lângă Volkswagen, Audi, Porsche și Skoda, mărcile Seat, Bentley și Lamborghini.

Presiunea asupra Volkswagen s-a intensificat în condițiile în care producătorii chinezi lansează rapid tehnologii noi și beneficiază de costuri de producție mai mici decât numeroși competitori occidentali.

Companii precum BYD și-au majorat puternic vânzările în ultimii ani pe piețe importante, între care Regatul Unit, Uniunea Europeană și Asia de Sud-Est.