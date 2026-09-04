E-mailul care a alertat autoritățile la Vaslui. Mesajul ar fi fost transmis din Ucraina
Un mesaj cu caracter amenințător a fost primit pe adresa de e-mail a Judecătoriei Vaslui, autorul susținând că în clădirea în care funcționează Judecătoria și Tribunalul Vaslui ar fi fost amplasat un dispozitiv exploziv.
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Conducerea instanței a sesizat Poliția după primirea mesajului, iar la sediul celor două instanțe au fost trimise echipe specializate pentru verificări. Polițiștii și jandarmii au intervenit la sediul instanțelor pentru a verifica informația transmisă prin e-mail. Potrivit publicației locale Vremea Nouă, personalul celor două instituții nu a fost evacuat pe durata verificărilor.
Intervenția a avut loc după ce conducerea Judecătoriei Vaslui a anunțat autoritățile cu privire la mesajul primit. Structurile abilitate au efectuat verificări pentru a stabili dacă există vreun pericol la adresa persoanelor aflate în clădire.
Poliția nu a identificat indicii privind existența unui pericol
Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a transmis că verificările preliminare efectuate împreună cu celelalte structuri implicate nu au evidențiat elemente care să confirme că amenințarea este reală. În aceste condiții, instituția nu a fost evacuată, iar activitatea instanțelor a continuat.
„În această dimineață 4 septembrie 2026, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a fost sesizat cu privire la faptul că o instituție publică din municipiul Vaslui a primit, pe adresa de e-mail, un mesaj cu caracter amenințător. În urma sesizării, structurile competente desfășoară verificări specifice, pentru stabilirea cu exactitate a situației. Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui cu partenerii instituționali, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală, astfel instituția nu a fost evacuată. Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui, împreună cu celelalte structuri de ordine publică și siguranță publică, acționează permanent pentru menținerea unui climat de siguranță.Siguranța cetățenilor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, a transmis IPJ Vaslui.
Verificările autorităților au urmărit stabilirea situației la sediul celor două instanțe și identificarea eventualelor elemente care ar putea confirma informația din mesaj. Până la momentul comunicării datelor preliminare de către IPJ Vaslui, nu au fost identificate indicii care să susțină existența unui dispozitiv exploziv.
E-mailul ar fi fost transmis din Ucraina
Surse din anchetă, citate de Vremea Nouă, au declarat că mesajul electronic ar fi fost transmis din Ucraina. Informația referitoare la locația tehnică din care ar fi fost expediat e-mailul nu stabilește însă, în mod automat, identitatea persoanei care l-a trimis.
Potrivit surselor citate, locația indicată în cazul transmiterii mesajului ar putea fi rezultatul unei tentative de disimulare. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cine a transmis amenințarea și în ce împrejurări a fost trimis mesajul.
Ancheta vizează atât identificarea autorului, cât și clarificarea circumstanțelor în care e-mailul a ajuns la adresa Judecătoriei Vaslui. Verificările sunt efectuate de autoritățile competente, după sesizarea transmisă de conducerea instanței.
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