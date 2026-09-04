Noul pașaport al lui Eric Trump ascunde un detaliu neobișnuit. Ce apare în interior

Eric Trump, fiul președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a prezentat pe platforma X noul său pașaport, emis în ediție limitată cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Declarației de Independență a Statelor Unite. Documentul se remarcă printr-un portret surpriză, realtează Reuters.

Mai exact, fiul președintelui american a prezentat pașaportul cu vizibilă satisfacție, punând în evidență imaginea tatălui său. Documentul oficial, realizat în ediție limitată și denumit „Pașaportul Patriotic”, a fost creat pentru a marca împlinirea a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite.

„Uitaţi-vă la ce tocmai am primit prin poştă. Un paşaport nou… Îmi place la nebunie!”, spune Eric Trump în videoclipul publicat pe X, în timp ce își arată documentul primit prin poștă.

Pe coperta interioară a pașaportului este imprimat un portret al lui Donald Trump, care apare cu o expresie serioasă și sprijinit de birou. Semnătura președintelui american este reprodusă cu litere aurii, iar în fundal poate fi observat textul Declarației de Independență.

Imaginea folosită în pașaport pare inspirată dintr-un portret realizat de fotograful Casei Albe, Daniel Torok. Fotografia îl prezintă pe Donald Trump într-o ipostază oficială, iar elementele grafice au fost integrate în designul documentului aniversar.

O altă pagină a pașaportului conține o ilustrație dedicată momentului semnării Declarației de Independență, care a avut loc în 1776. Imaginea este însoțită de inscripția „Statele Unite ale Americii 250”.

Prezentarea făcută de Eric Trump pe X a atras rapid reacții din partea utilizatorilor platformei. Mai mulți internauți au criticat designul documentului și au descris inițiativa prin termeni precum „narcisistă”, „egocentrică” sau „megalomană”.

Potrivit informațiilor prezentate, niciun președinte american aflat în funcție nu a mai fost reprezentat până acum pe un pașaport național aflat în circulație.

Pașaportul aniversar este prezentat în contextul în care Donald Trump a adoptat mai multe măsuri prin care numele și imaginea sa sunt introduse în simboluri și în locuri emblematice ale Statelor Unite.

Aceste demersuri au alimentat acuzații privind existența unui „cult al personalității” în jurul președintelui american. Apariția portretului său pe documentul oficial în ediție limitată a generat, la rândul său, reacții critice în spațiul online.

Numele lui Donald Trump este asociat și cu alte schimbări menționate în același context. Semnătura președintelui american urmează să apară pe viitoarele bancnote americane. Potrivit informațiilor prezentate, aceasta ar reprezenta o premieră pentru un președinte aflat în exercițiu.