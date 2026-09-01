Ce s-a schimbat în Registrul electoral într-o singură lună: mișcări importante în evidența alegătorilor

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat marți că, la data de 31 august 2026, în Registrul electoral erau înscriși 19.034.549 de cetățeni români cu drept de vot. Numărul este cu 3.091 mai mare decât cel consemnat la 31 iulie 2026, când figurau în evidențe 19.031.458 de alegători.

Potrivit instituției, din totalul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral, 17.982.576 au domiciliul sau reședința în România. Alți 1.051.973 de alegători au domiciliul în străinătate și dețin pașaport CRDS. Cifrele reflectă situația din Registrul electoral la sfârșitul lunii august 2026.

În perioada 1-31 august, primăriile au operat mai multe radieri din Registrul electoral. Cele mai multe au fost efectuate ca urmare a decesului persoanelor înscrise în evidență.

Astfel, 18.200 de persoane au fost radiate după înregistrarea decesului. Alte 139 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege.

Articolul menționat se referă la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau care au fost puși sub interdicție. Operațiunile sunt realizate potrivit prevederilor legale aplicabile evidenței electorale.

În aceeași perioadă, 42 de persoane și-au redobândit drepturile electorale, ca urmare a expirării perioadei pentru care fuseseră radiate din Registrul electoral.

În luna august, numărul alegătorilor care au împlinit vârsta de 18 ani a fost de 21.388. Aceste persoane au fost înscrise din oficiu în Registrul electoral de către Autoritatea Electorală Permanentă.

Înscrierea s-a făcut pe baza datelor comunicate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor. Procedura vizează persoanele care dobândesc dreptul de vot după împlinirea vârstei de 18 ani.

Datele privind numărul de alegători înscriși în Registrul electoral sunt actualizate periodic. Modificările reflectă atât înscrierile persoanelor care dobândesc drept de vot, cât și radierile efectuate în condițiile prevăzute de legislația electorală.

La 31 august 2026, evidența centralizată de AEP cuprindea astfel 19.034.549 de cetățeni români cu drept de vot, dintre care 17.982.576 cu domiciliul sau reședința în țară și 1.051.973 cu domiciliul în străinătate și pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral reprezintă un sistem informatic național destinat înregistrării și actualizării datelor de identificare ale cetățenilor români cu drept de vot. Sistemul include și informații referitoare la arondarea alegătorilor la secțiile de votare.

Pentru cetățenii români care au domiciliul sau reședința în țară, Registrul electoral este organizat pe județe, municipii, orașe și comune. Structurarea permite gestionarea datelor electorale în funcție de unitățile administrativ-teritoriale.

Operațiunile asupra Registrului electoral care vizează cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară pot fi efectuate de persoanele autorizate potrivit legii. Acestea sunt primarii sau persoanele desemnate de primari prin dispoziție.

Actualizarea evidențelor se realizează în funcție de modificările care intervin în situația alegătorilor, inclusiv dobândirea dreptului de vot, radierea în condițiile legii și redobândirea drepturilor electorale după expirarea perioadei de radiere.