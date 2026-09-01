Salarii de peste 2.000 de euro într-un sector din România. Numărul angajaților continuă să crească

Angajații din transporturile aeriene au încasat în iunie 2026 un salariu mediu net de peste 10.600 de lei, potrivit calculelor ZF bazate pe datele Institutului Național de Statistică. Venitul este cu aproape 4.900 de lei mai mare decât media înregistrată în România. În acest sector lucrau 4.900 de persoane, cu aproximativ 100 mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Față de 2017, salariul mediu net din domeniu a crescut cu aproape 130%.

Salariile din transporturile aeriene au ajuns în iunie 2026 la o medie netă de 10.656 de lei pe lună, echivalentul a aproximativ 2.030 de euro. Sectorul se menține astfel printre domeniile cu cele mai mari remunerații din economia românească.

Evoluția din ultimii nouă ani arată o creștere substanțială a veniturilor. În iunie 2017, un salariat din transporturile aeriene câștiga în medie 4.658 de lei net, respectiv aproximativ 1.020 de euro.

Între iunie 2017 și iunie 2026, salariul mediu net din acest sector a crescut cu 5.998 de lei. Majorarea procentuală este de aproximativ 129%, ceea ce înseamnă că veniturile lunare s-au mărit cu peste 1.000 de euro în perioada analizată.

Ritmul de creștere a continuat și în ultimul an, dar a fost considerabil mai redus decât avansul cumulat din perioada 2017–2026. În iunie 2025, salariul mediu net din transporturile aeriene era de 10.420 de lei.

Un an mai târziu, acesta a ajuns la 10.656 de lei, după o majorare de 236 de lei. Creșterea anuală rezultată a fost de aproximativ 2,3%.

Diferența dintre veniturile plătite în transporturile aeriene și salariul mediu din România a ajuns în iunie 2026 la aproape 5.000 de lei. Câștigul salarial mediu net la nivelul întregii economii a fost de 5.734 de lei, potrivit datelor INS.

Un angajat din transporturile aeriene primea, în medie, cu 4.922 de lei net mai mult. Diferența reprezintă un avantaj salarial de aproape 86% față de nivelul general al economiei.

Exprimate în euro, veniturile medii din transporturile aeriene depășeau 2.030 de euro, în timp ce salariul mediu național era de aproximativ 1.090 de euro. Diferența dintre cele două valori ajungea astfel la circa 940 de euro pe lună.

Decalajul dintre acest sector și media economiei era semnificativ și în urmă cu nouă ani. În iunie 2017, salariul mediu net pe economie se situa la 2.380 de lei, echivalentul a aproximativ 520 de euro.

În aceeași perioadă, angajații din transporturile aeriene primeau în medie 4.658 de lei net, adică aproximativ 1.020 de euro. Remunerația din domeniu era, prin urmare, aproape dublă față de media națională.

Efectivul salariaților din transporturile aeriene a înregistrat o creștere moderată în ultimul an, ajungând la 4.900 de persoane în iunie 2026. În aceeași lună din 2025, sectorul avea aproximativ 4.800 de angajați.

Creșterea anuală a fost de aproximativ 100 de salariați, echivalentul unui avans de puțin peste 2%. Evoluția pe termen mai lung indică însă o extindere mai pronunțată a forței de muncă.

În iunie 2017, în transporturile aeriene lucrau aproximativ 4.200 de persoane. Până în iunie 2026, numărul acestora a crescut cu 700, respectiv cu aproape 17%.

Majorarea efectivului de personal a fost mult mai redusă decât creșterea salariului mediu net. În timp ce numărul angajaților a avansat cu aproximativ 17% în nouă ani, remunerația medie netă s-a majorat cu aproape 130%.

Situația de la Compania Națională Aeroporturi București poate fi analizată separat, pe baza bugetului aprobat pentru 2026 prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2026. Documentul prevede un număr mediu de 1.390 de salariați, nu aproximativ 1.500, și cheltuieli totale cu personalul de 325,16 milioane de lei.

Din această sumă, cheltuielile de natură salarială sunt estimate la 306,9 milioane de lei. Bugetul cuprinde 248,18 milioane de lei pentru salarii și 58,72 milioane de lei pentru bonusuri.

Câștigul mediu lunar pe salariat, calculat în documentul bugetar pe baza cheltuielilor de natură salarială, este de 16.621,97 lei. Acest indicator nu reprezintă salariul mediu net încasat de fiecare angajat și nu poate fi comparat direct cu media netă de 10.656 de lei raportată de INS pentru întregul sector al transporturilor aeriene.

CNAB estimează pentru 2026 venituri totale de 1,99 miliarde de lei și cheltuieli totale de aproximativ 1,09 miliarde de lei. Profitul brut prevăzut în buget se ridică la 900,46 milioane de lei, iar profitul net este estimat la 754,98 milioane de lei.

Datele INS privind transporturile aeriene acoperă sectorul la nivel național și nu indică venitul individual al fiecărui angajat dintr-un aeroport. Media de 10.656 de lei include salarii diferite, stabilite în funcție de angajator, funcție, pregătire, vechime și responsabilități.

Prin urmare, valoarea de peste 2.000 de euro nu trebuie prezentată ca salariu încasat automat de orice persoană care lucrează într-un aeroport. Personalul tehnic și operațional, angajații companiilor aeriene, personalul administrativ și lucrătorii firmelor care furnizează servicii aeroportuare pot avea venituri diferite.

Datele statistice disponibile nu permit nici atribuirea mediei naționale de 10.656 de lei exclusiv angajaților Aeroportului Henri Coandă. Pentru CNAB există indicatori separați în bugetul companiei, însă aceștia sunt calculați după o metodologie diferită și nu exprimă câștigul net individual al tuturor salariaților.