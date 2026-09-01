Ce s-a întâmplat marți în sistemul energetic din România. Premieră națională și un mecanism puțin cunoscut

România a folosit, marți, pentru prima dată, reducerea voluntară și remunerată a consumului de energie electrică drept resursă pentru echilibrarea sistemului energetic național. Mecanismul permite unor locuri de consum să își reducă temporar consumul atunci când există o solicitare din partea operatorului de sistem, contribuind astfel la menținerea echilibrului dintre consum și producție.

Activarea a fost realizată de un grup format din mai multe locuri de consum care pot răspunde voluntar unei astfel de solicitări. Operatorul național de transport și sistem, Transelectrica, a anunțat că este prima activare în Piața de Echilibrare a unui grup de furnizare a rezervelor (GFR) alcătuit exclusiv din locuri de consum cu consum comandabil.

Grupul nu a inclus nicio unitate de producție și nicio instalație de stocare. Mecanismul fusese aprobat anterior de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), care a stabilit regulile necesare pentru participarea consumatorilor eligibili la serviciile de flexibilitate și echilibrare.

Activarea în premieră națională a avut loc marți, 1 septembrie, între orele 12:00 și 12:30. Solicitarea a fost transmisă la dispoziție de dispecerul Dispecerului Energetic Național (DEN), iar rezerva utilizată a fost Rezerva pentru Restabilirea Frecvenței activată Manual, cunoscută sub denumirile RRFm sau mFRR, la creștere.

În acest caz, rezerva a fost furnizată de un loc de consum care și-a redus temporar consumul cu 3 MW. Prin această diminuare a consumului, resursa a contribuit efectiv la echilibrarea Sistemului Electroenergetic Național, fără ca pentru această activare să fie necesară pornirea unei unități de producție.

Momentul are loc la mai puțin de o săptămână după ce ANRE a aprobat, în ședința Comitetului de Reglementare, Regulamentul privind serviciul de flexibilitate a consumului. Noul mecanism de piață permite consumatorilor eligibili, fie direct, fie prin intermediul furnizorilor și agregatorilor, să primească remunerație pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie electrică.

Grupul care a participat la activare a fost constituit de agregatorul Flexumers, prezentat drept prima companie românească ce oferă servicii de flexibilitate și echilibrare prin modele de tip Demand Response. Înainte de activarea propriu-zisă, grupul a trecut testele de calificare tehnică coordonate de DEN.

„Este pentru prima dată când, în Sistemul Electroenergetic Național, cererea, și nu producția, furnizează efectiv energie de echilibrare, la dispoziție de dispecer. Reglementările stabilesc un prag minim de 1 MW pentru participarea la Piața de Echilibrare și la Piața Serviciilor de Sistem, indiferent de tipul de rezervă. Până acum, acest prag a ținut în afara piețelor consumatorii care, individual, nu îl ating. Prin agregare, mai multe locuri de consum pot fi reunite într-un singur grup care depășește pragul și poate fi calificat”, arată oficialii Transelectrica.

Prin calificarea și activarea unui GFR alcătuit din consumatori, aceștia pot avea acces operațional la Piața de Echilibrare și la Piața Serviciilor de Sistem. Participarea poate genera venituri atât pentru disponibilitatea serviciului, cât și pentru energia efectiv modulată, fără ca participanții să fie nevoiți să investească în active de producție.

Consumul comandabil, cunoscut și sub denumirea de demand response, presupune participarea voluntară a consumatorilor de energie electrică la echilibrarea Sistemului Electroenergetic Național. Atunci când primesc o dispoziție de la dispecer, aceștia modifică temporar și prestabilit nivelul propriului consum, de regulă prin reducerea sau creșterea acestuia într-un interval de timp stabilit.

Reducerea sau majorarea consumului se realizează pe baza unor condiții prestabilite și contractuale. Răspunsul consumatorului poate fi verificat prin raportare la un nivel de consum de referință, denumit baseline, iar remunerația este acordată atât pentru disponibilitatea rezervei, cât și pentru energia efectiv livrată prin modularea consumului.

Pentru operatorul de transport și de sistem, utilizarea consumului drept rezervă de echilibrare oferă o resursă care poate fi disponibilă rapid. Spre deosebire de dezvoltarea unor noi capacități de producție, mecanismul nu presupune capital nou pentru astfel de active și nu generează emisii de dioxid de carbon prin producerea energiei.