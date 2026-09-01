Nu sunt radarele clasice. Ce fac, de fapt, cele peste 140 de sisteme montate de CNAIR și unde sunt amplasate

Lista sistemelor fixe de „calmare a traficului” instalate pe drumurile naționale din România a fost transmisă de CNAIR către ProMotor. Documentul cuprinde peste 140 de astfel de dispozitive și indică localitățile în care acestea au fost amplasate, precum și zonele în care instalarea lor urmează să fie realizată.

Proiectul a fost demarat de CNAIR în 2025 și are ca obiectiv reducerea accidentelor rutiere prin instalarea unor sisteme care îi avertizează pe șoferi atunci când viteza cu care circulă depășește limita legală.

Sistemele sunt alcătuite dintr-un covor asfaltic roșu, benzi sonore, o cameră pentru detectarea vitezei și un panou LED. Viteza înregistrată de radar este afișată pe panou, astfel încât șoferul să poată vedea imediat cu ce viteză se deplasează.

CNAIR a anunțat anul trecut că intenționează să instaleze 145 de astfel de insule de „calmare a traficului” la nivel național, proiectul fiind finanțat cu fonduri europene alocate prin PNRR.

Sistemele sunt echipate cu dispozitive locale pentru detectarea vitezei, panouri electronice, iluminat LED și panouri fotovoltaice. Rolul acestora este de a determina șoferii să reducă voluntar viteza, prin afișarea imediată a valorii înregistrate. Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a explicat modul în care sunt utilizate aceste dispozitive și precizează că viteza măsurată nu este transmisă Poliției pentru aplicarea unor sancțiuni.

„Sistemele de „calmare a traficului” înregistrează, într-adevăr, viteza cu care circulă o mașină, dar nu au rolul de a transmite Poliției valorile înregistrate, ci de a arăta șoferilor cu ce viteză circulă și dacă aceasta este în limita legală sau peste. Pe acele panouri LED este afișată viteza înregistrată. Practic, nu ne dorim sancționarea șoferilor ci atenționarea și responsabilizarea acestora. Deja au fost montate 138 de astfel de sisteme, restul urmând să fie instalate în perioada următoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Denumirea de sisteme de „calmare a traficului” vine din scopul pentru care au fost instalate. Radarele locale măsoară viteza și îi oferă șoferului un răspuns vizual imediat, astfel încât acesta să poată reduce viteza dacă depășește limita admisă.

O parte dintre dispozitive au fost deja puse în funcțiune, în timp ce restul urmează să fie instalate în perioada următoare, potrivit informațiilor transmise de CNAIR.

Pe DN 1, precum și pe DN 1A, DN 1B, DN 1C și DN 1D, sistemele de „calmare a traficului” sunt amplasate în mai multe localități, pe sectoarele indicate de CNAIR.

Pe DN 1, acestea se află la Otopeni, între kilometrii 12+862 și 17+900, la Balotești, între km 20+000 și 20+910, la Tâncăbești, între km 27+700 și 30+000, și la Ciolpani, între km 32+950 și 37+000.

Lista continuă cu Bărcănești, între km 49+000 și 58+200, Comarnic, între km 105+490 și 111+110, Cristian, între km 317+600 și 320+500, Florești, între km 481+800 și 487+504, Gilău, între km 491+431 și 496+086, Negreni, între km 551+729 și 557+477, și Oșorhei, între km 619+090 și 622+131.

Pe DN 1A, sistemele sunt prevăzute la Mogoșoaia, între km 12+320 și 16+470, Lipănești, între km 94+117 și 98+800, Măgurele, între km 99+880 și 104+000, precum și la Berceni.

Pe DN 1B, CNAIR indică localitățile Bucov, pe sectorul km 11+940 – 14+550, Valea Călugărească, între km 16+830 și 23+800, și Tomșani. Pe DN 1C sunt menționate Fundătura, între km 30+150 și 33+123, Lăpușel, între km 141+291 și 143+556, și Drăgușeni, între km 202+150 și 204+400. Pe DN 1D sunt indicate Albești-Paleologu, între km 0+000 și 0+630, și Ciorani, între km 17+312 și 23+050.

Pe DN 2, lista este mai extinsă și cuprinde localități de pe traseul drumului național din mai multe județe.

Sistemele sunt indicate la Afumați, între km 11+600 și 17+600, Movilița, între km 40+280 și 43+350, Buzău, între km 106+790 și 114+500, Mărăcineni, între km 115+100 și 116+660, și Poșta Câlnău, între km 121+950 și 125+105.

Urmează Focșani, între km 180+255 și 185+952, Sascut, între km 242+567 și 245+502, Răcăciuni, între km 257+460 și 260+650, Nicolae Bălcescu, între km 275+762 și 276+754, Dumbrava, între km 299+820 și 301+608, și Onișcani, între km 312+800 și 316+230.

Pe același drum sunt menționate Moțca, între km 375+541 și 376+376, Cristești, între km 376+642 și 382+070, Vadu Moldovei, între km 396+440 și 403+258, Grănicești, între km 460+342 și 463+970, precum și Oreavul.

Pe DN 2A este indicată localitatea Crucea, între km 154+458 și 156+518. Pe DN 2D, sistemul este prevăzut la Vidra, între km 29+100 și 40+279. DN 2E include Cornu Luncii, între km 11+050 și 14+220, și Horodnic de Sus, între km 65+750 și 71+764. Pe DN 2F este menționată Zăpodia, între km 11+433 și 13+180, iar pe DN 2H, Milișăuți, între km 1+140 și 7+395.

Sisteme de „calmare a traficului” sunt amplasate și pe DN 3, DN 3B, DN 4, DN 5 și DN 6.

Pe DN 3, acestea sunt indicate la Pantelimon, între km 7+910 și 14+920, și la Valu lui Traian, între km 244+902 și 249+262. Pe DN 3B sunt menționate Fundulea, între km 31+100 și 34+300, și Borcea, între km 36+999 și 45+204.

Pe DN 4, sistemul este amplasat la Popești-Leordeni, între km 7+564 și 13+000. Pe DN 5 sunt indicate Jilava, între km 7+573 și 12+900, și 1 Decembrie, între km 13+800 și 19+200.

DN 6 cuprinde mai multe sectoare. Sunt menționate Bragadiru, între km 11+200 și 14+350, Cornetu, între km 15+600 și 17+950, Goiești, între km 16+676 și 22+290, și Mihăilești, între km 20+850 și 24+228.

Lista continuă cu Bujoreni, între km 55+590 și 57+500, Plosca, între km 102+330 și 106+180, Coțofenii din Față, între km 246+050 și 246+250, Brădești, între km 249+300 și 252+810, Filiași, între km 260+750 și 264+580, Butoiești, între km 272+550 și 278+624, și Lunca Banului, între km 284+980 și 286+700.

Potrivit documentelor publicate de CNAIR, pe DN 7 sunt prevăzute sau au fost amplasate sisteme la Chitila, între km 11+450 și 14+120, Tărtășești, între km 25+450 și 30+340, Găești, între km 70+020 și 75+170, Călinești, între km 96+200 și 105+500, și Drăganu, între km 126+775 și 135+500.

Pe aceeași arteră sunt indicate Milcoiu, între km 157+250 și 161+900, Budești, între km 166+790 și 171+550, Râmnicu Vâlcea, între km 171+550 și 179+250, Călimănești, între km 190+900 și 194+200, Câineni, între km 231+120 și 232+710, Mintia, între km 395+400 și 399+966, Lipova, între km 509+240 și 516+161, precum și Buftea.

Pe DN 7C sunt indicate Bascov, între km 0+000 și 3+900, și Băiculești, între km 19+070 și 24+500. Pe DN 10 apar Breaza, între km 83+850 și 86+000, și Întorsura Buzăului, între km 110+800 și 116+500.

Pe DN 11 sunt menționate Moacșa, între km 36+450 și 39+150, Oituz, între km 111+918 și 118+388, și Sănduleni, între km 150+760 și 156+315. Pe DN 13 sunt indicate Sighișoara, între km 111+200 și 118+240, și Chendu, între km 140+600 și 144+400.

DN 15 include Luna, între km 12+432 și 15+670, Ungheni, între km 63+390 și 66+580, Sângeorgiu de Mureș, între km 78+790 și 82+750, Gornești, între km 91+200 și 94+000, și Brâncovenești, între km 115+470 și 117+650.

Lista continuă cu Pângărați, între km 298+205 și 298+683, Alexandru cel Bun, între km 305+100 și 306+200, Dumbrava Roșie, între km 318+572 și 322+675, Săvinești, între km 322+675 și 326+670, Roznov, între km 326+685 și 329+760, Zănești, între km 329+870 și 335+150, și Lilieci, între km 362+899 și 368+673.

Pe DN 15B sunt indicate Pipirig, între km 21+200 și 22+000, și Poiana Teiului, între km 80+660 și 81+976. DN 15C include Brusturi, între km 51+300 și 53+950, iar pe DN 15D este menționat Girov, între km 8+650 și 10+700.

Lista CNAIR cuprinde și numeroase alte drumuri naționale. Pe DN 17 sunt indicate Coldău, între km 19+986 și 22+320, Unirea, între km 65+000 și 67+900, Prundu Bârgăului, între km 82+795 și 85+075, Poiana Stampei, între km 121+756 și 131+548, Pojorâta, între km 176+890 și 182+288, Vama, între km 198+830 și 204+360, și Iliești, între km 235+200 și 238+100.

Pe DN 17A sunt menționate Marginea, între km 57+400 și 64+265, și Sadova, între km 0+560 și 2+730. Pe DN 17B este indicat sectorul din Broșteni, între km 50+805 și 53+680. Pe DN 18 sunt menționate Berbești, între km 53+406 și 55+593, și Moisei, între km 130+000 și 141+048.

DN 19A include Satu Mare, între km 44+110 și 54+850, iar DN 21, Slobozia, între km 87+850 și 90+750. Pe DN 22 este indicată localitatea Lumina.

Pe DN 24 sunt menționate Munteni, între km 25+981 și 29+356, Gara Berheci, între km 33+338 și 35+217, Văleni, între km 132+081 și 134+640, și Schitu Duca, între km 168+109 și 172+705.

DN 25 cuprinde Drăgănești, între km 6+341 și 9+392, Liești, între km 24+845 și 29+682, și Piscu, între km 45+894 și 48+313. Pe DN 28 sunt indicate Bălțați, între km 35+103 și 36+458, Lețcani, între km 56+484 și 60+373, și Tomești, între km 80+600 și 87+037.

Pe DN 29 sunt menționate Salcea, între km 6+000 și 12+216, și Dumbrăveni, între km 13+642 și 17+680. DN 31 include Grădiștea, între km 2+362 și 5+547.

Pe DN 56A sunt indicate Vânători, între km 29+900 și 33+900, și Șimian, între km 77+753 și 79+147. DN 64 include Ionești, între km 84+088 și 87+880, și Băbeni, între km 97+349 și 100+030.

Pe DN 65 este menționat Albota, între km 109+250 și 112+150. DN 65A include Buzoești, între km 23+800 și 27+650, iar DN 65C cuprinde Bălcești, între km 38+953 și 41+550, și Popești, între km 70+800 și 71+300.

Pe DN 66 este indicată Bănița, între km 142+885 și 144+719. Pe DN 67 sunt menționate Bengești, între km 111+200 și 114+870, și Bunești, între km 172+553 și 177+092. Pe DN 67B/DN 67 este indicat Vulturești, între km 124+080 și 129+300.

Lista continuă cu Dărmănești, pe DN 72, între km 59+900 și 62+200, și cu trei localități de pe DN 73: Schitu Golești, între km 12+862 și 17+900, Stâlpeni, între km 20+550 și 25+000, și Mihăești, între km 28+200 și 33+850. Pe Centura București sunt indicate Domnești și Glina.

Sistemele detectează viteza autoturismului înainte ca acesta să ajungă în dreptul panoului electronic. Dacă viteza se află în limitele legale, pe afișaj apare un emoticon verde care zâmbește, iar valoarea vitezei este afișată cu verde.

Atunci când șoferul depășește limita de viteză, emoticonul devine roșu, iar viteza înregistrată este afișată, de asemenea, cu roșu.

Pe drumurile cu mai multe benzi de circulație pot fi instalate senzori și afișaje care monitorizează separat vehiculele aflate pe fiecare bandă. CNAIR utilizează acest mecanism de feedback imediat pentru a determina conducătorul auto să reducă viteza înainte de intrarea în localitate.

Pe carosabil sunt montate și benzi rezonatoare. La trecerea peste acestea, șoferul percepe zgomot și vibrații suplimentare. Pe timpul nopții, zona este iluminată cu lămpi LED, instalația fiind alimentată prin panouri fotovoltaice.