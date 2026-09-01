Un gest banal te poate costa 1.500 de euro în Grecia. Mulți șoferi nu știu regula

Șoferii care încearcă să își „rezerve” un loc de parcare pe domeniul public riscă sancțiuni severe în Grecia. Legislația elenă prevede amenzi care pot ajunge până la 1.500 de euro și, în anumite situații, chiar pedepse cu închisoarea.

Ocuparea carosabilului cu scaune, ghivece, lăzi, lanțuri, conuri sau alte obiecte pentru a împiedica alți șoferi să parcheze este sancționată în Grecia. Practica este întâlnită frecvent în marile orașe din România, dar și în alte țări, însă autoritățile elene nu o tolerează.

Străzile și locurile de parcare amenajate pe domeniul public sunt considerate spații destinate folosinței comune. Astfel, nicio persoană nu poate transforma în mod arbitrar zona din fața locuinței sau a unui magazin într-un loc de parcare destinat exclusiv propriei utilizări, potrivit celor relatate de newsauto.gr.

Legislația din Grecia face distincție între ocuparea ilegală a carosabilului și folosirea unor obiecte sau indicatoare care pot imita semnalizarea rutieră oficială. Sancțiunea aplicată depinde de modul în care este blocat spațiul public și de natura acțiunii.

Dacă o persoană amplasează aceste obiecte pe stradă pentru a păstra liber un loc de parcare, amenda poate fi de 350 de euro. Regula se aplică indiferent dacă locul respectiv se află în fața unei case, a unei porți sau a unui magazin.

Presa elenă arată că ocuparea fără drept a carosabilului poate ajunge, în anumite situații, să fie asociată cu falsificarea semnalizării rutiere. Situația poate apărea, de exemplu, atunci când este amplasat un indicator cu „Parcarea interzisă”, „Oprirea interzisă” sau un alt semn care pare să fie oficial.

Un astfel de indicator poate induce în eroare participanții la trafic, poate restricționa ilegal circulația sau poate crea un risc pentru siguranța rutieră. În aceste cazuri, sancțiunea poate ajunge la 1.500 de euro.

În anumite circumstanțe, fapta poate atrage și răspundere penală. Astfel, persoana care recurge la asemenea metode pentru a ocupa sau proteja un loc de parcare se poate confrunta inclusiv cu o pedeapsă privativă de libertate.

În Grecia, faptul că un loc de parcare se află în dreptul unei proprietăți nu îi conferă automat proprietarului niciun drept asupra carosabilului. Un spațiu situat în fața unei case, a unei porți sau a unui magazin nu poate fi considerat, doar din acest motiv, proprietate privată.

Pentru instituirea legală a unei restricții de parcare este necesară aprobarea autorităților competente. Semnalizarea utilizată trebuie, la rândul său, să respecte normele oficiale și să nu fie amplasată în mod arbitrar de persoane fizice.

De asemenea, sunt sancționate situațiile în care persoane blochează sau condiționează accesul unui vehicul la un loc de parcare public. Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să împiedice folosirea discreționară a spațiilor publice și transformarea lor în locuri de parcare rezervate unor persoane.

O situație similară există și în România, unde „rezervarea” unui loc de parcare pe domeniul public este interzisă. Diferența menționată în material este legată de frecvența intervențiilor autorităților în astfel de cazuri.

Poliția Locală, Poliția Rutieră sau Poliția Română intervin, potrivit textului, destul de rar în situațiile în care persoane ocupă un spațiu public cu obiecte pentru a-l păstra liber. În lipsa unei intervenții, astfel de practici pot continua în anumite zone.

În unele cazuri, persoanele care ocupă în mod arbitrar un anumit spațiu ajung să trateze zona respectivă ca pe un loc de parcare propriu. Ulterior, acestea pot solicita bani altor șoferi pentru a le permite să parcheze acolo.

Astfel de situații sunt legate de folosirea unor spații de parcare aflate pe domeniul public ca și cum ar aparține unor persoane sau unor proprietăți private, deși dreptul asupra acelor locuri nu rezultă din simplul fapt că acestea se află în dreptul unei locuințe ori al unui magazin.