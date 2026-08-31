Obligatoriu în mașină în 2026. RAR avertizează șoferii: Poți fi sancționat dacă termenul este depășit

Șoferii trebuie să acorde atenție nu doar existenței trusei medicale, extinctorului și triunghiurilor reflectorizante în mașină, ci și stării și termenului de valabilitate al acestora. Registrul Auto Român (RAR) atrage atenția că extinctorul trebuie păstrat într-un loc ușor accesibil, astfel încât să poată fi folosit imediat în cazul unui incendiu. Instituția clarifică și una dintre nelămuririle frecvente ale conducătorilor auto: vesta reflectorizantă nu este obligatorie în cazul autoturismelor.

Registrul Auto Român le recomandă șoferilor să verifice unde păstrează echipamentele de siguranță din autoturism. Într-o situație de urgență, simplul fapt că extinctorul există în mașină poate să nu fie suficient dacă accesul la acesta este dificil.

RAR atrage atenția în special asupra situației în care extinctorul este depozitat sub podeaua portbagajului, iar deasupra se află numeroase bagaje. În cazul izbucnirii unui incendiu la autovehicul, fiecare secundă poate conta, iar șoferul trebuie să poată ajunge rapid la dispozitiv.

„Totuși, în cazul nefericit al unui mic incendiu izbucnit la autovehicul, timpul de reacție este esențial, iar un extinctor depozitat sub podeaua portbagajului plin cu bagaje voluminoase devine aproape inutil”, explică Registrul Auto Român.

Instituția recomandă ca dispozitivul să fie amplasat într-un loc accesibil, de unde să poată fi luat imediat atunci când apare o situație de urgență.

O altă recomandare vizează alegerea echipamentelor pe care șoferii le păstrează în autoturism. RAR indică achiziționarea produselor certificate de instituție sau de organisme similare din afara României.

„Recomandarea noastră este să poziționați dispozitivul într-un loc ușor accesibil, de unde să-l puteți lua imediat și să achiziționați doar produse certificate de RAR sau de alte organisme similare din afara României. Astfel aveți siguranța că extinctorul a fost fabricat după standarde tehnice și de siguranță”, precizează RAR.

În acest fel, conducătorii auto au garanția că produsele respective respectă standardele tehnice și de siguranță aplicabile.

RAR a clarificat și o informație care generează frecvent confuzie printre conducătorii auto: obligativitatea vestei reflectorizante.

Potrivit instituției, în cazul autoturismelor, vesta reflectorizantă nu este obligatorie. Regula este diferită pentru anumite categorii de vehicule.

„Am fost întrebați despre acest subiect și vă putem spune că în cazul autoturismelor acest accesoriu nu este obligatoriu, așa cum este în cazul autovehiculelor de peste 3,5 tone”, transmite Registrul Auto Român.

Prin urmare, șoferii de autoturisme nu riscă o sancțiune pentru simplul fapt că nu au o vestă reflectorizantă în mașină. Aceasta rămâne însă un accesoriu util în situațiile în care conducătorul auto trebuie să coboare din vehicul pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă.

RAR atrage atenția în mod special asupra termenelor de valabilitate. Nu este suficient ca șoferul să aibă în mașină trusa medicală și extinctorul dacă acestea au termenul de valabilitate depășit.

Din acest motiv, conducătorilor auto li se recomandă să verifice periodic datele înscrise pe cele două produse și să le înlocuiască atunci când este necesar.

„Verificați regulat data de expirare a extinctorului și trusei medicale de prim ajutor, deoarece legislația prevede sancțiuni pe care polițistul rutier le poate aplica în cazul în care constată că termenul de valabilitate este depășit”, avertizează RAR.

Triunghiurile reflectorizante fac, de asemenea, parte dintre dotările de siguranță pe care șoferii trebuie să le aibă la îndemână pentru situațiile în care autovehiculul rămâne imobilizat pe carosabil.

Recomandările RAR readuc astfel în atenție o verificare simplă pe care conducătorii auto o pot face periodic: existența și starea echipamentelor obligatorii, termenul de valabilitate al trusei medicale și al extinctorului și amplasarea acestora într-un loc din care pot fi scoase rapid atunci când sunt necesare.