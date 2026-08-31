Schimbări la ASF pentru perioada 2026-2028. Noua strategie pentru supravegherea piețelor financiare

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și-a stabilit strategia privind datele pentru perioada 2026-2028, document care face parte dintr-un cadru mai amplu destinat consolidării stabilității și credibilității piețelor financiare supravegheate. Autoritatea urmărește modernizarea infrastructurii de date, îmbunătățirea proceselor de supraveghere și identificarea mai rapidă a riscurilor care pot apărea pe piețele financiare.

Strategia privind datele pentru perioada 2026-2028 este corelată cu cele șapte obiective strategice stabilite de ASF pentru aceeași perioadă, precum și cu Strategia pieței de capital, Strategia de educație financiară și Programul de activități pentru anul 2026.

Prin aceste documente, ASF urmărește să își consolideze rolul în supravegherea piețelor financiare și să contribuie la integrarea mai bună a acestora în spațiul european.

„Strategia Autorităţii de Supraveghere Financiară privind datele pentru perioada 2026-2028, împreună cu cele şapte obiective strategice ale ASF pe perioada 2026-2028, completate de Strategia pieţei de capital, Strategia de educaţie financiară a ASF şi de Programul de activităţi pentru anul 2026, constituie un cadru structural unitar de exprimare a viziunii autorităţii privitor la întărirea rolului şi responsabilităţilor pe care le are în consolidarea stabilităţii şi credibilităţii pieţelor financiare supravegheate şi pentru o mai bună integrare a acestora în spaţiul european. Prin modernizarea infrastructurii de date şi a guvernanţei acestora, prin creşterea competenţelor de înţelegere şi utilizare a acestor informaţii, ASF va îmbunătăţi semnificativ procesele şi activităţile desfăşurate conform mandatelor de autorizare, reglementare şi supraveghere a pieţei de capital, promovând: integritatea crescută a pieţelor, detectarea timpurie a riscurilor, eficienţa crescută a procesului de reglementare, creşterea convergenţei în supraveghere, stabilitatea sistemică a ecosistemului financiar, susţinerea inovaţiei digitale şi a celei privind raportarea datelor”, se arată în „Strategia ASF privind datele pentru 2026-2028”, publicată luni.

Una dintre direcțiile centrale ale strategiei este modernizarea modului în care sunt colectate, administrate și utilizate datele. Autoritatea urmărește ca informațiile disponibile să fie folosite mai eficient în activitățile de autorizare, reglementare și supraveghere.

Printre obiective se numără identificarea timpurie a riscurilor, creșterea integrității piețelor și îmbunătățirea procesului de reglementare. Strategia vizează, de asemenea, creșterea convergenței în materie de supraveghere și susținerea stabilității sistemului financiar.

Digitalizarea și modul în care participanții la piață raportează informațiile reprezintă alte două componente importante ale planului pentru perioada 2026-2028.

Potrivit documentului, ASF intenționează să își asume în următorii ani un rol tot mai activ în domeniul datelor. Instituția urmărește să dezvolte competențele necesare pentru înțelegerea și utilizarea informațiilor, dar și dialogul cu actorii implicați în proiectele și activitățile bazate pe date.

Un alt obiectiv este creșterea gradului de conștientizare în rândul participanților la piață asupra importanței informațiilor și a instrumentelor digitale.

Documentul nu va rămâne însă neschimbat până în 2028. ASF precizează că strategia va putea fi actualizată în funcție de modificările legislative, de eventualele schimbări ale atribuțiilor instituției și de evoluțiile de la nivelul Uniunii Europene.