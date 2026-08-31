Salariile din agricultură în 2026. Cât câștigă un angajat și care este diferența față de media națională

Salariile angajaților din agricultură au crescut în ultimii ani, însă sectorul continuă să se situeze sub media națională în ceea ce privește veniturile lunare. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), un salariat din agricultură, silvicultură și pescuit a câștigat, în medie, 4.503 lei net în luna iunie 2026.

La nivelul întregii economii, câștigul salarial mediu net a fost de 5.734 de lei în iunie 2026. Prin urmare, un angajat din agricultură, silvicultură și pescuit a primit, în medie, cu 1.231 de lei mai puțin decât un salariat raportat la media națională, conform Agrointel.

Față de aceeași perioadă a anului trecut, veniturile din sector au crescut ușor. În iunie 2025, câștigul salarial mediu net din agricultură, silvicultură și pescuit era de 4.416 lei. Într-un singur an, salariul mediu a crescut astfel cu 87 de lei, echivalentul unei majorări de aproape 2%.

Diferența dintre veniturile din agricultură și media națională este mai evidentă atunci când valorile actuale sunt comparate cu cele de acum aproape un deceniu.

Conform seriilor statistice ale INS privind câștigul salarial mediu net lunar pe activități ale economiei naționale, în iunie 2017, un angajat din agricultură, silvicultură și pescuit câștiga, în medie, 1.816 lei net pe lună.

În aceeași perioadă, câștigul salarial mediu net la nivelul întregii economii era de 2.380 de lei. Astfel, diferența dintre venitul unui angajat din agricultură și media națională se ridica atunci la 564 de lei.

Datele INS arată că salariul nominal mediu net este calculat după scăderea din câștigul salarial brut a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de salariați și a impozitului corespunzător.

Comparând salariul de 1.816 lei din iunie 2017 cu cel de 4.503 lei din iunie 2026, rezultă o creștere nominală de 2.687 de lei, respectiv de aproximativ 148%.

Astfel, salariul mediu net din agricultură, silvicultură și pescuit este în prezent de aproape 2,5 ori mai mare decât cel înregistrat în urmă cu nouă ani.

Evoluția trebuie analizată însă în contextul creșterii generale a salariilor și a prețurilor din economie. În aceeași perioadă, câștigul salarial mediu net la nivel național a urcat de la 2.380 de lei în iunie 2017 la 5.734 de lei în iunie 2026.

În același timp, decalajul exprimat în lei dintre veniturile din agricultură și media economiei s-a mărit. Dacă în iunie 2017 diferența era de 564 de lei, în iunie 2026 aceasta a ajuns la 1.231 de lei.

Datele statistice indică și o evoluție a numărului de angajați din agricultură, silvicultură și pescuit. În prezent, în acest sector lucrează aproximativ 120.000 de salariați.

În iunie 2017, sectorul avea aproximativ 113.700 de salariați. Prin urmare, în intervalul analizat, numărul angajaților a crescut, însă majorarea nu a fost comparabilă cu evoluția salariilor.

Este importantă însă diferența dintre numărul salariaților din agricultură și totalul persoanelor ocupate în acest sector. Statisticile referitoare la salariați nu îi includ automat pe toți fermierii, membrii exploatațiilor familiale sau alte persoane care desfășoară activități agricole fără statut de salariat.