32% dintre oportunitățile de ocupare din România vor necesita calificări de nivel înalt până în 2035

Piața muncii din România se pregătește pentru o schimbare majoră: până în 2035, aproape o treime dintre oportunitățile de ocupare vor necesita calificări avansate. În timp ce cererea de specialiști crește, competențele se transformă rapid, iar inteligența artificială accelerează această evoluție. Pentru profesioniști, adaptarea devine esențială pentru carieră.

Piața muncii din România intră într-o etapă în care competențele avansate devin tot mai importante pentru competitivitatea companiilor și a profesioniștilor. Potrivit Cedefop, până în 2035, aproximativ 32% dintre oportunitățile de ocupare vor necesita calificări de nivel înalt, în timp ce numărul specialiștilor disponibili cu astfel de competențe este estimat să rămână sub necesarul pieței.

În același timp, gradul de ocupare din România este prognozat să crească anual cu 0,6–0,9% în perioada 2023–2035. Pentru categoria profesioniștilor sunt estimate aproximativ 917.000 de oportunități de ocupare, rezultate atât din crearea unor noi locuri de muncă, cât și din necesitatea înlocuirii angajaților care părăsesc piața muncii.

Dezvoltarea continuă a competențelor rămâne însă un punct vulnerabil pentru România. În 2025, doar 11,8% dintre utilizatorii de internet din țară au declarat că au urmat cursuri sau au folosit materiale de învățare online, un nivel mult sub media de 34,8% înregistrată la nivelul Uniunii Europene.

Transformarea pieței muncii este accelerată și de dezvoltarea tehnologiei și a inteligenței artificiale. Potrivit PwC, cerințele pentru ocupațiile cele mai expuse la AI se schimbă de peste două ori mai rapid decât cele pentru ocupațiile mai puțin expuse. În plus, competențele asociate utilizării inteligenței artificiale sunt corelate cu o primă salarială medie de 62%.

În acest context, pregătirea profesională nu mai înseamnă doar acumularea unor competențe tehnice. Gândirea critică, leadershipul, creativitatea și capacitatea de adaptare devin tot mai importante, alături de cunoștințele tehnologice. Pentru angajați și organizații, dezvoltarea continuă a competențelor poate deveni unul dintre principalii factori care vor determina competitivitatea în următorul deceniu.

Organizațiile au nevoie tot mai mult de profesioniști care să combine gândirea strategică și deciziile bazate pe date cu abilități de leadership și management al oamenilor. Competențele financiare și antreprenoriale, negocierea, managementul proiectelor și al crizelor, înțelegerea piețelor și a mediului internațional devin, de asemenea, esențiale pentru cei aflați în poziții de decizie.

În același timp, liderii trebuie să fie pregătiți să gestioneze transformarea digitală, să stimuleze inovația și să integreze principiile de sustenabilitate și guvernanță în strategiile organizațiilor.

În acest context, Academia de Studii Economice din București, prin Bucharest Business School (BBS), anunță o nouă sesiune de înscrieri pentru toamna anului 2026 la șase programe de MBA și Executive MBA. Programele se adresează profesioniștilor, managerilor și liderilor care își doresc să își consolideze capacitatea de a lua decizii și de a conduce organizații într-un mediu economic tot mai complex și dinamic.

„Economia trece simultan prin transformări tehnologice, geopolitice și sectoriale care schimbă piețele, modelele de business și competențele necesare pentru performanță. În România, această evoluție se suprapune peste o nevoie tot mai mare de specialiști cu pregătire avansată. Un MBA sau un Executive MBA devine, astfel, mai mult decât o specializare: este un cadru în care profesioniștii învață să conecteze strategia, datele, finanțele, oamenii și specificul sectorial pentru a lua decizii mai bune și a conduce schimbarea. Prin portofoliul BBS, oferim șase trasee de dezvoltare profesională care susțin profesioniștii să transforme incertitudinea de azi în direcție și oportunitate”, declară Prof. univ. dr. Vasile Strat, decanul Bucharest Business School din cadrul ASE.

Bucharest Business School este prima și singura școală de business din România acreditată internațional de AMBA (Association of MBAs), organizație care evaluează programe MBA și școli de business pe baza unor criterii privind calitatea curriculumului, cadrele didactice, experiența participanților, rezultatele absolvenților și conexiunea cu mediul de business. BBS face parte dintr-o comunitate internațională de aproximativ 300 de școli acreditate AMBA.

ROCA Executive MBA: Leadership pentru decizii complexe

Program internațional cu dublă diplomă, realizat în parteneriat cu ESG-UQAM, Canada, pentru manageri cu minimum 4 ani de experiență și antreprenori. În 22 de luni, participanții aprofundează competențele de management general, strategie, economie și finanțe, analiză de date, marketing, operațiuni, business internațional, HR, antreprenoriat, managementul crizelor și tehnologie. Predat în engleză, în format blended, programul are peste 30 de ani de istorie și peste 1.000 de absolvenți și oferă acces la oportunități de mobilitate și școli de vară ale unor parteneri internaționali.

INDE MBA: Pentru cariere de management cu perspectivă internațională

Program cu dublă diplomă, organizat în parteneriat cu CNAM Paris – instituție academică cu o tradiție de peste două secole în Franța, pentru profesioniști cu minimum 3 ani de experiență. În 22 de luni, programul combină economia, finanțele, marketingul, managementul, HR-ul, antreprenoriatul, negocierea, strategia, managementul proiectelor și inovarea. Predat integral în engleză, în format blended, programul oferă diplome MBA acordate de CNAM Paris și ASE și este validat internațional de AMBA și la nivel național de ARACIS.- Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

Energy MBA: Leadership pentru noua economie a energiei

Program dedicat profesioniștilor și managerilor din energie, inclusiv executivilor și celor care urmăresc trecerea către management general. Programul se adresează candidaților cu minimum 3 ani de experiență profesională, dintre care cel puțin un an în sectorul energetic, iar pe parcursul acestuia participanții dezvoltă competențe de leadership și management și o înțelegere integrată a piețelor energetice, reglementării, sustenabilității și transformărilor sectorului. Programul este predat în engleză, în format blended, pe 22 de luni și este acreditat AMBA și ARACIS.

Business Intelligence MBA: De la utilizarea eficientă a datelor la decizii strategice

Programul, singurul de acest fel din Europa, combină managementul cu competențe analitice avansate, pentru profesioniștii preocupați de transformarea informațiilor în decizii strategice. Curriculumul acoperă analiza informațiilor, evaluarea riscurilor, intelligence management, guvernanța, prevenirea fraudei și utilizarea datelor pentru dezvoltarea produselor, serviciilor și strategiilor. Programul are 22 de luni, este predat în engleză, în format blended, și este acreditat AMBA.

Creative MBA: De la creativitate la impact în business

Program internațional dedicat profesioniștilor din industriile creative și culturale, care combină leadershipul și managementul cu antreprenoriatul, strategia, transformarea digitală, brandingul, comunicarea și administrarea proiectelor creative. Predat în engleză, în format blended, pe 22 de luni, programul este acreditat AMBA și ARACIS și este singurul program MBA de acest tip din România.

Education MBA: Competențe de leadership pentru transformarea educației

Program dedicat profesioniștilor din educație, cu o curriculă care combină leadershipul și managementul cu politicile educaționale, economia educației, managementul echipelor, utilizarea datelor în decizie, inovația, tehnologiile educaționale și managementul schimbării. Predat în engleză, în format blended, pe 22 de luni, programul urmărește dezvoltarea competențelor necesare pentru conducerea organizațiilor și transformarea sistemelor educaționale.

Înscrierile pentru programele BBS pentru toamna 2026 sunt deschise, în funcție de calendarul fiecărui program. Prin cele șase programe de MBA și Executive MBA, profesioniștii pot alege între o formare generalistă de management și specializări adaptate unor domenii aflate în transformare, dezvoltând competențele necesare pentru a lua decizii mai bune, a conduce echipe și proiecte și a rămâne competitivi într-o economie în schimbare.