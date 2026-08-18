Inteligența artificială schimbă piața muncii din Marea Britanie: Peste jumătate dintre companii au creat noi locuri de muncă

Inteligența artificială începe să schimbe piața muncii din Marea Britanie, însă nu neapărat prin dispariția locurilor de muncă. Un studiu realizat de Lloyds ne arată că peste jumătate dintre companii au creat posturi datorită inteligenței artificiale.

Inteligența artificială, ale cărei efecte negative asupra ocupării forței de muncă nu au fost încă resimțite pe scară largă, a contribuit la crearea de noi locuri de muncă în peste jumătate dintre companiile britanice, potrivit unui studiu publicat marți, 18 august, de banca Lloyds.

Potrivit datelor prezentate de Lloyds, 54% dintre companiile din Marea Britanie au declarat că utilizarea inteligenței artificiale a dus la crearea unor noi locuri de muncă. Studiul lunar nu precizează însă dacă, în același timp, aceste companii au eliminat alte posturi ca urmare a introducerii tehnologiei.

Concluziile sunt în linie cu un raport publicat luna trecută de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Instituția a arătat că inteligența artificială nu a provocat, până în prezent, o scădere generalizată a ocupării forței de muncă în țările membre.

Totuși, OCDE a atras atenția că dezvoltarea inteligenței artificiale modifică treptat competențele căutate de angajatori și ar putea face și mai dificilă integrarea tinerilor pe piața muncii.

În Marea Britanie, unde economia este dominată de sectorul serviciilor, impactul inteligenței artificiale asupra ocupării forței de muncă reprezintă un subiect deosebit de sensibil. Potrivit studiului realizat de Lloyds, 58% dintre companii intenționează să își majoreze investițiile în inteligență artificială în următorul an, în principal pentru dezvoltarea competențelor angajaților.

Amanda Murphy, director al diviziei Corporate and Commercial Banking din cadrul Lloyds, a subliniat că inteligența artificială are potențialul de a transforma companiile într-o măsură comparabilă cu impactul pe care l-a avut internetul în urmă cu o generație.

„Inteligenţa Artificială are potenţialul de a fi la fel de transformatoare pentru companii precum a fost internetul în urmă cu o generaţie”, a declarat Murphy.

În prezent, 61% dintre companiile britanice afirmă că utilizează inteligența artificială, iar aproape șase din zece consideră că firmele care nu adoptă această tehnologie riscă să ajungă într-o poziție dezavantajată din punct de vedere competitiv.

Datele provin dintr-un sondaj realizat de Lloyds în luna iulie, pe un eșantion de 1.200 de companii.