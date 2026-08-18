Rusia amenință Marea Britanie cu un „preț mare”. Moscova acuză Londra de escaladarea războiului

Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie cresc după ce Moscova a acuzat Londra că alimentează escaladarea războiului din Ucraina prin furnizarea de drone către Kiev. Ambasada Rusiei în Regatul Unit susține că aparate britanice ar fi fost utilizate pentru atacuri în interiorul teritoriului rus și avertizează că sprijinul acordat Ucrainei va avea „inevitabil consecințe”.

Ambasada Rusiei la Londra a lansat un avertisment dur la adresa autorităților britanice, după informațiile potrivit cărora Ucraina ar utiliza drone furnizate de Regatul Unit pentru atacuri în adâncimea teritoriului rus.

Moscova consideră că o asemenea utilizare a armamentului britanic ar demonstra o implicare tot mai profundă a Londrei în conflict și o intenție de escaladare. Ambasada nu a precizat însă care sunt atacurile concrete la care face referire și nici tipurile de drone despre care susține că ar fi fost folosite.

„Rapoartele conform cărora regimul de la Kiev folosește drone britanice pentru a efectua atacuri în adâncul teritoriului rus confirmă faptul că Londra pariază în mod deliberat pe escaladarea crizei ucrainene”, a transmis Ambasada Rusiei, potrivit informațiilor relatate de The Telegraph și preluate de UNN.

Reprezentanții ruși au acuzat totodată Regatul Unit de implicare în acțiuni pe care Moscova le califică drept „teroriste”.

Avertismentul transmis de diplomații ruși merge mai departe, Moscova susținând că amploarea eventualelor consecințe va depinde de nivelul implicării britanice în sprijinirea Ucrainei.

„Acțiunile Londrei vor avea inevitabil consecințe pentru care va trebui să răspundă. Cu cât implicarea sa este mai profundă în acest conflict și cu cât sprijinul său pentru mașinăria teroristă a Kievului este mai mare, cu atât prețul va fi mai mare”, se arată în comunicatul Ambasadei Rusiei.

Autoritățile ruse nu au explicat ce ar presupune acest „preț” și nici ce măsuri ar putea fi luate împotriva Regatului Unit.

Declarația reprezintă însă un nou episod al confruntării diplomatice dintre Moscova și Londra, în condițiile în care Marea Britanie se numără printre cei mai importanți susținători militari ai Kievului.

Regatul Unit a oferit Ucrainei diferite categorii de echipamente militare de la începutul războiului și participă inclusiv la dezvoltarea capacităților ucrainene în domeniul dronelor.

Sprijinul britanic include sisteme fără pilot și proiecte care vizează dezvoltarea unor capacități cu rază lungă de acțiune. Londra susține, de asemenea, cooperarea dintre industria britanică de apărare și cea ucraineană, inclusiv prin inițiative de producție comună.

Acest sprijin este criticat constant de Moscova, care susține că furnizarea de armament occidental transformă statele NATO în participanți indirecți la conflict.

Statele occidentale resping această interpretare și argumentează că sprijinul militar oferit Kievului urmărește să permită Ucrainei să se apere împotriva invaziei ruse.

Avertismentul Ambasadei Rusiei apare într-un moment în care Ucraina continuă să utilizeze drone cu rază lungă de acțiune pentru lovirea unor obiective aflate pe teritoriul Federației Ruse.

Kievul a vizat în mod repetat obiective militare și infrastructură asociată efortului de război al Moscovei. Rusia a calificat o parte dintre aceste operațiuni drept atacuri „teroriste”, în timp ce Ucraina susține că atacurile asupra unor obiective militare din Rusia fac parte din strategia sa de apărare.

Moscova nu a prezentat, în declarația Ambasadei de la Londra, informații suplimentare care să stabilească ce drone britanice ar fi fost utilizate în atacurile invocate.

Avertismentul privind un „preț mare” amplifică însă tensiunile dintre Rusia și Regatul Unit într-un moment în care sprijinul militar occidental pentru Ucraina și utilizarea armamentului furnizat de aliați împotriva unor ținte din Rusia continuă să reprezinte unul dintre principalele puncte de confruntare dintre Moscova și statele NATO.