Muzeele din Marea Britanie rămân gratuite. Guvernul de la Londra pune capăt speculațiilor privind taxarea străinilor

Guvernul de la Londra a decis menținerea accesului gratuit în cele 15 muzee naționale finanțate de stat, inclusiv British Museum și Tate. Ministrul Culturii, Lisa Nandy, a făcut anunțul luni, în timpul conferinței Partidului Laburist, după luni de dezbateri privind posibilitatea taxării vizitatorilor străini.

Guvernul de la Londra a anunțat că muzeele naționale vor rămâne gratuite pentru toată lumea, punând astfel capăt speculațiilor care au circulat luni de zile cu privire la posibila introducere a unor taxe de intrare pentru vizitatorii străini.

Ministrul Culturii din Marea Britanie, Lisa Nandy, a confirmat că muzeele naționale din Regatul Unit vor rămâne gratuite și deschise tuturor. Nandy a confirmat menținerea accesului gratuit universal pentru cele 15 instituții finanțate direct de Departamentul pentru Digital, Cultură, Media și Sport (DCMS), printre care se numără Tate, National Portrait Gallery, National Museums Liverpool și British Museum, care găzduiește în prezent Tapiseria de la Bayeux.

„Muzeele noastre sunt locurile care luminează lumea. Ele ne amintesc de istoria noastră comună și ne permit să depășim limitele propriei noastre vieți. Există ceva cu adevărat special în acest lucru. De aceea, ele trebuie să rămână gratuite pentru totdeauna și accesibile tuturor. Mă bucur că ducem mai departe această politică transformatoare, inițiată de precedentul guvern laburist, care deschide accesul generațiilor viitoare la muzeele noastre excepționale.”, a declarat Nandy.

Politica de acces gratuit universal a intrat în vigoare în Regatul Unit la 1 decembrie 2001 și va marca, în cursul acestui an, împlinirea a 25 de ani de la implementare.

Confirmarea făcută de Nandy în cadrul unui eveniment găzduit de Art Fund și Cultural Policy Unit la Tate Liverpool, în timpul conferinței Partidului Laburist de ieri, survine pe fondul unor dezbateri tot mai intense privind oportunitatea introducerii unor taxe de intrare pentru vizitatorii străini la muzeele naționale.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, s-a opus planurilor guvernului de a lua în considerare taxarea vizitatorilor străini, afirmând că accesul gratuit la muzee și galerii reprezintă o parte „fundamentală” a vieții din Londra.

În urma anunțului făcut de Nandy, Alison Cole, directoarea Cultural Policy Unit, a salutat accesul gratuit, numindu-l „una dintre politicile culturale emblematice ale vremurilor noastre” și declarând:

„Este minunat că Guvernul a recunoscut nu doar meritele economice ale acestei măsuri, ci și capacitatea sa de a ne reflecta valorile și de a modela modul în care interacționăm cu lumea.”

Gabriele Finaldi, directorul National Gallery din Londra, a declarat:

„Accesul gratuit la muzeele naționale este una dintre cele mai importante valori culturale ale Regatului Unit: le oferă milioanelor de oameni posibilitatea de a vizita, de a se bucura de artă și de a învăța. Datorită accesului gratuit, muzeele noastre sunt parte integrantă a vieții naționale, iar această politică este extrem de apreciată de omologii noștri din muzee la nivel internațional.”

Studiile arată că numărul vizitatorilor celor 15 muzee naționale din Regatul Unit a crescut cu 96% de la introducerea politicii de acces gratuit universal în 2001, de la aproape 22,8 milioane în 1999 la puțin sub 44,7 milioane în perioada 2025-2026.

În schimb, orice vizitator adult din afara Uniunii Europene, Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei trebuie acum să plătească 32 de euro pentru a intra la Luvru. Această majorare a prețului, care reprezintă o creștere de 45%, a intrat în vigoare în luna ianuarie și a stârnit dezbateri privind „tarifele diferențiate”.

Reprezentanții muzeului Luvru au declarat că noul tarif va contribui la finanțarea investițiilor din cadrul proiectului de modernizare „Luvru – Noua Renaștere” și ar putea genera venituri suplimentare de 15 până la 20 de milioane de euro pe an.

Și alte instituții din Franța, precum Palatul de la Versailles, Opera Națională din Paris și Castelul Chambord din regiunea Loarei, au majorat prețurile pentru vizitatorii din afara Europei.

Cercetătorul francez Patrick Poncet a stabilit anterior o paralelă între decizia Franței și politica „America First” (America pe primul loc) a lui Donald Trump, în baza căreia administrația sa a majorat cu 100 de dolari taxa de intrare pentru turiștii străini în parcurile naționale din SUA, măsură ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Politica franceză este „simptomatică pentru revenirea, la fel ca în alte părți ale lumii, a naționalismului dezlănțuit”, a scris Poncet în cotidianul franțuzesc „Le Monde”.