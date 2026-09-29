Stadionul „Gheorghe Hagi” din Constanța intră în execuție. CNI a emis ordinul pentru începerea lucrărilor

Compania Națională de Investiții a dat undă verde noului Stadion „Gheorghe Hagi” din Constanța, după emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Construcția arenei intră astfel în etapa de execuție, lucrările urmând să înceapă la 1 octombrie.

Compania Națională de Investiții (CNI) a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion „Gheorghe Hagi” din Constanța. Constructorii vor putea începe efectiv lucrările de la 1 octombrie, iar proiectul intră astfel în etapa de execuție.

Noua arenă va fi construită în municipiul Constanța, pe strada Primăverii nr. 2-11. Investiția este finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții și este derulată în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social.

CNI a anunțat marți că ordinul de începere a lucrărilor a fost emis, ceea ce marchează trecerea proiectului în etapa de execuție. Potrivit instituției, șantierul va fi deschis începând cu 1 octombrie.

Compania Națională de Investiții a transmis că noul stadion reprezintă un proiect important pentru Constanța și pentru sportul românesc. Instituția a precizat că arena este concepută ca un stadion modern, construit la standarde europene și destinat găzduirii unor evenimente sportive importante.

CNI a transmis, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că stadionul „Gheorghe Hagi” va deveni un simbol al performanței, ambiției și viitorului și a prezentat proiectul drept un nou reper pentru Constanța.

Stadionul va purta numele lui Gheorghe Hagi, una dintre personalitățile importante din istoria fotbalului românesc și un nume strâns legat de Constanța.

Lucrările vor fi realizate de asocierea Construcții Erbașu & TRACON S.R.L. Finanțarea este asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin CNI, în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social.

Emiterea ordinului de începere marchează debutul efectiv al lucrărilor pentru noua arenă din Constanța.