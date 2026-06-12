Încep pregătirile pentru 45 de kilometri din Autostrada Unirii A8. CNIR a emis ordinul pentru proiectare

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis ordinul de începere pentru proiectarea a două tronsoane importante ale Autostrăzii Unirii A8, cu o lungime totală de aproximativ 45 de kilometri. Investițiile vor fi finanțate prin Programul SAFE și includ zeci de poduri, pasaje și tuneluri, fiind considerate unele dintre cele mai complexe segmente ale viitoarei autostrăzi care va lega Moldova de Transilvania.

Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat emiterea Ordinului de Începere pentru tronsoanele 1 și 3 ale Autostrăzii Unirii A8 și a stabilit data de 24 august 2026 pentru debutul etapei de proiectare.

Este vorba despre aproximativ 45 de kilometri de autostradă care vor fi realizați cu finanțare din Programul SAFE, mecanismul european destinat investițiilor strategice.

Contractele pentru proiectarea și execuția celor două loturi au fost semnate în urmă cu două săptămâni, constructorii fiind asocieri de firme din România și Spania.

Potrivit CNIR, perioada de proiectare va dura zece luni, după care va începe execuția efectivă a lucrărilor.

Directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere a subliniat complexitatea proiectelor și importanța respectării calendarului stabilit.

„Am emis, astăzi, Ordinul pentru începerea proiectării pentru 45 de kilometri ai A8 cu finanțare SAFE. Sunt două tronsoane cu o complexitate tehnică ridicată, cu numeroase lucrări de artă, poduri, pasaje și tuneluri, iar după cele 10 luni alocate etapei de proiectare, lucrările efective vor începe în iunie 2027, în sezonul favorabil construcțiilor”, a precizat Gabriel Budescu, director general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere.

Primul lot pentru care a fost emis ordinul de începere este tronsonul Moțca – Târgu Frumos, cu o lungime de aproximativ 27 de kilometri.

Potrivit datelor prezentate de CNIR, acest segment va avea un grad ridicat de complexitate tehnică și va include:

36 de structuri, poduri și viaducte;

patru tuneluri;

trei noduri rutiere la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos.

Autoritățile consideră că acest lot are un rol strategic pentru conectarea infrastructurii rutiere din Moldova.

Pentru asigurarea legăturii dintre secțiunea Leghin – Târgu Neamț a Autostrăzii Unirii și DN2, respectiv Autostrada Moldovei A7 Bacău – Pașcani, va fi construit cu prioritate un segment de autostradă de 5,5 kilometri.

Potrivit contractului, acest sector trebuie finalizat într-un termen de maximum 12 luni.

Al doilea lot inclus în ordinul emis de CNIR este tronsonul Lețcani – DN24 Iași, cu o lungime de aproape 18 kilometri.

Și această secțiune presupune lucrări complexe de infrastructură, fiind prevăzute:

18 pasaje;

șase tuneluri;

două noduri rutiere majore.

Un nod va fi realizat la intersecția cu DJ 282, iar cel de-al doilea la intersecția cu DN24.

Prin construcția acestui tronson, autoritățile urmăresc îmbunătățirea accesului către municipiul Iași și integrarea acestuia în viitorul coridor de transport al Autostrăzii Unirii.

Autostrada Unirii este unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din România, fiind destinată să asigure o conexiune rapidă între Moldova și Transilvania.

Proiectul este considerat esențial pentru dezvoltarea economică a regiunii de nord-est, pentru reducerea timpilor de transport și pentru atragerea de noi investiții.

Emiterea ordinului de începere pentru cele două tronsoane reprezintă una dintre etapele importante ale proiectului și marchează trecerea la faza de proiectare pentru încă 45 de kilometri din viitoarea autostradă.

După finalizarea proiectării, lucrările efective sunt programate să înceapă în vara anului 2027.