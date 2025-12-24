Compania Națională de Investiții a anunțat, pe 24 decembrie, că a emis ordinele de începere a lucrărilor pentru două noi stadioane din România: noul Stadion Dinamo, din București, și Stadionul „Nicolae Dobrin”, din Pitești.

Reprezentanții CNI au transmis că, după ani de așteptare și speranță, lucrările pentru noul Stadion Dinamo vor începe oficial pe 19 ianuarie 2026.

Ei au precizat că proiectul reprezintă un simbol al renașterii și al ambiției sportului românesc, iar fiecare zi de lucru va apropia clubul de o arenă modernă, potrivită pentru performanță și suporteri.

Construcția va fi realizată de o asociere de firme cu experiență: BOG’Art, în calitate de lider, ACI Cluj SA, Dico & Țigănas Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL.

Oficialii CNI au explicat că stadionul va fi mai mult decât o structură de beton și oțel, fiind gândit ca un loc unde generațiile de suporteri se vor reuni și unde spiritul dinamovist va renaște.

„Este oficial! Dinamo se reconstruiește. După ani de așteptare, speranță și luptă, visul devine realitate. Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion Dinamo – un simbol al renașterii, al ambiției și al viitorului sportului românesc. Din 19 ianuarie 2026, șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru va însemna un pas mai aproape de o arenă modernă, demnă de performanță, de suporteri și de tradiția lui Dinamo. Construcția va fi realizată de o asociere puternică, cu expertiză de top: BOG’Art (lider), ACI Cluj SA, Dico & Țigănas Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL. Un proiect pe măsura istoriei și spiritului dinamovist. Noul stadion nu este doar beton și oțel. Este promisiunea revenirii, este locul unde generațiile se vor uni, unde culorile alb-roșii vor vibra din nou la cel mai înalt nivel. Este casa în care Dinamo va lupta, va renaște și va visa din nou măreț”, a scris Compania Națională de Investiții pe Facebook.

Tot miercuri, CNI a furnizat și detalii despre Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești. Conform companiei, lucrările vor începe tot pe 19 ianuarie 2026, antreprenorul general fiind asocierea Construcții Erbașu – Terra Gaz Construct.

Reprezentanții CNI au subliniat că stadionul va reprezenta un simbol al performanței, al pasiunii și al istoriei fotbalului argeșean și că va fi construit pentru suporteri adevărați și pentru generațiile viitoare, consolidând gloria clubului local.