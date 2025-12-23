Născut la 24 februarie 1946, la Orșova, Lazăr Pârvu s-a afirmat în fotbalul de primă ligă la Dinamo București, unde a ajuns la vârsta de 20 de ani. A evoluat timp de patru sezoane în tricoul formației bucureștene, după care a fost transferat la CFR Timișoara.

În anul 1972, acesta a devenit jucător al UTA Arad, echipă pentru care avea să joace în prima parte a anilor ’70.

În perioada petrecută la Arad, Lazăr Pârvu a primit tricoul legendarului Iosif Lereter, în momentul retragerii acestuia, într-un meci disputat împotriva formației Jiul Petroșani. După un sezon petrecut la Poli Timișoara, fotbalistul a revenit la UTA în 1974, unde a mai evoluat două campionate în prima divizie a fotbalului românesc.

Lazăr Pârvu s-a retras din activitatea de jucător la vârsta de 31 de ani, de la UM Timișoara, rămânând ulterior aproape de fotbal în calitate de observator federal.

Clubul UTA Arad a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind legătura constantă a fostului fotbalist cu orașul și cu echipa arădeană, menționând că Aradul s-a bucurat de fiecare întâlnire cu acesta.