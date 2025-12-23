Parcursul fotbalistic al lui Lazăr Pârvu, de la Dinamo București la UTA Arad
Născut la 24 februarie 1946, la Orșova, Lazăr Pârvu s-a afirmat în fotbalul de primă ligă la Dinamo București, unde a ajuns la vârsta de 20 de ani. A evoluat timp de patru sezoane în tricoul formației bucureștene, după care a fost transferat la CFR Timișoara.
În anul 1972, acesta a devenit jucător al UTA Arad, echipă pentru care avea să joace în prima parte a anilor ’70.
În perioada petrecută la Arad, Lazăr Pârvu a primit tricoul legendarului Iosif Lereter, în momentul retragerii acestuia, într-un meci disputat împotriva formației Jiul Petroșani. După un sezon petrecut la Poli Timișoara, fotbalistul a revenit la UTA în 1974, unde a mai evoluat două campionate în prima divizie a fotbalului românesc.
Activitatea după retragere și mesajul transmis de clubul UTA Arad
Lazăr Pârvu s-a retras din activitatea de jucător la vârsta de 31 de ani, de la UM Timișoara, rămânând ulterior aproape de fotbal în calitate de observator federal.
Clubul UTA Arad a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind legătura constantă a fostului fotbalist cu orașul și cu echipa arădeană, menționând că Aradul s-a bucurat de fiecare întâlnire cu acesta.
„Odihnește-te în pace, Lazăr Pârvu!
Familia roș-albă suspină iar, la aflarea unei noi vești triste: azi dimineață a plecat dintre noi Lazăr Pârvu, component al UTA-ei în anii 1970.
Născut pe 24 februarie 1946, la Orșova, puternicul și polivalentul fotbalist s-a afirmat la Dinamo București pe când avea 20 de ani. După patru sezoane petrecute în tricoul „Câinilor roșii” a plecat la CFR Timișoara, iar în anul 1972 a devenit fotbalistul UTA.
Lui i-a oferit legendarul Iosif Lereter tricoul său atunci când s-a retras, într-un meci cu Jiul Petroșani, și a făcut totul să îl onoreze. A plecat pentru un an la Poli Timișoara, iar în 1974 s-a întors UTA, pentru alte două campionate petrecute pe prima scenă a fotbalului românesc. S-a retras, la 31 de ani, de la UM Timișoara.
A rămas conectat la fotbal din postura de observator federal, iar Aradul s-a bucurat de fiecare întâlnire cu el.
Odihnească-se în pace!”, a transmis clubul într-o postare pe Facebook.
