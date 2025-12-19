Prima partidă din 21 decembrie se va disputa între Hermannstadt și Petrolul Ploiești (14:00). Urmează apoi confruntarea dintre Universitatea Cluj și Farul Constanța (16:30). Seara se va încheia cu derby-ul de pe Arena Națională dintre FCSB și Rapid. Ultimul meci al rundei 21 are loc pe „Ion Oblemenco”, între Universitatea Craiova și Csikszereda.

Botoșani se află pe poziția a treia în Superliga înaintea ultimei runde din an. Este la egalitate de puncte cu ocupanta locului secund, Dinamo, având aceeași diferență de golaveraj, însă mai puține goluri marcate. Are un punct în spatele liderului Rapid. De partea cealaltă, CFR Cluj ocupă locul 11, la 7 puncte în spatele ocupantei poziției a șasea.

Ardelenii s-au impus runda trecută pe teren propriu împotriva lui Csikszereda, cu scorul de 3-1. A fost singura victorie din precedentele trei runde. Această partidă se anunță foarte echilibrată, oaspeții pornind ușor favoriți la casele de pariuri. FC Botoșani vine după două remize fără gol. Pe teren propriu a remizat cu Rapid, iar în deplasare cu FC Argeș. Cota la pariuri online pentru minim două reușite în FC Botoșani vs CFR Cluj este 1.64, semn clar că se așteaptă un meci deschis, cu goluri de ambele părți.

Dinamoviștii se află într-o poziție confortabilă înainte de Crăciun. Ocupă poziția secundă, la egalitate de puncte cu a treia clasată și la un punct în spatele liderului. Diferența față de poziția a șaptea, prima care duce în play-out, este de 8 puncte. De partea cealaltă, UTA Arad ocupă poziția a opta. Cu doar 24 de goluri marcate, are cea mai slabă ofensivă dintre primele 11 clasate.

Formația din capitală este favorită în această partidă, cu o cotă de 2.00 la victorie. Gazdele au cota 4.00. Sezonul trecut Dinamo s-a impus cu 2-0 în întâlnirea directă din deplasare. Partida a avut loc chiar în ultima etapă a sezonului regulat. Acum, cota pentru ca mai puțin de trei goluri să se marcheze în acest duel este 1.72.

FCSB caută prima victorie în precedentele șase întâlniri directe găzduite. Doar că lucrurile nu arată prea bine pentru FCSB în partida programată duminică seara, de la ora 20:00.

Echipa se află pe poziția a noua în clasamentul Superligii, la 11 puncte în spatele liderului Rapid. O victorie asupra Rapidului ar putea să o propulseze pe un loc de play-off. FCSB nu a mai fost pe loc de play-off din etapa a doua. În schimb, Rapid a încheiat fiecare etapă din acest sezon pe podium. Acum este lider, la un punct în fața următoarelor două clasate.

Gazdele pornesc favorite în această partidă, acordându-li-se cota 2.10 la victorie. În întâlnirea directă din tur am asistat la o remiză cu 4 goluri, cu toate că oaspeții conduceau cu 2-0 în minutul 80. Aici ni se oferă cota 2.05 pentru minim trei goluri marcate în meci.

Va reuși Rapid să treacă în deplasare de FCSB? Dacă nu, foarte probabil vom avea un nou lider. Chiar și cu o victorie în derby, FCSB mai are mult de lucru până la finalul sezonului regulat. A doua jumătate a lunii ianuarie va fi destul de aglomerată pentru campioana României, care va disputa cinci meciuri în 16 zile.