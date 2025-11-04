Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat decizia definitivă: Steaua obține în mod irevocabil drepturile asupra mărcii în disputa cu FCSB. Recursul depus de campioana României a fost respins de ÎCCJ, astfel că decizia devine definitivă și nu mai există posibilități de contestare.

În martie 2024, Curtea de Apel București a considerat neîntemeiată cererea FCSB de a anula toate mărcile deținute de Steaua, invocând lipsa de interes a acesteia.

FCSB a depus un recurs, pe care ÎCCJ l-a admis în principiu, stabilind inițial primul termen pentru 21 octombrie 2025. Decizia finală a fost comunicată marți, 4 noiembrie, conform informațiilor oferite de GSP.

Următorul pas este ca Tribunalul București să stabilească o dată pentru reluarea procesului legat de prejudiciu, pe care, cel mai probabil, Gigi Becali îl va pierde.

Steaua a obținut victoria în ambele cazuri, atât în ceea ce privește palmaresul, cât și în procesul de anulare a mărcilor.

„Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, cerere formulată de recurenta-reclamantă. Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă Fotbal Club FCSB S.A. împotriva deciziei civile nr. 285A din 6 martie 2024 a Curții de Apel București – Secția a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimații-pârâți Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Definitivă.”, potrivit portal.just.ro

Gigi Becali a spus că a auzit despre subiect, dar că nu îl interesează și că avocații se ocupă de partea lor, iar el nu are nicio implicare în cererile legate de prejudiciu.

„Am auzit ceva, dar vă spun sincer că nu mă interesează. Să ceară ce vor (n.r. referitor la prejudiciu). Din partea noastră se ocupă avocaţii, pe mine nu mă interesează”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

Florin Talpan a declarat că este extrem de bucuros pentru victoria obținută, menționând că recursul a fost respins și că se așteaptă să câștige și procesul privind prejudiciul.