Cătălin Tolontan, într-un articol pentru hotnews.ro, povestește că primul contact între Călin Georgescu și George Simion s-a produs cu aproximativ un an înainte de alegerile prezidențiale din 2024. Întâlnirea a fost organizată la inițiativa lui Georgescu și s-a desfășurat într-o biserică pustie, cu ușile încuiate, departe de privirile curioșilor.

George Simion se afla deja într-o poziție dominantă pe scena naționalistă, fără rivali reali care să-i amenințe ascensiunea. Totuși, a fost surprins când Călin Georgescu și-a permis să-l domine și să-i spună că nu el va ajunge președinte, ci Georgescu însuși.

„Eu o să fiu președinte, jocurile sunt făcute. Tu o să faci… partidul o să…”., ar fi fost indicațiile pe care Georgescu i le-ar fi dat liderului AUR.

George Simion a ignorat inițial avertismentele lui Georgescu, considerându-le vorbe goale, și chiar i-a mărturisit lui Gigi Becali că-l consideră pe Georgescu „nebun”, potrivit relatărilor latifundiarului din Pipera. Totul s-a schimbat însă în noiembrie 2024, când Georgescu a câștigat fără drept de apel primul tur al alegerilor prezidențiale, lăsându-l pe Simion complet în umbră.

După ce alegerile au fost anulate, în decembrie 2025, Călin Georgescu i-a adresat lui George Simion un tratament distant și rece. Momentul care l-a doborât cu adevărat pe liderul AUR a fost atunci când Georgescu l-a denumit „protejatul meu mai tânăr”, într-un gest de umilire publică. Mai târziu, cei doi au apărut împreună la emisiunea Ancăi Alexandrescu de la Realitatea TV, unde Simion a fost marginalizat complet, lăsat în tăcere, în timp ce Georgescu monopoliza discuția și domina întreaga scenă.

În ciuda tratamentului umilitor din platoul Realitatea TV, George Simion pare să fi trecut peste acele momente și o sprijină acum pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. În schimb, Călin Georgescu rămâne în afara jocului – nu mai e protagonist și nu are nimic de câștigat. Din contră, asocierea cu o posibilă înfrângere a Ancăi Alexandrescu i-ar putea aduce pierderi, imaginea sa fiind legată de eșec.

Pe de altă parte, în cazul unei înfrângeri a Ancăi Alexandrescu, Georgescu ar putea să se spele pe mâini, declarând implicit că succesul depindea de sprijinul său. Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, merge mai departe cu speculațiile: Georgescu nu acționează de capul lui, ci se află sub influența cuiva. El nu dezvăluie numele, limitându-se să vorbească vag despre „sistem”.