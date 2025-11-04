Prima întâlnire dintre Călin Georgescu și George Simion
Cătălin Tolontan, într-un articol pentru hotnews.ro, povestește că primul contact între Călin Georgescu și George Simion s-a produs cu aproximativ un an înainte de alegerile prezidențiale din 2024. Întâlnirea a fost organizată la inițiativa lui Georgescu și s-a desfășurat într-o biserică pustie, cu ușile încuiate, departe de privirile curioșilor.
George Simion se afla deja într-o poziție dominantă pe scena naționalistă, fără rivali reali care să-i amenințe ascensiunea. Totuși, a fost surprins când Călin Georgescu și-a permis să-l domine și să-i spună că nu el va ajunge președinte, ci Georgescu însuși.
„Eu o să fiu președinte, jocurile sunt făcute. Tu o să faci… partidul o să…”., ar fi fost indicațiile pe care Georgescu i le-ar fi dat liderului AUR.
George Simion a ignorat inițial avertismentele lui Georgescu, considerându-le vorbe goale, și chiar i-a mărturisit lui Gigi Becali că-l consideră pe Georgescu „nebun”, potrivit relatărilor latifundiarului din Pipera. Totul s-a schimbat însă în noiembrie 2024, când Georgescu a câștigat fără drept de apel primul tur al alegerilor prezidențiale, lăsându-l pe Simion complet în umbră.
După ce alegerile au fost anulate, în decembrie 2025, Călin Georgescu i-a adresat lui George Simion un tratament distant și rece. Momentul care l-a doborât cu adevărat pe liderul AUR a fost atunci când Georgescu l-a denumit „protejatul meu mai tânăr”, într-un gest de umilire publică. Mai târziu, cei doi au apărut împreună la emisiunea Ancăi Alexandrescu de la Realitatea TV, unde Simion a fost marginalizat complet, lăsat în tăcere, în timp ce Georgescu monopoliza discuția și domina întreaga scenă.
Călin Georgescu nu o susține pe Anca Alexandrescu
În ciuda tratamentului umilitor din platoul Realitatea TV, George Simion pare să fi trecut peste acele momente și o sprijină acum pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. În schimb, Călin Georgescu rămâne în afara jocului – nu mai e protagonist și nu are nimic de câștigat. Din contră, asocierea cu o posibilă înfrângere a Ancăi Alexandrescu i-ar putea aduce pierderi, imaginea sa fiind legată de eșec.
Pe de altă parte, în cazul unei înfrângeri a Ancăi Alexandrescu, Georgescu ar putea să se spele pe mâini, declarând implicit că succesul depindea de sprijinul său. Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, merge mai departe cu speculațiile: Georgescu nu acționează de capul lui, ci se află sub influența cuiva. El nu dezvăluie numele, limitându-se să vorbească vag despre „sistem”.
