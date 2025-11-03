Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, este singurul candidat pentru un nou mandat la conducerea partidului, neexistând până în prezent niciun alt membru care să își fi anunțat intenția de a-l provoca în competiția internă.

Evenimentul de alegere a noii conduceri va avea loc la Congresul Național al AUR, programat pe 30 noiembrie, la Alba Iulia, o locație aleasă simbolic pentru partidul care își leagă identitatea de idealul unirii naționale.

Întrebați luni despre eventuali contracandidați, liderii AUR au confirmat că actualul președinte rămâne singurul înscris în cursă.

„Nu am cunoştinţă să existe alte persoane”, a declarat prim-vicepreședintele Marius Lulea, în timp ce Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a spus: „Nu, nu cred. Nici eu n-am auzit”.

Astfel, George Simion pare să își asigure un nou mandat la șefia formațiunii fără opoziție internă, la doar patru ani de la înființarea partidului care a devenit între timp una dintre principalele forțe politice din Parlament.

Potrivit regulamentului AUR, adoptat de Biroul Național de Conducere, oricine dorește să candideze pentru o funcție în structura de vârf a partidului – inclusiv cea de președinte – trebuie să îndeplinească mai multe condiții stricte.

Candidații trebuie:

-să aibă o vechime de minimum 24 de luni în partid;

-să fie la zi cu plata cotizației;

-să depună, în perioada 25 octombrie – 7 noiembrie, o declarație scrisă de candidatură, CV-ul și programul politic la secretariatul general al AUR din București.

De asemenea, fiecare candidat trebuie să depună o listă de cel puțin 100 de membri susținători, cu o vechime de minimum șase luni în partid, și sprijinul a 20 de parlamentari sau europarlamentari AUR.

Conform procedurii interne, fiecare candidat la funcția de președinte trebuie să propună și o echipă pentru Biroul Național de Conducere (BNC), care se votează împreună cu moțiunea prezentată în Congres. Lista echipei poate fi modificată doar între 7 și 25 noiembrie, și doar în proporție de maximum 25% din numărul total al membrilor propuși inițial.

Lista susținătorilor non-parlamentari trebuie să provină din minimum cinci județe, cu cel mult 20 de semnatari din fiecare.

Evenimentul are loc într-un context în care AUR se pregătește pentru un an electoral crucial, în care vor fi organizate alegeri parlamentare și prezidențiale în 2026, iar poziționarea partidului și a liderului său ar putea avea impact direct asupra viitoarelor alianțe.

În condițiile în care George Simion nu are niciun contracandidat, Congresul de la finalul lunii noiembrie se anunță mai degrabă o formalitate de reconfirmare a liderului fondator al AUR, dar și o oportunitate pentru prezentarea noii direcții strategice a formațiunii.