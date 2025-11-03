George Simion a cerut suspendarea președintelui Nicușor Dan după ce acesta a participat la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei. Simion a spus că președintele a încălcat constituția prin această participare. Liderul AUR a mai spus că gestul lui Nicușor Dan este imoral, neconstituțional și nu face parte din atribuțiile sale, și că în alte vremuri o astfel de acțiune ar fi dus imediat la suspendare.

„Aceasta ar fi fost de neconceput în alte vremuri, în care un asemenea gest ar fi provocat imediat suspendarea”, a declarat Simion.

Și din PSD vin critici puternice la adresa lui Nicușor Dan. Daniel Zamfir, șeful senatorilor PSD, a spus că președintele a încălcat Constituția și că orice echilibru pe care ar trebui să-l mențină este ignorat. El a adăugat că, din cauza președintelui, Constituția pare fără valoare și că unii încearcă să pună stăpânire pe țară. Zamfir a mai spus că, la fel ca Bolojan, Nicușor Dan întinde prea mult „coarda”, iar aceasta se poate rupe în momente critice.

„Orice echilibru pe care trebuie să-l ofere președintele, obligat de Constituție, e călcat în picioare. Constituția a ajuns o hârtie fără nicio valoare. Reziștii vor să pună stăpânire pe țară. Pentru că au președintele lor căruia nu-i pasă de nimic. Cred, că la fel ca Bolojan, întinde prea mult coarda. Iar coarda se poate rupe când le e lumea mai dragă.”, spune Zamfir.

La polul opus, Eugen Tomac, consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan, susține că participarea președintelui la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei nu încalcă Constituția și arată doar că președintele este preocupat de viitorul orașului. Tomac a explicat că, în calitate de cetățean al Bucureștiului, Nicușor Dan urmărește direcția în care se îndreaptă orașul și că respectă Constituția. El a mai spus că președintele are dreptul să-și exprime opiniile despre evenimentele importante din societate și că mesajul său la eveniment a fost doar unul de salut pentru un partid cu care a colaborat.